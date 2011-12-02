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Вести с фронтов: про недавнее обновление блогов

02.12.2011 14:07 19 1 492 просмотра
Просто расскажу тезисно, чтобы посетители этого сервиса, его пользователи, были в курсе происходящего...

1. Только что вернули "Избранные" в качестве главной страницы. В то время, когда при открытии раздела открывались "Новые" - мы проводили эксперимент. Могу сказать, что он оказался неудачным smile:( Блоги стали восприниматься как помойка, просмотры "Избранных" сообщений (действительно ценных тематически-портальных-банкорушных) были минимальны... Ожидалось немного другое. Можно спорить, можно не спорить, но теперь и надеюсь надолго главная страница блогов будет показывать самое интересное и актуальное.

2. Изменили правый столбец "Популярных", и теперь туда выводим сообщения не по количеству комментариев, а по количеству тех, кому нравятся сообщения. Таким образом оттуда уйдут сообщения, отсортированные по комментариям, ведь комментарии не говорят об интересе к самой статье...

3. Сегодня ограничим тех, кто может писать в блоги, по репутации. То есть сначала нужно как-то проявить себя на сайте, а потом уж писать. А то эти спамеры уже привели к появлению мозоли на кнопке "заблокировать" smile:) Пока ограничимся цифрой "2". Репутацию, кстати, скоро пересчитаем не только по отношению к "спасибам", но и подключим данные с народного и служебного рейтинга, викибанка и т.д...

4. Последнее обновление профиля, которое, как многие заметили, даётся тяжело и пока не у всех сделало профиль красивым smile:) вносит бОльшую интеграцию блога и профиля за счёт обновлённой навигации. Надеюсь, что более понятной. По профилю это только первые изменения, продолжим делать его более понятным и читаемым...

5. Также в целях борьбы со спамом отключили возможность писать напрямую в e-mail. Осталась только личка. На неё есть планы по упрощению smile:)

В общем, продуктивные деньки smile:)

PS Обновление внешнего вида "Друзей банков" также переносятся на 13-е число.

Комментарии 19

user135773  (user135773)
#
1. В свете последних событий - лучше так)))
3. Что-что Вы хотите сделать с репутацией?
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
3. Для начала - учитывать зачтённые ответы в народном и служебном рейтингах, по 1 баллу.
user135773  (user135773)
#
Отзывы? Или комментарии? Не поняла о чем Вы, простите.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Я думаю, отзывы. Зачтенных комментариев не бывает )
user135773  (user135773)
#
Опять же, в свете последних событий, не удивлюсь, что и комментарии начнут лайками оценивать полезен или нет)))
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Конечно, отзывы. Ведь полезный (зачтённый) отзыв - это вклад пользователя в "копилку" ценности рейтинга, а такие вклады нужно ценить smile:) Как минимум, +единичкой в карму автора
Першинг  (Першинг)
#
ну и хорошо.Холивар надоел.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Эти самые "спасибы" стоит ли вообще учитывать при расчете рейтинга? А также и количество сообщений. Посмотрите, у кого этих сообщений много ... и каких ... и о чём. Грустно? Мне - да. Аналогично и о "спасибах" получится. Если присмотреться внимательно.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Вы не путаете спасибы с лайками? smile;) Спасибы - это благодарность человеку за его действия. "Мне нравится" - это отношение к действию. Лайки на репутацию не влияют smile:)
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Нет, не путаю. Возьмите первую двадцатку по количеству спасиб. И по количеству постов. Вот там все и проявится. Многие спасибки или не за действие, а по принципу "Хвали меня, а я тебя", или за действие, которое скорее во вред сайту чем ему на пользу. Количество постов как-то тоже весьма относительно связано с их качеством. К сожалению, не всегда количество перерастает в качество. К сожалению же, нельзя отказаться от некоторых "репок" - лично я некоторые т.н. "репки" с удовольствием бы удалил из своего профиля. Лучше заслужить уважение умного противника, чем поощрение некоторых "союзников".
Тата  (Тата)
#
Даниил ничего не путает.

"Возьмите первую двадцатку по количеству спасиб. И по количеству постов. Вот там все и проявится".
@mike  (@mike)
#
Как отсортировать пользователей по числу спасиб? Помню, что год назад это был специальный скрипт, колдующий над базой форума, и доступный только сотрудникам Банки.ру.

@.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Майк, у меня тот же вопрос, только задать его забываю. smile:)
@mike  (@mike)
#
ОК, но это по количеству сообщений, а не благодарностей. smile:(
Так все умеют...

@.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
То есть это запрос на доработку форума? smile;) я то не в курсе smile:)

Хочется добавить ещё один столбец с репутацией и сортировку сделать по нему, кроме сообщений?
Ирина Ирина  (Funnygirl)
#
Я хотела бы поблагодарить портал банки.ру не только за возможность получать информацию о банках, о процентных ставках по вкладам и по кредитам, узнавать о банковских продуктах и т.д., но и за то, что они смогли создать доброжелательную атмосферу на своём портале.Вначале заходя сюда сугубо с целью получить необходимую информацию о процентных ставках по вкладам, я ловила себя на том, что узнав эту информацию я остаюсь на портале, знакомлюсь со статьями на тему дня, участвую в обсуждениях интересующих меня финансовых вопросах, сама задаю интересующие меня вопросы и даже иногда читаю блоги, что я вообще никогда не делаю.это при том,что мне вообще-то есть чем заняться кроме пребывания на этом портале. А всё это значит, что руководство портала смогло сделать его интересным и познавательным для своих пользователей.И сейчас я вижу, что руководство портала не успокаивается на достигнутом, а стремится к росту и совершенствованию, и не только информирует своих пользователей об этом, но и советуется с ними, как это сделать!Всё это делает портал всё более интересным и привлекательным для нас, пользователей.Постараюсь найти время и тоже подумать над поднятыми вопросами и если какая светлая мысль придёт в голову, то я обязательно поделюсь ей.А пока- ещё раз спасибо за такой портал!
Ирина Ирина  (Funnygirl)
#
Спасибо за приглашение, сразу же им воспользовалась, если бы знала о такой возможности, вступила бы раньше!
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