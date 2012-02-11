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Все такие выходные...

11.02.2012 13:38 9 1 379 просмотров
Пришёл на работу в субботу, посмотрел на наш мониторинг (есть у нас такой выделенный компьютер, который позволяет держать пульс на доступности серверов, отслеживать количество запросов и т.д.) и стало мне интересно. Аж сделал фотографию.



Раньше мы мониторили только наши фронтэнд-сервера (два графика побольше), но после того, как в январе liveinternet начало штормить (он отлючается, статистика падает, мы паникуем, а оказывается проблема не у нас), мы вывели параллельно графики сайтов bankir.ru (чтобы была картина по сайту схожей тематики) и auto.ru (чтобы была картина ещё по одному высоконагруженному сайту).

Посмотрев на мониторинг, могу сделать выводы, что:
1. Автомобили - предмет неустанного интереса, что в будни, что в выходные посещаемость не падает никак. Особенно у них интересны вечерние всплески smile:)
2. Информационный "банкир" в выходные не интересен аж на 2/3, его остаётся читать лишь треть рабоченедельной интернет-аудитории.
3. Мы "теряем" в выходные около 40% будничной аудитории. Не так плохо, если посмотреть в сравнении smile:) но - не автомобильный интерес, однозначно smile;)

PS Серый график - это вчера (пятница), зелёный - сегодня (суббота)

Комментарии 9

Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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Помнится, проводили вы давеча принудительный опрос - сколько сотрудников банков и сколько клиентов банков - посетители сайта. Нет бы сразу на эти графики взглянуть smile:D
Шарухин Антон  (toshik80)
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Не удивительно что в выходные посещаемость падает.
Новостей нету, видео не выкладывается, темы дня тоже не обновляются.
Блогеры из числа первых лиц тоже не любители писать посты в нерабочее время.
Вобщем смотреть нечего.
Если будет обновляться лента новостей или писаться темы дня глядишь активность и возрастет чуть-чуть
А интерес к авто не угаснет пока не исчезнут сами авто. Их постоянно покупают и продают.
А сможете собрать статистику по посещаемости к примеру кулинарных сайтов (например eda-server.ru). На мой взгляд они тоже по выходным посещаемости не теряют.
Имхо...
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Согласна с Антоном, например, ленту новостей в будни просматриваю на банки.ру, а вот в выходные на rbc, т к у вас нет обновлений.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Или еще один вариант: у того же Коммерсанта есть приложение глянцевое на weekend. Должен спец повод для " захода" на сайт в выходные.
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