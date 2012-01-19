Новый банковский словарь

Кто заметил, кто не заметил, но "WikiБанк" стал "Банковским словарём".
Теперь он (наконец!) выглядит привычно, полностью в стиле других разделов Банки.ру, и, надеюсь, информацию на нём станет найти чуть проще. Плюс - комментирование статей и выбор лучших комментариев!
До конца недели причешутся последние шерховатости, на всём сайте уберутся последние слова "WikiБанк", и старый проект окончательно уйдёт в историю. Аминь.
Комментарии 67
Прикольно! Смайлики!
Данный трабл наблюдаю и я в последнем огнелисе
Бггг
В котором (ура!) появился стандартный комментаторский набор (смайлы, теги и пр), не закрываются теги и не появилось редактирование комментов
Не, это я к тому, что ты забыл упомянуть про обновления блогов
зачеркнуть потупил чуть-чуть иразобрался
По-моему, звучит!!!
Потерял в атаке глаз!
Нешто я когда посмею
Супротив народных масс!" (с) Л. Филатов
http://www.banki.ru/services/votes/vote_result.php?VOTE_ID=91
Но.. сами посмотрите какой разброс голосов, словарь не набрал и четвертой части. Из 529 человек сколько заходили в ВикиБанк? Сколько из 529 человек знали, что в ВикиБанке не только термины, но и статьи? Имхо, надо было опрос проводить на форуме, среди людей, которые этот раздел читают (хотя бы иногда).
Как много "комментариев" в этом комментарии.
такой?
Поставишь ты смайл и пойдёт юзер гуглить по интернетам: что же это за банковский словарь такой?
Более добрый.
Все эти вики - это не наше. Теперь может туда и загляну. Может, что новенькое узнаю.
У меня эти [I]вики[I] ассоциировались с чем-то скандальным и не совсем достоверным.
А вот с порядком комментариев надо как-то разобраться. Винегрет какой-то получается. И не всегда понятно, какой ответ к какому вопросу...
Но это - мелочи. Приятно, что появились новые функции.
Весёленько так!
Вот сейчас нажму [B]Отправить,[B] а где окажется комментарий - предположить трудно.
Однко новые технические возможности - это очень хорошо.
Ну ис Новым словарём!
[I]Кстати, а почему теги непарные? Конечный должен быть какой-то не такой!/[I]
PS Периодически наживайте Ctrl+F5 для полного обновления страницы и кеша браузера, может, он не обновляет изменения. Ну, хотя бы в течение пары дней...
[I]
[U]
А, они по одной!
Действительно!
И эт... в будущем возможно будет подписаться на все комментарии к посту в блоге?
2. Вот чувствую что это сделать придётся, т.к. это третье предложение за неделю Поданное в том или ином виде...
Это смешно. Решила перечитать ReWork, с утра как раз остановилась на главе "Ничего не записывайте" (это я к "сделать придётся, т.к. это третье предложение за неделю").
Кнопка ЕЩЕ в смайлах не пашет, и когда появиться новая форма?
Форумное расположение Народно-Рейтингого смайла не очень. имхо, он должен располагаться рядом с бомбой Справа от неё. Так освободится место, а он будет всегда под рукой.
Насчет видимых и всплывающих надписей: "пиши в Народный Рейтинг" - длинно, могло бы и без пиши проканать
с маргарином. И кстати, где видимая буквочка копирайта у смайлика НР? Всплывающие надписи могли бы быть у новых смайликов одинаковы "Читай...и пиши!"
Вот, хде-то так
Но то, что поставленные в начале строки, они, подлецы, закрывают последующий текст - напрягает.
никтонеувидит