Все такие выходные...

Пришёл на работу в субботу, посмотрел на наш мониторинг (есть у нас такой выделенный компьютер, который позволяет держать пульс на доступности серверов, отслеживать количество запросов и т.д.) и стало мне интересно. Аж сделал фотографию.
Раньше мы мониторили только наши фронтэнд-сервера (два графика побольше), но после того, как в январе liveinternet начало штормить (он отлючается, статистика падает, мы паникуем, а оказывается проблема не у нас), мы вывели параллельно графики сайтов bankir.ru (чтобы была картина по сайту схожей тематики) и auto.ru (чтобы была картина ещё по одному высоконагруженному сайту).
Посмотрев на мониторинг, могу сделать выводы, что:
1. Автомобили - предмет неустанного интереса, что в будни, что в выходные посещаемость не падает никак. Особенно у них интересны вечерние всплески
2. Информационный "банкир" в выходные не интересен аж на 2/3, его остаётся читать лишь треть рабоченедельной интернет-аудитории.
3. Мы "теряем" в выходные около 40% будничной аудитории. Не так плохо, если посмотреть в сравнении но - не автомобильный интерес, однозначно
PS Серый график - это вчера (пятница), зелёный - сегодня (суббота)
Комментарии 9
А о новых декабрьских цифрах писал тут: http://www.banki.ru/blog/troshin/2346.php#29951
Самое итоговое соотношение, насколько я помню, что-то типа 78/22
Новостей нету, видео не выкладывается, темы дня тоже не обновляются.
Блогеры из числа первых лиц тоже не любители писать посты в нерабочее время.
Вобщем смотреть нечего.
Если будет обновляться лента новостей или писаться темы дня глядишь активность и возрастет чуть-чуть
А интерес к авто не угаснет пока не исчезнут сами авто. Их постоянно покупают и продают.
А сможете собрать статистику по посещаемости к примеру кулинарных сайтов (например eda-server.ru). На мой взгляд они тоже по выходным посещаемости не теряют.
Имхо...