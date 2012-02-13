В офисе сегодня снова бррр... холодно. Хочется, конечно, спросить "кто так строит?" но вопрос получается риторическим. Нет, снаружи офисное здание смотрится отлично - отделано блестящей керамической плиткой, стеклопакеты на окнах, газоны (летом), плитка вместо асфальта... Внутри тоже всё супер (делаю распальцовку), только вот холодно. Потому что где-то внутри стен гуляет уличный минусдвадцатипятиградусный мороз, выдуваясь из розеток. И охлаждая гипсокартонную стену во весь её размер. Электрообогреватель и пуховик, конечно, помогают не париться, но вопрос "как так сделали?" остаётся висеть в воздухе.
И вот возникла у меня ассоциация одна... после наблюдения за сегодняшним запуском голосования "Банк года" (вы уже проголосовали? ) что наш офис чем-то похож на сайт. Внешне красивый, но исторически с такими же коварными щелями. Вроде всё работает, но иногда ни с того ни с сего преподносит сюрпризы так, что аж волосы встают дыбом от непонимания: как оно так получилось? Кто так строит?
Голосование попиарил, голос свой отдал, можно и домой...
PS Кстати, голосовать смогут не все. Мы опасаемся явных накруток голосов, поэтому ограничили количество тех, кто сможет голосовать, получилось много десятков тысяч человек. А вот алгоритм отбора не скажу, чтобы накрутчики не стали подстраиваться под него в следующие годы. Одно уже писалось - те, кто зарегистрирован на сайте в 2012 году голосовать не смогут. Но и не только они Со своей стороны гарантируем то, что отбор в группу допущенных к голосованию был беспристрастным.
Комментарии 6
Так вот. Когда встала задача постороить здание, вспомнили об опальном архитекторе (фамилию не помню). Он был просто архитектором от бога. Уже сидел в лагерях и на это строительствло его оттуда вытащили (с условие, что отправят потом обратно). Ну а так как враг народа, то приставили к нему для проверки (да и в помощь) целый проктный институт (около 100 архитекторов).
Здание посторили, монолит. Очень красивое. Стоит до сих пор. И снести его никак нельзя (если взрывать - то только со всем городом, пилить бесполезно ...), и строить рядом ничего нельзя (ну вот так построено). Внутри все замечательно, просторно ... Но есть одна деталь. Летом там невероятно жарко (сейчас даже кондиционеры не особо помогают), а зимой невероятно холодно (систему отопления перестраивали не раз - бесполезно). При этом так искустно выполнено, что объясняя конструктивные особенности люди кандидатские диссертации сейчас защищают.
ЗЫ: жаль, но архитектора через год после окончания строительства расстреляли.
ну-ну...