Полуфинальное голосование конкурса детского рисунка: немного о работе "изнутри"

Ну вот мы и дождались полуфинала. Много сломано копий по ходу конкурса, и накал страстей всё нарастаетШутка ли: если в первую половину конкурса (первые 4 этапа) в среднем в день сайт конкурса посещало 1000 человек, то во вторую половину - уже 2000. Получается, что в среднем за 56 дней конкурса ежедневно нас посещало около 1500 человек.Другая интересная статистика:- 1181 участвующий ребёнок с рисунками- 1657 рисунков участников- 89205 голосов, и это без учёта "накрутчиков", которых приходилось удалять- 3391 голос от 670 зарегистрированных участников конкурсаВ процессе проведения конкурса к нам неоднократно приходили жалобы и на "некорректное" поведение некоторых участников, и на накрутки голосов, и на повторные регистрации участников, и даже на некорректную работу системы загрузки изображений или проведения голосования. Спасибо всем тем, кто был неравнодушен к конкурсу и к результатам его проведения!Каждую из жалоб мы рассматривали и старались разобраться в причинах. Собственно говоря, поэтому и было принято решение об изменении принципов голосования в полуфинале. Для того, чтобы исключить лёгкое манипулирование с "голосами" из интернета.Скажу честно: разбираться с "накрутками" непросто. Не знаю, может быть, со стороны всё кажется "явным" и "логичным", но для того, чтобы убедиться, что идёт манипулирование, приходится тратить от 30 минут до часа на каждый такой случай, ведь у нас нет права на ошибку, чтобы заблокировать того, кто не виноват в высоких результатахПо каждому случаю нам приходится поднимать всю статистику по всем голосовавшим, проводить различные группировки этой статистики и сравнивать с данными среднестатистических участников голосования. Мы пытаемся найти признаки странного и необычного поведения, заходы с одинаковой периодичностью, с одинаковых браузеров и ip-адресов и ещё много-много всего. Это непросто, поверьте.Такая подробная проверка приводит к тому, что мы объявляем результаты предыдущих туров с задержкой. Что списки финалистов изменяются по мере того, как из них исключаются "нечестные" достижения результатов. В последних этапах, по мере нарастания азарта и накала страстей картина стала совсем вопиющей: и бессовестная накрутка 1000 голосов за последние 4 часа голосования (ночью в воскресенье), и повторные регистрации якобы новых участников, активность по "голосованию" с повторными выходами в полуфинал.По-хорошему, таких участником нужно было бы исключать из конкурса, несмотря на их прошлые "заслуги", чтобы до полуфинала добирались те, рисунки, которые не стараются вывести разными хитрыми способами. Но мы понимаем, что дети, рисующие свои рисунки, не виноваты в том, что их родители хотят получить главный приз, и поэтому ограничивались лишь пресечением нарушений в дальнейшем.В полуфинале, несмотря на то, что голосовать могут только зарегистрированные пользователи сайта конкурса, мы также допускаем мошенничество с голосами. Мы реалисты и понимаем, что жажда получения приза может привести к тому, что некоторые родители не будут задумываться над тем, что в результате их азартной сверхактивности рисунок их же ребёнка может вовсе покинуть конкурс. И тогда не будет ни приза, НИ-ЧЕ-ГО. Одно лишь упоминание в пресс-релизе об очередном факте мошенничества.Родители, оно вам нужно? Подумайте об этом. Я гарантирую проверку результатов голосования за КАЖДОГО финалиста после подведения итогов полуфинала 28 ноября. Потому что понимаю, что зарегистрироваться для подачи одного голоса тоже не так сложно для подачи голоса за рисунок своего ребёнка, если нет внутреннего ограничения и понимания, что это всего лишь конкурс. И что организаторы имеют полное право прекращать участие в конкурсе на любом из этапов и в любой момент тех, кто вредит репутации конкурса и мешает его честному проведению. Не ради принципа, а ради других. Если для спокойствия 1180 участников одного придётся отстранить - поверьте, мы это сделаем.Хочу отдельно поблагодарить тех, кто уведомляет нас о любых фактах некорректного проведения конкурса. Пара глаз хорошо, но четыре лучшеPS В начале полуфинального голосования, при включении запрета на подачу голосов от незарегистрированных участников, несколько голосов всё-таки было подано. Вчера мы их все удалили, чтобы всё было честно: голосуют только зарегистрированные. Кстати, теперь все видят, что и ранее зарегистрированные пользователи имели преимущество перед обычными голосами: по 2 голоса за одно нажатие голосования