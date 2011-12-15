Запустили глобальный опрос на сайте

Наверняка вы это уже заметили
Сегодня с 11 утра до такого же времени завтрашнего дня любой посетитель, открывающий сайт, будет видеть наш опрос. А вот результаты - не будет Опрос очень нужен для внутренних нужд. Надеемся, мы узнаем нашу аудиторию (вас) получше
Комментарии 30
я нажал закрыть, при следующем входе окошко опять вылезло --- нельзя отказаться?
"Вы работник банка?"
да --- нет
Вы работник банка - Вы не работник банка.
Причём тут клиент??????
Работник - не работник
Клиент - не клиент!
Либо оставить один, который соответствует цели получаемой информации.
Я так поняла - Вы работаете в банке
- Вы не работаете в банке.
Поскольку путаница заложена в вопрос - велика вероятность, что запутаются и те и другие и в целом статистика покажет верное соотношение!
Пока результаты 75 на 25 в пользу клиентов.
Так клиентов и в природе больше существует, чем работников банка! )
Во много-много раз!
А на что похожи эти "внутренние" нужды ? )
Меня например всплывающие окна напрягают.
А во-вторых запоминали бы хотя бы IP или MAC адреса, а то три раза зашел
и три раза спросили. Потом залогинился и еще раз спросили.
ЧЕТЫРЕ раза ответил. Какой-то необъективный соц.опрос. Щас от нечего делать буду заходить да выходить и буду отвечать что работаю в банке.
Хотя бы на тулбаре или под ним опрос разместили. Ответил один раз и ладно.