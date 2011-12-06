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Очень заметное обновление блогов

06.12.2011 16:59 14 1 061 просмотр
Полегчали. В том смысле, что мы "отрезали" часть функционала Блогов. Надеюсь, для многих пользователей сервиса это пойдёт на пользу smile:)

Итак, топ-3 новинок дня:
1. Нет ссылки "Написать" в шапке сайта, теперь эта ссылка доступна только из "Блогов". Вместе с этим скрыли формы лёгких сообщений, ссылок, видео. Спросом не пользуются, как оказалось.
2. В Блоге теперь видны только сообщения автора. Без прочих активностей. Как и раньше.
3. В Ленте теперь только сообщения от авторов, на которых вы подписаны. Без их активностей. То есть сообщения по подписке можно ловить в почте, а можно видеть в ленте. Чуть позже хочется добавить в шапке счётчик-информер, сколько в ленте появилось новых сообщений (с последнего визита).

Топ-3 грядущих обновлений:
1. Доработать внешний вид профиля
2. Добавить отображение списка лайкнувших
3. Обновить обсуждения в Друзьях банков

Coming soon, как говорится smile:)

Комментарии 14

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Спасибо. В таком виде шума стало на порядок меньше. Жаль, что не докрутили ту идею, ради которой этот "лишний" функционал и задумывался, но как-нибудь в следующий раз.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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В качестве идеи. Что если включать в ленту не только посты человека, на которого подписан автор блога, но и те сообщения, которые он, автор, лайкнул? Но для начала надо убедиться в том, что "лентой" будут пользоваться.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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Я ж вчера предлагал (рисовал на доске) 2 вида отображения: тот, что был (полный) или тот, что сейчас (как раньше), но идея не прошла smile:)
Першинг  (Першинг)
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Плохо, что не прошла! До сих пор нет в профайле статистики блогов. Сколько штук я написала в тестовом режиме - загадка.
Я ищу свои записи в блогах в Твиттере. Но и там уже непросто разыскать!
А ещё я слежу за блогами других пользователей. Это вообще задачка из высшей математики! ВУЗ я закончила давно. Сопромат напрочь забыла. Приходится вспоминать!
user135773  (user135773)
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Эх, а мне нравилось, что в Ленте отображались лайки. Можно было увидеть отзывы НР, которые стОит прочитать, или пост пользователя, на которого ты не подписан, но показался кому-то интересным... или сообщение на форуме...

Вот именно, что Ленту получаешь по подписке (кстати, можно опросить пользователей: кто, как читает блоги, по подписке или в ленте). С лайками такого нет. Их на почту не получишь. Лайки - забавная штука, как оказалось.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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Да, было интересно, но решение принято... Возможно, они вернутся...
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Да, согласен. Теперь понятно, куда двигать "ленту" дальше. В прежнем виде она, имхо, была нечитаема, новую обязательно сделаем. Со временем.
Helenelen  (Helenelen)
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Алексей, спасибо, действительно "полегчали". Стало удобнее.
Было бы еще удобнее (и даже справедливее!), если бы была такая штука:
ЕСТЬ Сейчас: когда написал пост, его читают и ВНУТРИ поста-темы отображается кол-во "гостей" на эту заметку. А если я захожу сам, то мои "визиты" тоже отображаются как "гости". То есть если я зайду к себе на этот пост 1000 раз подряд, то эта 1000 гостей буду я, а не мои "гости". Как-то не объективно, не честно. Не совсем правильно, не так ли?
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 1.вообще этих гостей(кол-во) лучше вынести не ВНУТРЬ поста, а СНАРУЖИ (там такая зелененькая панелька, рядом с лайком к посту, и значком "всего комментариев").
2. А еще на той же самой зелененькой панельке можно добавить значок и число "новых комментариев".
Мне кажется, так было бы удобнее. Т.е. не всего "итого новых комментариев к разным постам", а "количество комментариев к конкретному посту".

А вообще - запустили бы конкурс идей для портала. С подарком. Скажу вам как HR, это очень мотивирует людей. Столько идей сразу посыпется (что вам и нужно сейчас). Только на отдельный ящик!
Очень даже не плохой результат даст.
А не пришлет только ленивый.
Першинг  (Першинг)
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Да, число новых комментариев необходимо. Желательно со ссылкой. Обидно, если комментарий остаётся неотвеченным по техническим причинам. Потому что обсуждение бурное. И он теряется. Человек-комментатор может подумать, что его комментарием пренебрегли.
Мне интересен любой отклик на мои размышления.
А ненужные обиды - неприятны. Ценю любое мнение. (если это, конечно, мнение, а не попытка оскорбить).
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Тамара, мы надеемся успеть в рамках улучшения блогов и профиля сделать общий информер по всему тому новому, что происходит на нашем сайте с вашими активностями. Вот туда и будут транслироваться новинки smile:)
user135773  (user135773)
#
Цитата
вообще этих гостей(кол-во) лучше вынести не ВНУТРЬ поста, а СНАРУЖИ

ИМХО, это лишнее.
Цитата
добавить значок и число "новых комментариев".

Смысл? Вы и без этого знаете, сколько новых комментариев к Вашей записи в блоге, они приходят Вам на почту. А количество новый комментариев к чужому посту... зачем?
Цитата
Столько идей сразу посыпется (что вам и нужно сейчас).

Эм, да они и без подарка сыпятся.
Helenelen  (Helenelen)
#
1. Почему же лишнее?
Если бы сейчас не учитывались "свои следы", то тогда было бы лишним. А сейчас этого нет. Поэтому не лишнее совсем.
2. На почту мне ничего не приходит, приходится отвечать тогда, когда найду комментарий, на который не ответила.
Я говорю про посты конкретного блога, а не "чужих".
3. Может сыпятся, да не те. И где-нибудь притаился ИТ-гений. А не будет он просто так идеями делиться. Может, ему стимул нужен))
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Елена, перейдите у настройки блога (в правом меню) и поставьте галочки на тех типах увеломлений, которые вам нужны, и они будут приходить smile:)
Helenelen  (Helenelen)
#
спасибо, настроила! smile:)
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