Все такие выходные...

Пришёл на работу в субботу, посмотрел на наш мониторинг (есть у нас такой выделенный компьютер, который позволяет держать пульс на доступности серверов, отслеживать количество запросов и т.д.) и стало мне интересно. Аж сделал фотографию.Раньше мы мониторили только наши фронтэнд-сервера (два графика побольше), но после того, как в январе liveinternet начало штормить (он отлючается, статистика падает, мы паникуем, а оказывается проблема не у нас), мы вывели параллельно графики сайтов bankir.ru (чтобы была картина по сайту схожей тематики) и auto.ru (чтобы была картина ещё по одному высоконагруженному сайту).Посмотрев на мониторинг, могу сделать выводы, что:1. Автомобили - предмет неустанного интереса, что в будни, что в выходные посещаемость не падает никак. Особенно у них интересны вечерние всплески2. Информационный "банкир" в выходные не интересен аж на 2/3, его остаётся читать лишь треть рабоченедельной интернет-аудитории.3. Мы "теряем" в выходные около 40% будничной аудитории. Не так плохо, если посмотреть в сравнениино - не автомобильный интерес, однозначноPS Серый график - это вчера (пятница), зелёный - сегодня (суббота)