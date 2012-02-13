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Кто так строит?

13.02.2012 19:14 6 1 067 просмотров
В офисе сегодня снова бррр... холодно. Хочется, конечно, спросить "кто так строит?" но вопрос получается риторическим. Нет, снаружи офисное здание смотрится отлично - отделано блестящей керамической плиткой, стеклопакеты на окнах, газоны (летом), плитка вместо асфальта... Внутри тоже всё супер (делаю распальцовку), только вот холодно. Потому что где-то внутри стен гуляет уличный минусдвадцатипятиградусный мороз, выдуваясь из розеток. И охлаждая гипсокартонную стену во весь её размер. Электрообогреватель и пуховик, конечно, помогают не париться, но вопрос "как так сделали?" остаётся висеть в воздухе.

И вот возникла у меня ассоциация одна... после наблюдения за сегодняшним запуском голосования "Банк года" (вы уже проголосовали? smile;)) что наш офис чем-то похож на сайт. Внешне красивый, но исторически с такими же коварными щелями. Вроде всё работает, но иногда ни с того ни с сего преподносит сюрпризы так, что аж волосы встают дыбом от непонимания: как оно так получилось? Кто так строит? smile;)

Голосование попиарил, голос свой отдал, можно и домой...

PS Кстати, голосовать смогут не все. Мы опасаемся явных накруток голосов, поэтому ограничили количество тех, кто сможет голосовать, получилось много десятков тысяч человек. А вот алгоритм отбора не скажу, чтобы накрутчики не стали подстраиваться под него в следующие годы. Одно уже писалось - те, кто зарегистрирован на сайте в 2012 году голосовать не смогут. Но и не только они smile;) Со своей стороны гарантируем то, что отбор в группу допущенных к голосованию был беспристрастным.

Комментарии 6

Андрей Иванов  (Clevelus)
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Как-то мне рассказали историю (не знаю правда ли) про здание ЦК в центре Свердловска. (Город мог попутать с годами).
Так вот. Когда встала задача постороить здание, вспомнили об опальном архитекторе (фамилию не помню). Он был просто архитектором от бога. Уже сидел в лагерях и на это строительствло его оттуда вытащили (с условие, что отправят потом обратно). Ну а так как враг народа, то приставили к нему для проверки (да и в помощь) целый проктный институт (около 100 архитекторов).
Здание посторили, монолит. Очень красивое. Стоит до сих пор. И снести его никак нельзя (если взрывать - то только со всем городом, пилить бесполезно ...), и строить рядом ничего нельзя (ну вот так построено). Внутри все замечательно, просторно ... Но есть одна деталь. Летом там невероятно жарко (сейчас даже кондиционеры не особо помогают), а зимой невероятно холодно (систему отопления перестраивали не раз - бесполезно). При этом так искустно выполнено, что объясняя конструктивные особенности люди кандидатские диссертации сейчас защищают.

ЗЫ: жаль, но архитектора через год после окончания строительства расстреляли.
Андрей Иванов  (Clevelus)
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ЗЫ: подойди к Филиппу, скажи так мол и так, но уважаемый директор - пора расширяться и снимать новый большой офис.
smile:D
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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Или переходить на удалённую работу smile;) Суть сообщения не в офисе, а в параллелях. Уж больно тяжело запускалось голосование: простой по сути проект, одна страница...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
подойди к Филиппу, скажи так мол и так, но уважаемый директор - пора расширяться и снимать новый большой офис.

ну-ну...
Цитата
жаль, но... расстреляли.
smile:)
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