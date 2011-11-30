Итоги проверки голосования в полуфинальном этапе

Уважаемые участники, их родители и голосующие!
Наверное вы уже заметили, что расстановка победителей и количество голосов, которые получилось после завершения полуфинального этапа, сейчас изменились: голосов стало меньше. Это связано с тем, что мы провели тщательную проверку результатов и удалили те голоса, которые были поданы с целью "накрутки" результатов. То есть просто чтобы увеличить количество голосов за участника для его выхода в полуфинал.
Далее я расскажу, что я подразумеваю под накруткой, и какие голоса удалялись. Перед этим отмечу лишь, что для того, чтобы не обидеть самих участников, я не буду упоминать их имён и названий рисунков. Участники этого описания сами узнают себя и своё поведение. Данная новость - окончание этой: http://sunnyisland.banki.ru/news/?ID=3414029 и этой: http://sunnyisland.banki.ru/news/?ID=3400634 историй.
Для начала ещё немного вводной информации. Возможно, повторюсь, но считаю важным заметить. В полуфинале голосовали только зарегистрированные и авторизованные пользователи. При регистрации нужно было указывать адрес электронной почты, либо аккаунт протокола openid-авторизации, после чего зарегистрированному пользователю присваивается уникальный идентификатор, по которому система статистики чётко видит все конкретные действия конкретного пользователя. Кроме этого, статистика "знает" пользователей и по другим признакам, например таким как операционная система, разрешение экрана и версия браузера. В отличие от открытых этапов свободного голосования, проверять такие персонифицированные результаты гораздо проще. Таким образом в голосовании зарегистрированными пользователями всё тайное становится явным.
И немного статистики. Для голосования в полуфинале кроме тех, кто регистрировался в конкурсе ранее, было зарегистрировано 7774 человека, из которых поверхностная проверка выявила 1686 "ботов", которые подали 1899 голосов. Для выявления этих ботов мы смотрели лишь на тех, кто зарегистрировался с 0 часов 21 ноября до 24 часов 27 ноября, то есть ровно в неделю полуфинального голосования. Напоминаю, что 1 голос зарегистрированного пользователя добавляет 2 "очка" в цифре голосов голосования. Именно поэтому количество голосов в полуфинале всегда было чётное. Далее я буду присодить итоговые "двойные" числа, которые были видны на сайте:
- Таким явным ботом были авторизации по openid-протоколу сервиса openid.mail.ru с серий аккаунтов, начинающихся с aaa.112, arina999, asd999, roman114, elena669, zxc999, roma741, ola555, qwe999. Эти голоса дали 504 из 538 голосов одного участника и, естественно, были удалены.
- Другая попытка - массовая авторизация и голосование с почтовых ящиков сервиса mailcatch.com за один из рисунков. Из 520 голосов 484 таких голоса были удалены.
- Похожий принцип обмана с ящиками mailspeed.com и spamavert.com снизил результат 430 голосов на 332.
- И ещё один - ящики fakemail.fr и openid регистрации, начинающиеся с qwe - результат с 450 снижен на 42 голоса.
- Множество почтовых ящиков серий, начинающихся с kazankatat, super.tatar, voimaalla, za.tatarstan, nab.chelny и другие, при регистрации без указания имени и фамилии вывели рисунок далеко за пределы пятёрки лидеров в своей возрастной категории.
- Массовая регистрация почтовых ящиков на ya.ru с несвязанными названиями, появляющихся с чёткой периодичностью, а также множество других одноразовых почтовых ящиков регистрации снизило один из результатов с 1060 аж на 784 голоса.
- У одного из участников вроде были разные ящики почты - и mail.ru и list.ru, и разное время голосования, однако подробный просмотр связанных профилей в соцсети МойМир показал, что все они рекламируют сайты сомнительного содержания типа "лучшего сайта для поиска жениха". А значит - принадлежат одному человеку. Результат - минус 698 голосов.
- Бывали и более изощрённые способы маскировки. Регистрация на сайте сериями, затем голосование такими же сериями. Создавалось ощущение - что 3 дня кто-то оставлял лишь перерывы на сон, обед, и дорогу на работу. Нужно отдать должное усидчивости при такой работе, однако мы посчитали это нечестным результатом. Минус 464 голоса.
- Огромное множество сомнительных сочетаний символов в адресах с yandex.ru, совпадающих с логинами снизило на 480 голосов результаты ещё одного рисунка.
И напоследок ещё немного слов о способе проверки. Когда есть возможность выгрузить из базы данных информацию с любой группировкой этих данных, их сортировкой, и за любой период; когда видны результаты статистики разных этапов и чётко отслеживаются случайные, статистически нормальные результаты, в том числе и названия ящиков электронной почты, и информация про имя/фамилию, и сочетание логина с названием почтового ящика, и сочетание ящика с браузером пользователя, то появление однообразных последовательностей, выбивающейся из общей картины, сразу становится очень заметной. Ведь с цифрами не поспоришь...
Мы проверяли лишь те рисунки, которые попали "в десятку", то есть по 5 в каждой возрастной категории, поэтому при просмотре результатов всех работ цифры реальных голосов могут быть неадекватны. Но ведь нам же важно было не допустить в финал нечестно полученные результаты, верно? Остальным участникам, вышедшим в полуфинал, хочется сказать СПАСИБО за их рисунки и волю к победе!
Также нам приятно было видеть и осознавать, что не все работы пятёрок лидеров достигли таких результатов с помощью описанных выше методов. Хотя первая мысль была "наверное, мы чего-то не видим", но более глубокая проверка подтверждала - есть рисунки, достигшие выхода в финал без попыток ускоренного набора голосов.
Впереди у нас ещё выбор работ нашим жюри. Ждём результатов
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