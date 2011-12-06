Очень заметное обновление блогов

Полегчали. В том смысле, что мы "отрезали" часть функционала Блогов. Надеюсь, для многих пользователей сервиса это пойдёт на пользуИтак, топ-3 новинок дня:1. Нет ссылки "Написать" в шапке сайта, теперь эта ссылка доступна только из "Блогов". Вместе с этим скрыли формы лёгких сообщений, ссылок, видео. Спросом не пользуются, как оказалось.2. В Блоге теперь видны только сообщения автора. Без прочих активностей. Как и раньше.3. В Ленте теперь только сообщения от авторов, на которых вы подписаны. Без их активностей. То есть сообщения по подписке можно ловить в почте, а можно видеть в ленте. Чуть позже хочется добавить в шапке счётчик-информер, сколько в ленте появилось новых сообщений (с последнего визита).Топ-3 грядущих обновлений:1. Доработать внешний вид профиля2. Добавить отображение списка лайкнувших3. Обновить обсуждения в Друзьях банковComing soon, как говорится