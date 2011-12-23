Пользовательские фотографии приведены к единому виду

С появлением блогов, как ещё одного источника общения на сайте, у нас появилась одна маленькая, но очень заметная проблема с картинками. Многие пользователи наверняка её замечали: это были вытянутые или сплюснутые фотографии авторов во всплывашках или в шапках блогов...А всё потому, что мы начали работу по стандартизации отображения элементов сайта, и у нас стало слишком много похожих сущностей.Например, аватарки были:- форумные- блоговые корпоративных блогеров- блоговые "старых" (первых) блогеров- блоговые новых (текущих) блогеровПримерно то же самое было и с фотографиями: была фотография для блога (3 разных типа) и ещё дополнительно пользовательская (у всех).Еще не страшно? Я продолжу пугать и открою страшную тайну. Технически на сайте есть 4 разных способа организации комментариев. Где-то как часть форума, где-то как новые блоговые (древовидные). И в каждом таком месте приходилось писать сложные условия, какие именно автарки показывать.Теперь мы это всё объединили. У пользователя есть фотография, 94х125 пикселов (вертикальная), одна, которая показывается в профиле, блоге, всплывашке и везде, где нужно увидеть человека "в лицо". И у пользователя есть аватарка 35х35, одна, которая показывается в комментариях, виджетах правой колонки и т.д.Соответственно, при таком объединении мы пришли к решению не ломать привычки, пользователей, а сделать аватаркой по умолчанию форумную, досоздавав эти аватарки для тех блогеров, у кого их не было. С фотографиями пользователей сделали почти та же история: показывается загруженная фотография, за исключением "старых" и корпоративных блогеров, у них показывается именно та фотография, которая была загружена для блога.Поскольку форум позволяет использовать аватарки до 100х100 пикселов любой формы (вертикальные, горизонтальные) то они при отображении вне форума приводятся к квадрату 35 на 35. А на самом форуме места много, там аватарки показывались, показываются и будут показываться во всей своей красе. И даже с анимациейТак что если у вас есть желание сменить аватарку (например, чтобы загрузить квадратную, которая лучше будет смотреться в меньшем размере) - то её смена отобразится везде: и в блогах, и в форуме и т.д.