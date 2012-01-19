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Новый банковский словарь

19.01.2012 16:12 67 1 762 просмотра
Кто заметил, кто не заметил, но "WikiБанк" стал "Банковским словарём".

Теперь он (наконец!) выглядит привычно, полностью в стиле других разделов Банки.ру, и, надеюсь, информацию на нём станет найти чуть проще. Плюс - комментирование статей smile:) и выбор лучших комментариев!

До конца недели причешутся последние шерховатости, на всём сайте уберутся последние слова "WikiБанк", и старый проект окончательно уйдёт в историю. Аминь.

Комментарии 67

Першинг  (Першинг)
#
Добавить комментарий… smile:D
Прикольно! Смайлики! smile:ura:
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Да, теперь это "стандартная" форма для всех ответов в "новых" комментариях. Через неделю она ещё обрастёт функционалом (например, цитирования) и станет немного аккуратнее.
Першинг  (Першинг)
#
Мне нравится! smile:inlove: smile:{}
Першинг  (Першинг)
#
ещё бы сделать как-то очевиднее, кто кому и на что отвечает. Чисто интерфейсно. Чтобы это было видно и невозможно было перепутать. smile8)
Першинг  (Першинг)
#
А слова "Добавить комментарий" я не писала.
smile:wall:
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Гм... Тамара, помогите найти ошибку: какой у вас браузер?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
smile:D Добавить комментарий…
Данный трабл наблюдаю и я в последнем огнелисе
Голубев Павел  (catsmeatman)
#
Тамара, попробуйте сейчас. Баг в огнелисе пофиксили.
Першинг  (Першинг)
#
Так, ответом, вроде нет. Попробую Добавить комментарий
Першинг  (Першинг)
#
А сдвиг теперь заметен! smile:oops:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
...а не затроллить ли мне Блог Алексея Трошина... smile:scratch: smile:D
Бггг
В котором (ура!) появился стандартный комментаторский набор (смайлы, теги и пр), не закрываются теги и не появилось редактирование комментов smile:D
Не, это я к тому, что ты забыл упомянуть про обновления блогов smile:shuffle:
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Жирный или наклонный текст можно подчеркнуть или зачеркнуть
Першинг  (Першинг)
#
А мой любимый смайлик не отображается! smile:cry: smile:inlove:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Про теги вопрос закрыт - потупил чуть-чуть и разобрался
Першинг  (Першинг)
#
Да, редактирование было бы уместно! Но я не затролливаю, а тестирую! Я обожаю тестировать! smile:inlove:
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
ИМХО, "Банковский словарь" немного узкое определение для такой обширной базы терминов, которые там встречаются.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Термин "Матюхин Георгий"...
По-моему, звучит!!! smile:)
user135773  (user135773)
#
Абсолютно согласна. Название WikiБанк было абсолютно нормальным и понятным. Сразу возникали ассоциации с Википедией. Единственное, название этого раздела стоило изначально написать на кириллице - ВикиБанк (имхо).
user135773  (user135773)
#
МА, неужели Вы думаете, что я забыла про этот опрос? Обижаете. smile:cry:
Но.. сами посмотрите какой разброс голосов, словарь не набрал и четвертой части. Из 529 человек сколько заходили в ВикиБанк? Сколько из 529 человек знали, что в ВикиБанке не только термины, но и статьи? Имхо, надо было опрос проводить на форуме, среди людей, которые этот раздел читают (хотя бы иногда).
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Не согласен, и вот почему: когда голосование шло только среди зарегистрированных, был явный перекос в "Вики..", но как только мы дали возможность отвечать всем - резко ушел вперёд "Словарь..". То есть наши простые интернет-посетители ( а раздел больше - для них, малознающих, а не для форумчан, знающих много) лучше воспринимают его как Словарь. На том и порешили.
user135773  (user135773)
#
Да... что-то я про новых посетителей забыла smile:pardon: Вы правы.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
В опросе, вариант Банковская словопедия прочитал автоматом, как словоблудие smile:D
user135773  (user135773)
#
Когда нажимаешь на "комментировать" (под постом) открывается окно комментирования под комментариями, но пока прокрутишь уже написанные комментарии и доберешься до этого окна - жизнь уйдет. СтОит, кмк, сделать это прокручивание "автоматом". Нажал - страничка прокрутилась, и пиши себе спокойно.

Как много "комментариев" в этом комментарии.
К  (shlomo_chavez)
#
Алексей, а нельзя ли сделать смайлик, который при ответе бы подразумевал прочтение справочных материалов, т.е. "Банковского словаря" smile;)
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Можно так, можно как SOS в qip, только не такую большую и просто "читай словарь" smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Я вот тут подумал...
Поставишь ты смайл и пойдёт юзер гуглить по интернетам: что же это за банковский словарь такой?
К  (shlomo_chavez)
#
Не, не такой.
Более добрый.
К  (shlomo_chavez)
#
Ага smile:) Мальчикам к девочкам, девочкам... к мальчикам smile:D
Першинг  (Першинг)
#
Словарь - это хорошо. Это по-русски.
Все эти вики - это не наше. Теперь может туда и загляну. Может, что новенькое узнаю.
У меня эти [I]вики[I] ассоциировались с чем-то скандальным и не совсем достоверным. smile:evil:

А вот с порядком комментариев надо как-то разобраться. Винегрет какой-то получается. И не всегда понятно, какой ответ к какому вопросу...
Но это - мелочи. Приятно, что появились новые функции.
Весёленько так! smile:D

Вот сейчас нажму [B]Отправить,[B] а где окажется комментарий - предположить трудно. smile:|

Однко новые технические возможности - это очень хорошо.

Ну ис Новым словарём! smile:D
Першинг  (Першинг)
#
Добавить комментарий…[B]
[I]Кстати, а почему теги непарные? Конечный должен быть какой-то не такой!/[I]
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
При клике в меню по B или I ставится парный тег, всё нормально. Сейчас мы собрали разные сценарии работы с новой формой комментариев, о которых раньше и подумать не могли, сегодня всё исправится и станет работать везде идеально smile:)
PS Периодически наживайте Ctrl+F5 для полного обновления страницы и кеша браузера, может, он не обновляет изменения. Ну, хотя бы в течение пары дней...
Першинг  (Першинг)
#
У кого как!
А, они по одной!
Действительно!
smile:ura:
Першинг  (Першинг)
#
Текст [B]добавить комментарий больше не прописывается в комментарии. А теги - [B][B][B][B][B] -н сами видите!
Першинг  (Першинг)
#
Оперативно!
smile:inlove:
user135773  (user135773)
#
... рядом с "банковским словарём" планируется какая-нибудь иконка (оплата услуг онлайн/спец. предложения/вклады с подарками)?

И эт... в будущем возможно будет подписаться на все комментарии к посту в блоге?
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
1. Не планировалась, чтобы не превращать и так тяжелое для восприятия меню в совсем попугайство smile:) Хотя для привлечения внимания это бы сработало smile;)

2. Вот чувствую что это сделать придётся, т.к. это третье предложение за неделю smile;) Поданное в том или ином виде...
user135773  (user135773)
#
Алексей,
Это смешно. Решила перечитать ReWork, с утра как раз остановилась на главе "Ничего не записывайте" smile:D (это я к "сделать придётся, т.к. это третье предложение за неделю").
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Ну да, у нас же СМО, если постоянно реагировать на просьбы пользователей поодиночке, то времени на развитие не останется smile:) из той же главы своими словами smile;)
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
я как человек "измученный нарзаном", в страшном сне вижу иконки у каждого пункта навигации по всей левой колонке и кончаю жизнь самоубийством smile:D

Кнопка ЕЩЕ в смайлах не пашет, и когда появиться новая форма?
user135773  (user135773)
#
я не предлагаю делать иконки у каждого пункта (это явный перебор), только у словаря
user135773  (user135773)
#
Ваш стакан всегда наполовину пуст? smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
В личном профиле, в фильтре активности, остался WikiБанк... smile:shuffle:
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Да, и ещё в одном месте smile;) Сегодня доправим. И не факт что ещё где-то в глубинах сайта не всплывёт smile;)
К  (shlomo_chavez)
#
Алексей, разрешите немного субъективной критики новых смайликов smile:)
Форумное расположение Народно-Рейтингого смайла не очень. имхо, он должен располагаться рядом с бомбой smile@= Справа от неё. Так освободится место, а он будет всегда под рукой.
Насчет видимых и всплывающих надписей: "пиши в Народный Рейтинг" - длинно, могло бы и без пиши проканатьс маргарином. И кстати, где видимая буквочка копирайта у смайлика НР? Всплывающие надписи могли бы быть у новых смайликов одинаковы "Читай...и пиши!"
Вот, хде-то так smile:shuffle:
К  (shlomo_chavez)
#
По поводу расположения рядом с бомбой, наверное поторопился с предложением. У меня то все смайлы постоянно развернуты(наготове). У кого то может быть иначе.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Не, то, что новичков надо переместить в конец очереди, это факт.
Но то, что поставленные в начале строки, они, подлецы, закрывают последующий текст - напрягает. smile:)
smile:write_nr: никтонеувидит
К  (shlomo_chavez)
#
из профиля пользователя Андрей Максимов при нажатии кнопки активность - цитата: никтонеувидит smile;)
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