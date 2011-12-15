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Запустили глобальный опрос на сайте

15.12.2011 12:03 30 1 306 просмотров
Наверняка вы это уже заметили smile:)

Сегодня с 11 утра до такого же времени завтрашнего дня любой посетитель, открывающий сайт, будет видеть наш опрос. А вот результаты - не будет smile:shuffle: Опрос очень нужен для внутренних нужд. Надеемся, мы узнаем нашу аудиторию (вас) получше smile:)

Комментарии 30

Сергей  (tomich)
#
а если я клиент нескольких банков и сотрудник одного из банков? корректно ли вы формулируете вопрос к посетителю?

я нажал закрыть, при следующем входе окошко опять вылезло --- нельзя отказаться?
Сергей  (tomich)
#
Дмитрий, как нужно ответить, если вы сотрудник банка, но зашли на сайт как клиент?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Или "клиент". Все зависит от цели. А в целом, на ваше усмотрение, Сергей.
Сергей  (tomich)
#
Филипп, что мешало сформулировать вопрос чуть тщательнее?
Сергей  (tomich)
#
а захожу на сайт я исключительно как клиент, за информацией --- вот опрос уже и дал осечку
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Если считать результатом то, что я потом завис на 5 сек, то да. smile:)
Першинг  (Першинг)
#
По-моему есть ещё 2 варианта: ни то, ни другое; и то, и другое! smile:D
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Тамара, вы либо работаете в Банке, либо нет smile:) Третьего не дано. Метод "от противного" smile:)
Сергей  (tomich)
#
Тогда вопрос нужен сильно другой:
"Вы работник банка?"

да --- нет
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Тогда я, как простой посетитель, загрущу о того "какая вам разница, я сюда пришёл за другим" smile:)
Сергей  (tomich)
#
Да, а так опрос получился очень веселым %)
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Ну... Менять уже всё равно не будем, дождёмся результатов...
Першинг  (Першинг)
#
В тексте опроса - всё не так. Отсюда и неопределённость ответа. Вопрос - сотрудник или клиент.
Вы работник банка - Вы не работник банка.

Причём тут клиент??????
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Поясню: нам очень важно понять, какова доля клиентов у нас на сайте. А то в последнее время слышим упреки, что мы стали сайтом для банкиров. Самим нам абсолютно все равно - мы любим и тех, и других, но в разговорах с рекламными агентствами нужны конкретные цифры. Чтобы картина была полной и объективной, просим проголосовать всех без исключения. Пока результаты 75 на 25 в пользу клиентов.
Першинг  (Першинг)
#
Так нужно было сделать 2 опроса.
Работник - не работник
Клиент - не клиент!

Либо оставить один, который соответствует цели получаемой информации.
Я так поняла - Вы работаете в банке
- Вы не работаете в банке.

Поскольку путаница заложена в вопрос - велика вероятность, что запутаются и те и другие и в целом статистика покажет верное соотношение! smile:)
Першинг  (Першинг)
#
Цитата:
Пока результаты 75 на 25 в пользу клиентов.

Так клиентов и в природе больше существует, чем работников банка! )
Во много-много раз! smile:)
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Как долго будет длиться этот опрос? Если выйти с сайта, выключить компьютер, а затем снова включить и зайти на сайт - окно анкеты снова настаивает на голосовании. Вот и хотелось бы определиться - как долго это будет происходить? Ведь не сбрасывается окно иначе, как проголосовать, крестик только добавляет каторги.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Опрос завершится завтра в первой половине дня - спустя ровно сутки с момента его начала.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Поправка: для многократного голосования достаточно просто закрыть браузер, снова открыть и зайти на сайт. Баг, получается.
Тата  (Тата)
#
А что конкретно даёт опрос ? Я не думаю,что все верно будут отвечать. Многие просто "тыкают" лишь бы войти на сайт.
А на что похожи эти "внутренние" нужды ? )
Oleg Sudnik  (olger)
#
Не хватает кнопки "Регулятор" smile:)
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
А в мини-Опере этот суперной опрос не работает. Хоть что-то хорошее.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Потому что опера мини работает не напрямую, а через промежуточные серверы smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Не боитесь распугать тех кто зашел на сайт впервые.
Меня например всплывающие окна напрягают.
А во-вторых запоминали бы хотя бы IP или MAC адреса, а то три раза зашел
и три раза спросили. Потом залогинился и еще раз спросили.
ЧЕТЫРЕ раза ответил. Какой-то необъективный соц.опрос. Щас от нечего делать буду заходить да выходить и буду отвечать что работаю в банке.
Хотя бы на тулбаре или под ним опрос разместили. Ответил один раз и ладно.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Функционал опроса написан не нами, и используется не только на нашем сайте. Я хочу верить в то, что его разработчики (1c-bitrix) знают что делают и замеченные особенности поведения опроса - это частные случаи настройки браузеров (стирание кук после закрытия, или анонимайзер или...)
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