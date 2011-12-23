Пользовательские фотографии приведены к единому виду

С появлением блогов, как ещё одного источника общения на сайте, у нас появилась одна маленькая, но очень заметная проблема с картинками. Многие пользователи наверняка её замечали: это были вытянутые или сплюснутые фотографии авторов во всплывашках или в шапках блогов...
А всё потому, что мы начали работу по стандартизации отображения элементов сайта, и у нас стало слишком много похожих сущностей.
Например, аватарки были:
- форумные
- блоговые корпоративных блогеров
- блоговые "старых" (первых) блогеров
- блоговые новых (текущих) блогеров
Примерно то же самое было и с фотографиями: была фотография для блога (3 разных типа) и ещё дополнительно пользовательская (у всех).
Еще не страшно? Я продолжу пугать и открою страшную тайну. Технически на сайте есть 4 разных способа организации комментариев. Где-то как часть форума, где-то как новые блоговые (древовидные). И в каждом таком месте приходилось писать сложные условия, какие именно автарки показывать.
Теперь мы это всё объединили. У пользователя есть фотография, 94х125 пикселов (вертикальная), одна, которая показывается в профиле, блоге, всплывашке и везде, где нужно увидеть человека "в лицо". И у пользователя есть аватарка 35х35, одна, которая показывается в комментариях, виджетах правой колонки и т.д.
Соответственно, при таком объединении мы пришли к решению не ломать привычки, пользователей, а сделать аватаркой по умолчанию форумную, досоздавав эти аватарки для тех блогеров, у кого их не было. С фотографиями пользователей сделали почти та же история: показывается загруженная фотография, за исключением "старых" и корпоративных блогеров, у них показывается именно та фотография, которая была загружена для блога.
Поскольку форум позволяет использовать аватарки до 100х100 пикселов любой формы (вертикальные, горизонтальные) то они при отображении вне форума приводятся к квадрату 35 на 35. А на самом форуме места много, там аватарки показывались, показываются и будут показываться во всей своей красе. И даже с анимацией
Так что если у вас есть желание сменить аватарку (например, чтобы загрузить квадратную, которая лучше будет смотреться в меньшем размере) - то её смена отобразится везде: и в блогах, и в форуме и т.д.
Комментарии 15
Не понятно, почему Вы, при Вашем отрицании форума, выбрали именно форумный аватар как эталон.
Где логика?
Давайте просто возьмём самые-самые социальные сети и блоговые платформы России:
- Livejournal.com
- Facebook.com
- Vkontakte.ru
- Odnoklassniki.ru
- Plus.google.com
- Liveinternet.ru
Внимание, вопрос: сколько там типов пользовательских картинок/аватаров для общения/написания/комментирования?
Именно об этом моё сообщение, именно об этом я подробно писал выше.
В форуме - от лица ника Першинг.
Это не одно и то же!
Уж можно было и на 2 формата расщедритьсяя...
Например, Андрей Максимов и Моисей Абрамович видятся мне абсолютно по-разному!
Мы лишаемся многозначности образов! Это серьёзно обедняет!
Может быть, подумаете про хотя бы второй формат изображения? А? Хотя бы аватар и фото. А то и выбрать не из чего.
Например, Андрей Максимов и Моисей Абрамович видятся мне абсолютно по-разному!
Странно...
Задумывалось наоборот одинаково
Джекил и Хайд
И активным пользователям, пишущим и там и там.
Я не удивлюсь, если из-за этой "экономии" мы потеряем ещё кого-то...
Образ блогера гораздо серьёзнее, чем ник.
Это личное мнение-откровение.
И так считают тех, кто осмелился пойти на блог, "кем попало".
А чрезмерная серьёзность на форуме утяжеляет формат.
Мне кажется это неправильным.