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Про прошлое, настоящее и будущее

01.03.2012 13:31 37 3 572 просмотра
Сегодня на сайте "Коммерсанта" (Секрет фирмы) напечатана интересная статья - "Охота на банкира": http://www.kommersant.ru/doc/1870018.

Статья про нас, Банки.ру, про владельцев, про рынок, про историю, про планы. Думаю, что каждый интересующийся найдёт в ней что-то своё. Рекомендую.

Со своей стороны для читателей блога отмечу фразу "Мы заканчиваем эти игры в социализацию" (с), усилия разработки сосредотачиваются на других направлениях.

Комментарии 37

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Со своей стороны для читателей блога отмечу фразу "Мы заканчиваем эти игры в социализацию" (с), усилия разработки сосредотачиваются на других направлениях.

Ну да, теперь как что где сломается - всё, кирдык. smile:)
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Не кирдык, я такого не говорил. Для починки были, есть и будут специально обученные люди smile:) А вот для больших обновлений таких людей не будет. Все ушли на фронт (с)
Андрей Иванов  (Clevelus)
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Я бы сказал ... "ушли на чужой фронт" ...

ЗЫ: иногда, чтобы продвинутся вперед, нужно начинать все сначала. И это может быть менее затратно ...
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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Цитата
"Мы заканчиваем эти игры в социализацию" (с)

Блин, столько народу с этой социализацией с сайта вынесли.... smile:evil:
@mike  (@mike)
#
Ну например Першинг и Габбас оказались более социальными, чем социализуемый проект smile:)

@.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Вести себя надо нормально и никто никуда никого выносить не будет. smile:)
Дмитрий  (mitac)
#
Свободу Першинг smile:D
николай иванов  (москва10)
#
Усатый нянь? smile:o Только воспитывать уже поздновато да и незачем..

Ответил М.Абрамычу., криво добавилось почему то
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Николай, Вы - CheckRating.ru? smile:)
Тыкните мне пальцем тут, гдя я лично воспитывал лично Вас там?
Но раз Вы уже ответили на какой то мой незаданный вопрос, поясню:
Никто никого воспитывать не собирается. Если пользователю некомфортно на сайте и он распространяет это состояние на других, есть простой и единственно доступный инструмент - бан.
За сим из спора ради спора откланиваюсь.
Михаил, это комментарий и к Вашему нижеследующему мнению.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Не о том.
Со словами "Да будет так" выперли Ивнова, сопроводив соответствующими эпитетами со стороны общественности.
Попутно подставили Першинг, которая эту социальность тут развивала. Неравнодушная к проекту часть пользователей перегрызлась......
Поиграли в социальность.
Сергей Петров  (frolz)
#
Особо рьяно социализацию развивали сотрудники, самые активные блоггеры/коментаторы/тестеры, все в одном.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Цитата
"Часовню.... Тоже я?©

Следствие покажет... smile:)
Насколько я знаю, Першинг до этого сайта что такое блог и представления не имела.
Да и ветку своим именем назвать не ее идея была...
И не она стала писать что то такое для нее не свойственное, а у вас поменялось отношение к тому что она пишет.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
А для чего нужно было ветку ее именем переименовывать надо напоминать?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Ха! smile:D Почти убил.
В переименовании ветки, которую создала Першинг (без публичного на это согласия Кредитвея), а Кредитвей появлялся раз в пять страниц не было никакого смысла, согласен smile:D smile:D smile:D
Причём сам Кредитвей потом наехал, что его "поматросили и бросили" (типа мы - администрация- пиарили ветку его именем).
Да, как же, помню эту фееричную драму... smile:D
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
В общем, то что я хотел сказать, я сказал. smile:)
А желания дискутировать по этому поводу не имею, тем более без обсуждаемых лиц.
Ложечку нашли, от социальности отказались, но осадок...
Сергей Петров  (frolz)
#
Часовню не видел, а покоментировать --- хлебом не корми smile:)
николай иванов  (москва10)
#
Андрей! Я не CheckRating.ru...Даже понятия не имею что это такое. Меня Вы конечно не воспитывали, о чем Вы? Можете попробовать, если заняться нечем..Я просто всегда думал,что сайт банки ру - независимая площадка, где Пользователь без регалий и спасибок может высказать своё личное мнение и НИЧЕГО ему за это не будет))), имею ввиду бан и т.д. Если не так, значит идея сайта поменялась полностью... Уж извините,Андрей, ради спора нет спора, ИМХО(с). smile:)
николай иванов  (москва10)
#
Ё мобиль))) Отвечал опять Абрамычу, а получилось-Сергею Петрову))) Может наладите это дело вместо базара??? Тех.отдел мышей не ловит smile:D
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Андрей, Вы лучше меня знаете, что подвести под бан можно любого.
Было бы желание.
А так, как два пальца об асфальт.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Дабы уж совсем откланяться...
Михаил, вы лучше меня знаете, что развести срач (прости господи) можно на любом месте.
Было бы желание.
А так, как два пальца об асфальт.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
gabbassа же помнишь, гадость сделал...
Но как его вели к этой гадости...
Я о подобном, а ты?
Мария Вейхман  (veikhman)
#
наш сайт что хотим то и делаем! smile;) хотим социализируем хотим везде баннеров наставим хе хе
ratol  (ratol)
#
Во-во, и мы тоже... захотим - и энти баннеры будем читать на другом сайте! Бо зарплату на вашем не плучаем, вроде вас, свободных людей! smile:)
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Звонил встревоженный топ-менеджер Сбербанка, который предложил немедленно встретиться.

До этого крупнейший банк страны не сотрудничал с "Банки.ру".

Герман Греф изучал "Народный рейтинг банков", размещенный на "Банки.ру", а утром устроил топ-менеджерам разнос. Сбербанк занимал в рейтинге отнюдь не лучшую позицию.

Вскоре после встречи Ильина-Адаева с топ-менеджером Сбербанка в банке появилась "служба заботы о клиентах", и несколько ее сотрудников стали отвечать на вопросы и жалобы, появлявшиеся на "Банки.ру".

Вот это по-нашему, по-российски ! Сначала получаем от "вождя" по загривку, и только потом начинаем творчески подходить к работе.
smile:)
николай иванов  (москва10)
#
Статья хорошая, явно не по заказу портала, 5+ smile;) Конкуренты наступают, грядут перемены...
Сергей Петров  (frolz)
#
Цитата
Мы заканчиваем эти игры в социализацию


Лучше поздно чем никогда.
Троекратное ура решению!
e-b  (e-b)
#
Я абсолютно не согласен, что "Друзья банков" - это ошибка. Идея открытия данного сервиса у Редактора была отличной, а ошибка - это отношение самих банков к этому сервису.
Один банк, например, вообще никак не комментирует идеи, представители другого даже не модерируют данный сервис, третьи просто про него забыли, идеи у других банков месяцами "ждут рассмотрения". Как-будто это Редактор виноват в наплевательском отношении к функционалу у некоторых банков.
А Викибанк тоже вещь весьма нужная и полезная, которая пополняется на этом сайте многими талантливыми пользователями. такие вещи не рассчитаны на массы, ими пользуются и они востребованы или у фанатов или специалистов. Потому в чем тут ошибка или провал мне тоже не совсем ясно.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Цитата
Потому в чем тут ошибка или провал мне тоже не совсем ясно.

Ответ в Вашем посте есть
Цитата
такие вещи не рассчитаны на массы, ими пользуются и они востребованы или у фанатов или специалистов
e-b  (e-b)
#
Есть много вещей, которые не рассчитаны на массы, но это не значит, что они ошибочные или провальные. Каждому свое.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Согласен, но если рассчитывали на 1000, а получили 10, тогда как?
При этом для 10-ти он может быть супер-пупер.
e-b  (e-b)
#
Да, это смотря какие 10. Я думаю, что если заняться каким-то продвижением этого сервиса, его пиаром, он бы набрал больший вес.
e-b  (e-b)
#
Вдогонку.
Сравнивать "Сравни.ру" и Банки.ру - это тоже самое, что сравнить меня с товарищем Сталиным.
Сравнивать проект инновационный в какой-то мере и стартап с халтурной поделкой, смастеренной на коленках за одну ночь для быстрой и максимальной монетизации, а-ля жуткие Одноклассники.
Я думаю все и так поймут какие эпитеты к какому проекту относятся.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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Если уж сравнивать, так с tvoibanki.ru. Недавно их сайт даже по дизайну практически копировал banki.ru. Не говоря про содержание.
Между прочим, когда проблему обсуждают между собой два действительно высококвалифицированных специалиста, то и почитать бывает и интересно, и полезно. Но это ровно до тех пор наблюдается, пока в такую дискуссию не вмешается псевдоспециалист, который кроме "вумных" терминов нифига в багаже не имеет, или чаще бывает - люди офф набегут. И начинается тот самый срач, после которого и обсуждение закрывают, и "кирпичи" с "горчичниками" летают стаями.
"Социализации" в "Курилке" - жуй хоть подавись, на все вкусы. Беда, когда это начинает безнаказанно расползаться по профильным темам.
Мария Вейхман  (veikhman)
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Зато мы сейчас начинаем играть в менее опасную игру - доход от продажи действий. радует что большое количество людей выиграло в нее и из за этого она менее опасная для меня по крайней мере. smile;)
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