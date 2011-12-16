Тихо и незаметно сайт на широких экранах стал выглядеть аккуратнее

Андрей Максимов (Моисей Абрамович) 16.12.2011 15:14 # То-то, думаю, у меня дома на 80-дюймовом экране траблы всяческие были! 0
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Речь, прежде всего, идёт о разрешениях мониторов.
Я прав, верстальщики-програмщики?
Поправим, куда мы денемся вон - у него уже привычные закладочки вместо непонятного меню...
К счастью, на эту напасть есть отличное решение - adblock+.
В целом же, я очень рад за вас, что вы наслаждаетесь новым дизайном. Я же, хвала создателям stylish, подобного "удовольствия" лишен.
Думаю я не одинок в своем мнении. Для тех, кого это тоже раздражает - решение проблемы.
1. Браузер фф (но можно сделать и для хрома)
2. Дополнение stylish https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/stylish/
3. Код :
@namespace url(http://www.w3.org/1999/xhtml);
@-moz-document domain("banki.ru") { .layout{ max-width: 5000px !important;} }
4. И все будет как раньше
Также я создал тему в форуме, чтобы проблему могли решить и другие люди, и там в т.ч. подробно описал что делать именно оперы. Попробуйте, ничего сложного.
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=22&TID=115615&MID=1405177#message1405177
Хоть бы там пояснение дали, а то я исправления жду.
Придётся, наверное, в адепты Stylish-а записываться.
PS. Для таких "фич" хочется иметь возможность поставить дизлайк
Хорошо что мы не в древней Греции, а то чувствую себя гонцом, приносящим плохие вести: отношения к этой новости не имею, а казнить меня хотят...
Не понравилось заужение полезной ширины форума. Я ошибочно решил (и указал на скриншоте), что в заужении виновата та узенькая полоса справа (просто не мог достоверное вспомнить, существовали ли до того момента более широкие пустые области и справа, и слева; показалось, что существовали, а на самом деле - нет).
Т.е. то, что я назвал багом, - именно ограничение ширины до 1280 пикселов, а та узенькая полоска, оказывается, была всегда.
Насчёт казни - старался своё недовольство высказать корректно, без претензий. Чтобы только донести информацию - мне не нравится, раньше было лучше. Если всё равно получилось резковато - извините. Или это Вы про реакцию в целом, а не про мой пост конкретно?
Ну и до кучи вопрос из праздного любопытства
На Ваш взгляд сайт действительно стал лучше ("аккуратнее") выглядеть на широком экране?
На мой (думаю, это уже понятно ) - как раз наоборот.
То, что сейчас на гигантских разрешениях стало чуть более аккуратно - это факт. Особенно в тех разделах, которые будут перерабатываться в наступающем году. Слишком много резины там портит восприятие, страницы становятся пустыми...
Ну да ладно, для себя я эту проблему решил (спасибо rebelion76 за наводку на плагин Stylish), больше не напрягает.
Извините, попробую ещё так: :-Р :-р
А то, что смысл всё равно будет понятен любому IT-шнику - самой собой