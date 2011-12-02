Вести с фронтов: про недавнее обновление блогов

Просто расскажу тезисно, чтобы посетители этого сервиса, его пользователи, были в курсе происходящего...1. Только что вернули "Избранные" в качестве главной страницы. В то время, когда при открытии раздела открывались "Новые" - мы проводили эксперимент. Могу сказать, что он оказался неудачнымБлоги стали восприниматься как помойка, просмотры "Избранных" сообщений (действительно ценных тематически-портальных-банкорушных) были минимальны... Ожидалось немного другое. Можно спорить, можно не спорить, но теперь и надеюсь надолго главная страница блогов будет показывать самое интересное и актуальное.2. Изменили правый столбец "Популярных", и теперь туда выводим сообщения не по количеству комментариев, а по количеству тех, кому нравятся сообщения. Таким образом оттуда уйдут сообщения, отсортированные по комментариям, ведь комментарии не говорят об интересе к самой статье...3. Сегодня ограничим тех, кто может писать в блоги, по репутации. То есть сначала нужно как-то проявить себя на сайте, а потом уж писать. А то эти спамеры уже привели к появлению мозоли на кнопке "заблокировать"Пока ограничимся цифрой "2". Репутацию, кстати, скоро пересчитаем не только по отношению к "спасибам", но и подключим данные с народного и служебного рейтинга, викибанка и т.д...4. Последнее обновление профиля, которое, как многие заметили, даётся тяжело и пока не у всех сделало профиль красивымвносит бОльшую интеграцию блога и профиля за счёт обновлённой навигации. Надеюсь, что более понятной. По профилю это только первые изменения, продолжим делать его более понятным и читаемым...5. Также в целях борьбы со спамом отключили возможность писать напрямую в e-mail. Осталась только личка. На неё есть планы по упрощениюВ общем, продуктивные денькиPS Обновление внешнего вида "Друзей банков" также переносятся на 13-е число.