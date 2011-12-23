Вход
Профиль Блог Лента Активность

Пользовательские фотографии приведены к единому виду

23.12.2011 10:12 15 1 561 просмотр
С появлением блогов, как ещё одного источника общения на сайте, у нас появилась одна маленькая, но очень заметная проблема с картинками. Многие пользователи наверняка её замечали: это были вытянутые или сплюснутые фотографии авторов во всплывашках или в шапках блогов...

А всё потому, что мы начали работу по стандартизации отображения элементов сайта, и у нас стало слишком много похожих сущностей.

Например, аватарки были:
- форумные
- блоговые корпоративных блогеров
- блоговые "старых" (первых) блогеров
- блоговые новых (текущих) блогеров

Примерно то же самое было и с фотографиями: была фотография для блога (3 разных типа) и ещё дополнительно пользовательская (у всех).

Еще не страшно? Я продолжу пугать и открою страшную тайну. Технически на сайте есть 4 разных способа организации комментариев. Где-то как часть форума, где-то как новые блоговые (древовидные). И в каждом таком месте приходилось писать сложные условия, какие именно автарки показывать.

Теперь мы это всё объединили. У пользователя есть фотография, 94х125 пикселов (вертикальная), одна, которая показывается в профиле, блоге, всплывашке и везде, где нужно увидеть человека "в лицо". И у пользователя есть аватарка 35х35, одна, которая показывается в комментариях, виджетах правой колонки и т.д.

Соответственно, при таком объединении мы пришли к решению не ломать привычки, пользователей, а сделать аватаркой по умолчанию форумную, досоздавав эти аватарки для тех блогеров, у кого их не было. С фотографиями пользователей сделали почти та же история: показывается загруженная фотография, за исключением "старых" и корпоративных блогеров, у них показывается именно та фотография, которая была загружена для блога.

Поскольку форум позволяет использовать аватарки до 100х100 пикселов любой формы (вертикальные, горизонтальные) то они при отображении вне форума приводятся к квадрату 35 на 35. А на самом форуме места много, там аватарки показывались, показываются и будут показываться во всей своей красе. И даже с анимацией smile;)

Так что если у вас есть желание сменить аватарку (например, чтобы загрузить квадратную, которая лучше будет смотреться в меньшем размере) - то её смена отобразится везде: и в блогах, и в форуме и т.д.

Комментарии 15

Першинг  (Першинг)
#
Это ужасно!
Першинг  (Першинг)
#
Блог и форум - абсолютно разные жанры!
Не понятно, почему Вы, при Вашем отрицании форума, выбрали именно форумный аватар как эталон.
Где логика?
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Жанр комментирования на сайте всегда один: вы пишете своё мнение по поводу того, то написано в топикстартере.

Давайте просто возьмём самые-самые социальные сети и блоговые платформы России:
- Livejournal.com
- Facebook.com
- Vkontakte.ru
- Odnoklassniki.ru
- Plus.google.com
- Liveinternet.ru

Внимание, вопрос: сколько там типов пользовательских картинок/аватаров для общения/написания/комментирования?

Именно об этом моё сообщение, именно об этом я подробно писал выше.
Першинг  (Першинг)
#
В блоге я выступаю от лица тамары Менешвой.
В форуме - от лица ника Першинг.
Это не одно и то же!
Уж можно было и на 2 формата расщедритьсяя...
Например, Андрей Максимов и Моисей Абрамович видятся мне абсолютно по-разному!
Мы лишаемся многозначности образов! Это серьёзно обедняет!
Может быть, подумаете про хотя бы второй формат изображения? А? Хотя бы аватар и фото. А то и выбрать не из чего. smile:(
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Тамара Менешева пишет:
Например, Андрей Максимов и Моисей Абрамович видятся мне абсолютно по-разному!


Странно...
Задумывалось наоборот одинаково smile:-D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
На самом деле это и есть два разных персонажа, только никому не говорите.
Джекил и Хайд smile:)
Першинг  (Першинг)
#
Хайд в Твиттере! smile:D
Першинг  (Першинг)
#
Ну и получается дискриминация по отношению к блогам.
И активным пользователям, пишущим и там и там.
Я не удивлюсь, если из-за этой "экономии" мы потеряем ещё кого-то...
Образ блогера гораздо серьёзнее, чем ник.
Это личное мнение-откровение.
И так считают тех, кто осмелился пойти на блог, "кем попало".
А чрезмерная серьёзность на форуме утяжеляет формат.
Мне кажется это неправильным.
Голубев Павел  (catsmeatman)
#
Наконец-то избавились от 100500 форматов. Аминь.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Здорово, что появилось больше возможностей! Но у меня другая проблема. Не могу нормально "перепостить" посты в фейсбук. Везде вылезают аватарки, а хочется видеть картинки и из поста. С жж почему-то этой проблемы нет.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Ценное замечание, спасибо! Ограничим количество картинок, видимых FB до одной smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Спасибо большое! Очень надеюсь, что этой одной картинкой будет уже не аватарка! smile;)
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Из-за этого теперь неквадратная аватара обрезанной показывается? Жалко, она мне очень нравилась smile:(
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Да, в комментариях аватарка пересчитывается к квадратной
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения