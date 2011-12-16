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Тихо и незаметно сайт на широких экранах стал выглядеть аккуратнее

16.12.2011 15:05 62 1 491 просмотр
Ограничение ширины сделано под разрешение 1280 пикселов.

Наслаждаемся...

Комментарии 62

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
То-то, думаю, у меня дома на 80-дюймовом экране траблы всяческие были! smile:-D
user135773  (user135773)
#
от бы сайт еще и на маленьких экранах стал выглядеть аккуратнее...
user135773  (user135773)
#
480 * 320
user135773  (user135773)
#
Правда, что значит "=)" в ответ на разрешение экрана моего телефона?
user135773  (user135773)
#
ну я ведь сразу сказала про "маленький экран" )))
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Думаю, стоит немного прокомментировать сложившийся триллер: smile:-D
Речь, прежде всего, идёт о разрешениях мониторов.
Я прав, верстальщики-програмщики? smile:)
user135773  (user135773)
#
Алексей, а когда смайлики поправите? Строки-то они не разрывают... но малость заползают на текст.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Разрешение это ладно, в понедельник обещают профиль поправить smile:)
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
"Обещают поправить" звучит как-то безнадёжно smile:)

Поправим, куда мы денемся smile;) вон - у него уже привычные закладочки вместо непонятного меню...
rebelion76  (rebelion76)
#
Может быть, потому что это нововведение многим не понравилось?
rebelion76  (rebelion76)
#
Судя по тому, что нововведение было принято, Чуров считал за противоположную сторону smile:-D
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
я наслаждаюсь видом сайта в 1920, внимание предельно сконцентрировано теперь. а про "боковые белые полосы отвлекают внимание", это как минимум придирки. так же можно раздражаться от чего угодно, от скрола например или от баннера который моргает... ну а так, да, погоды нынче стоят пасмурные-влияют.
rebelion76  (rebelion76)
#
>или от баннера который моргает...

К счастью, на эту напасть есть отличное решение - adblock+.

В целом же, я очень рад за вас, что вы наслаждаетесь новым дизайном. Я же, хвала создателям stylish, подобного "удовольствия" лишен.
rebelion76  (rebelion76)
#
У меня 1680, и все прекрасно устраивало и раньше. А сейчас боковые белые полосы отвлекают внимание и раздражают.

Думаю я не одинок в своем мнении. Для тех, кого это тоже раздражает - решение проблемы.

1. Браузер фф (но можно сделать и для хрома)
2. Дополнение stylish https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/stylish/
3. Код :

@namespace url(http://www.w3.org/1999/xhtml);

@-moz-document domain("banki.ru") { .layout{ max-width: 5000px !important;} }


4. И все будет как раньше smile:-)
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Разворачивание отзывов в НР допиливаем отдельно, отображение сайта под монитор - отдельно. Многовато дополнений, не находите?
rebelion76  (rebelion76)
#
Ну а что остается делать, если администрация последнее время о пользователях думает в последнюю очередь?
rebelion76  (rebelion76)
#
Кстати дополнение очень полезное само по себе и решает проблемы на многих сайтах, владельцы которых эти проблемы решать не хотят/не могут.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Да у меня вообще опера. И зауженный сайт, и свернутые отзывы (кому они помешали, интересно?), и назойливый опрос - нововведения последнего времени. И на каждую такую инициативу приходится изобретать хитровывернутые методы, как привести все в нормальный вид. Это напрягает. Я ни разу не программист, я не хочу и не умею ковыряться в user.css. Возможно, с точки зрения разработчиков, сайт был "устаревшим" или "несовременным", но глядя на нынешние изменения, я не очень понимаю концепцию. Из форума в Друзья обсуждения переместили тоже под видом "удобства" - в Друзьях можно разделить ветки по темам, - начисто проигнорировав подписку на эти темы. И так продолжается уже который месяц. Причем проблема на словах признается, она просто не приоритетна. Как только - так сразу.
rebelion76  (rebelion76)
#
Да я с вам согласен, но надо же как то решать проблему. Я ее для себя решил.

Также я создал тему в форуме, чтобы проблему могли решить и другие люди, и там в т.ч. подробно описал что делать именно оперы. Попробуйте, ничего сложного.

http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=22&TID=115615&MID=1405177#message1405177
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
при большем расширении экрана сайт размазывается как каша по тарелке. теперь же все по центру. сколько людей столько мнений.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Не получается наслаждаться. Узкую полоску в центре экрана теперь нужно намного чаще скроллить. Ну и чего ради? Книги с КПК читать не пробовали? Вот тут примерно те же ощущения. К слову, прошлая версия нормально растягивалась и на экран 1024, и на 1920.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
А где же: "Тихо и незаметно снова обновили профиль"? smile:)
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
тссс... про это напишу сегодня попозже... в обед
user135773  (user135773)
#
Перед тем, как написать smile:) ... поправьте ссылку "Репутация". Штрафы сделали ссылкой, вижу. Но, если жмешь на "штрафы", в "репутацию" уже не вернуться.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Гыгыгы, друг напротив друга сидят и в блоге переписываются...
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Тестируем шаблоны уведомлений... Теперь у тебя приходят все тексты, одинаково красиво.
DKor  (DKor)
#
Это что же получается: этот баг - и не баг вовсе, а как бы даже фича? smile:o
Хоть бы там пояснение дали, а то я исправления жду.
Придётся, наверное, в адепты Stylish-а записываться.
PS. Для таких "фич" хочется иметь возможность поставить дизлайк smile:-p
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Наверное, то, на что вы указали - баг, но некритичный smile:)

Хорошо что мы не в древней Греции, а то чувствую себя гонцом, приносящим плохие вести: отношения к этой новости не имею, а казнить меня хотят...
DKor  (DKor)
#
Я там криво описал, что именно мне не понравилось.
Не понравилось заужение полезной ширины форума. Я ошибочно решил (и указал на скриншоте), что в заужении виновата та узенькая полоса справа (просто не мог достоверное вспомнить, существовали ли до того момента более широкие пустые области и справа, и слева; показалось, что существовали, а на самом деле - нет).
Т.е. то, что я назвал багом, - именно ограничение ширины до 1280 пикселов, а та узенькая полоска, оказывается, была всегда.

Насчёт казни - старался своё недовольство высказать корректно, без претензий. Чтобы только донести информацию - мне не нравится, раньше было лучше. Если всё равно получилось резковато - извините. Или это Вы про реакцию в целом, а не про мой пост конкретно?

Ну и до кучи вопрос из праздного любопытства smile:)
На Ваш взгляд сайт действительно стал лучше ("аккуратнее") выглядеть на широком экране?
На мой (думаю, это уже понятно smile:) ) - как раз наоборот.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Лично мне не мешало то, что было на широком разрешении. Немного неказистая правая сторона - зато в центре читать удобно. Хотя опять же лично мне это не мешало smile:)

То, что сейчас на гигантских разрешениях стало чуть более аккуратно - это факт. Особенно в тех разделах, которые будут перерабатываться в наступающем году. Слишком много резины там портит восприятие, страницы становятся пустыми...
DKor  (DKor)
#
Возможно, разница наших восприятий (ну, кроме того, что все фломастеры разные smile:) ) ещё в том, что на "гигантских" разрешениях я сайт и не видел. Сужу только по своим 1680 точкам ширины, на которых сайт стал выглядеть хуже. Тоже - факт smile:-p
Ну да ладно, для себя я эту проблему решил (спасибо rebelion76 за наводку на плагин Stylish), больше не напрягает.
DKor  (DKor)
#
Да что ж здесь смайл с языком никак не вставляется smile:)
Извините, попробую ещё так: :-Р :-р
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Я умею понимать смайлики и без колобков, в их историческом виде smile:)
DKor  (DKor)
#
Так неаккуратно smile:D страница выглядит, когда часть смайлов - графические, а часть - текстовые.
А то, что смысл всё равно будет понятен любому IT-шнику - самой собой smile:uncap:
DKor  (DKor)
#
Вах шайтан smile:D
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Форма написания коммента БУДЕТ с графическими смайликами. И после этого настанет мир во всём мире smile:)
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