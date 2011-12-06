Очень заметное обновление блогов

Полегчали. В том смысле, что мы "отрезали" часть функционала Блогов. Надеюсь, для многих пользователей сервиса это пойдёт на пользу
Итак, топ-3 новинок дня:
1. Нет ссылки "Написать" в шапке сайта, теперь эта ссылка доступна только из "Блогов". Вместе с этим скрыли формы лёгких сообщений, ссылок, видео. Спросом не пользуются, как оказалось.
2. В Блоге теперь видны только сообщения автора. Без прочих активностей. Как и раньше.
3. В Ленте теперь только сообщения от авторов, на которых вы подписаны. Без их активностей. То есть сообщения по подписке можно ловить в почте, а можно видеть в ленте. Чуть позже хочется добавить в шапке счётчик-информер, сколько в ленте появилось новых сообщений (с последнего визита).
Топ-3 грядущих обновлений:
1. Доработать внешний вид профиля
2. Добавить отображение списка лайкнувших
3. Обновить обсуждения в Друзьях банков
Coming soon, как говорится
Комментарии 14
Я ищу свои записи в блогах в Твиттере. Но и там уже непросто разыскать!
А ещё я слежу за блогами других пользователей. Это вообще задачка из высшей математики! ВУЗ я закончила давно. Сопромат напрочь забыла. Приходится вспоминать!
Вот именно, что Ленту получаешь по подписке (кстати, можно опросить пользователей: кто, как читает блоги, по подписке или в ленте). С лайками такого нет. Их на почту не получишь. Лайки - забавная штука, как оказалось.
Было бы еще удобнее (и даже справедливее!), если бы была такая штука:
ЕСТЬ Сейчас: когда написал пост, его читают и ВНУТРИ поста-темы отображается кол-во "гостей" на эту заметку. А если я захожу сам, то мои "визиты" тоже отображаются как "гости". То есть если я зайду к себе на этот пост 1000 раз подряд, то эта 1000 гостей буду я, а не мои "гости". Как-то не объективно, не честно. Не совсем правильно, не так ли?
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 1.вообще этих гостей(кол-во) лучше вынести не ВНУТРЬ поста, а СНАРУЖИ (там такая зелененькая панелька, рядом с лайком к посту, и значком "всего комментариев").
2. А еще на той же самой зелененькой панельке можно добавить значок и число "новых комментариев".
Мне кажется, так было бы удобнее. Т.е. не всего "итого новых комментариев к разным постам", а "количество комментариев к конкретному посту".
А вообще - запустили бы конкурс идей для портала. С подарком. Скажу вам как HR, это очень мотивирует людей. Столько идей сразу посыпется (что вам и нужно сейчас). Только на отдельный ящик!
Очень даже не плохой результат даст.
А не пришлет только ленивый.
Мне интересен любой отклик на мои размышления.
А ненужные обиды - неприятны. Ценю любое мнение. (если это, конечно, мнение, а не попытка оскорбить).
ИМХО, это лишнее.
Смысл? Вы и без этого знаете, сколько новых комментариев к Вашей записи в блоге, они приходят Вам на почту. А количество новый комментариев к чужому посту... зачем?
Эм, да они и без подарка сыпятся.
Если бы сейчас не учитывались "свои следы", то тогда было бы лишним. А сейчас этого нет. Поэтому не лишнее совсем.
2. На почту мне ничего не приходит, приходится отвечать тогда, когда найду комментарий, на который не ответила.
Я говорю про посты конкретного блога, а не "чужих".
3. Может сыпятся, да не те. И где-нибудь притаился ИТ-гений. А не будет он просто так идеями делиться. Может, ему стимул нужен))