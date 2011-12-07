Рекомендация хорошей книги

Когда я уже напишу про библиотеку Банки.ру? Не знаю Сегодня - об одной из книг оттуда. Джейсон Фрайд, Дэвид Хайнемайер Ханссон. Rework: Бизнес без предрассудков
Только что написал короткую рецензию в ЖЖ. Повторяться не буду, приведу часть другой главы. Но предварительно хочу дать ссылку на пост двухлетней давности. Он очень хорошо подходит в качестве аперитива к основному блюду: http://morrozmsk.livejournal.com/34706.html.
А теперь наслаждаемся
Глубоко вздохните
Если лодку раскачать, от нее пойдут волны. Предоставление новой услуги, перемены в политике компании, отказ от чего‑либо вызовут незамедлительную реакцию извне. Сопротивляйтесь стремлению запаниковать в ответ или начать быстро вносить новые изменения. Поначалу будут полыхать страсти. Это нормально. Главное – суметь благополучно пережить первую, самую трудную неделю. Потом обычно наступает затишье.
Люди ко всему привыкают. Именно поэтому они так негативно реагируют на изменения, которые рушат привычный для них ход вещей. Они выражают свое несогласие. Они жалуются. Они требуют, чтобы вы все вернули на круги своя.
Но это не значит, что нужно их слушаться. Иногда нужно набраться смелости и ознакомить клиентов с решением, в которое вы верите, даже если поначалу оно будет непопулярно.
Люди часто реагируют еще до того, как испробовали новинку. Эта изначальная негативная реакция – всего лишь первичный отклик. Иногда приходится слышать довольно резкие высказывания вроде: «Это худшее, что я когда‑либо видел», хотя им было представлено лишь незначительное изменение.
Негативные отклики почти всегда громче и эмоциональнее, чем позитивные. Это аксиома. Даже если б́ольшая часть ваших клиентов довольна изменениями, вы слышите только негативные голоса. На этом фоне важно удержаться от опрометчивого шага и не дать задний ход необходимым, но противоречивым преобразованиям.
Поэтому, когда люди жалуются, позвольте страстям немного побурлить. Дайте знать возмутителям спокойствия, что вы их слышите и находитесь в курсе их претензий. Но объясните, что собираетесь оставить все как есть на некоторое время и посмотреть, что из этого выйдет. Скорее всего вы обнаружите, что потребители приспособились к новой ситуации и в конце концов изменения понравились им даже больше, чем предыдущая версия, которой они пользовались.
Привёл именно эту главу из книги, чтобы мои читатели поняли, что большинство волнений мнений вокруг блогов на Банки.ру - это нормальная реакция.
Комментарии 7
Времени всё прочесть, конечно, нет.
Поэтому рекомендации нужны.
Жизнь без плана и готовность "поймать" шанс - это мне очень близко.
Это - высший пилотаж.
Ах, почему в сутках так мало часов!
Как хотелось бы, чтобы их было побольше!
Книга на один вечер, в том смысле, что оторваться от нее невозможно. С юмором, картинками, все как надо))) Маст рид, маст хэв.
Только остается выяснить, это потребитель который был до изменений или это новые потребители, не имеющие к предыдущим отношения?
Я просто на проблематику(не путать с проблемой) блогов изучаю несколько под другим углом.
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=9&TID=75403&MID=920841#message920841