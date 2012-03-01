Про прошлое, настоящее и будущее

Сегодня на сайте "Коммерсанта" (Секрет фирмы) напечатана интересная статья - "Охота на банкира": http://www.kommersant.ru/doc/1870018.
Статья про нас, Банки.ру, про владельцев, про рынок, про историю, про планы. Думаю, что каждый интересующийся найдёт в ней что-то своё. Рекомендую.
Со своей стороны для читателей блога отмечу фразу "Мы заканчиваем эти игры в социализацию" (с), усилия разработки сосредотачиваются на других направлениях.
Комментарии 37
Ну да, теперь как что где сломается - всё, кирдык.
ЗЫ: иногда, чтобы продвинутся вперед, нужно начинать все сначала. И это может быть менее затратно ...
Блин, столько народу с этой социализацией с сайта вынесли....
@.
Ответил М.Абрамычу., криво добавилось почему то
Тыкните мне пальцем тут, гдя я лично воспитывал лично Вас там?
Но раз Вы уже ответили на какой то мой незаданный вопрос, поясню:
Никто никого воспитывать не собирается. Если пользователю некомфортно на сайте и он распространяет это состояние на других, есть простой и единственно доступный инструмент - бан.
За сим из спора ради спора откланиваюсь.
Михаил, это комментарий и к Вашему нижеследующему мнению.
Со словами "Да будет так" выперли Ивнова, сопроводив соответствующими эпитетами со стороны общественности.
Попутно подставили Першинг, которая эту социальность тут развивала. Неравнодушная к проекту часть пользователей перегрызлась......
Поиграли в социальность.
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Следствие покажет...
Насколько я знаю, Першинг до этого сайта что такое блог и представления не имела.
Да и ветку своим именем назвать не ее идея была...
И не она стала писать что то такое для нее не свойственное, а у вас поменялось отношение к тому что она пишет.
В переименовании ветки, которую создала Першинг (без публичного на это согласия Кредитвея), а Кредитвей появлялся раз в пять страниц не было никакого смысла, согласен
Причём сам Кредитвей потом наехал, что его "поматросили и бросили" (типа мы - администрация- пиарили ветку его именем).
Да, как же, помню эту фееричную драму...
А желания дискутировать по этому поводу не имею, тем более без обсуждаемых лиц.
Ложечку нашли, от социальности отказались, но осадок...
Было бы желание.
А так, как два пальца об асфальт.
Михаил, вы лучше меня знаете, что развести срач (прости господи) можно на любом месте.
Было бы желание.
А так, как два пальца об асфальт.
Но как его вели к этой гадости...
Я о подобном, а ты?
До этого крупнейший банк страны не сотрудничал с "Банки.ру".
Герман Греф изучал "Народный рейтинг банков", размещенный на "Банки.ру", а утром устроил топ-менеджерам разнос. Сбербанк занимал в рейтинге отнюдь не лучшую позицию.
Вскоре после встречи Ильина-Адаева с топ-менеджером Сбербанка в банке появилась "служба заботы о клиентах", и несколько ее сотрудников стали отвечать на вопросы и жалобы, появлявшиеся на "Банки.ру".
Вот это по-нашему, по-российски ! Сначала получаем от "вождя" по загривку, и только потом начинаем творчески подходить к работе.
Лучше поздно чем никогда.
Троекратное ура решению!
Один банк, например, вообще никак не комментирует идеи, представители другого даже не модерируют данный сервис, третьи просто про него забыли, идеи у других банков месяцами "ждут рассмотрения". Как-будто это Редактор виноват в наплевательском отношении к функционалу у некоторых банков.
А Викибанк тоже вещь весьма нужная и полезная, которая пополняется на этом сайте многими талантливыми пользователями. такие вещи не рассчитаны на массы, ими пользуются и они востребованы или у фанатов или специалистов. Потому в чем тут ошибка или провал мне тоже не совсем ясно.
Ответ в Вашем посте есть
При этом для 10-ти он может быть супер-пупер.
Сравнивать "Сравни.ру" и Банки.ру - это тоже самое, что сравнить меня с товарищем Сталиным.
Сравнивать проект инновационный в какой-то мере и стартап с халтурной поделкой, смастеренной на коленках за одну ночь для быстрой и максимальной монетизации, а-ля жуткие Одноклассники.
Я думаю все и так поймут какие эпитеты к какому проекту относятся.
Между прочим, когда проблему обсуждают между собой два действительно высококвалифицированных специалиста, то и почитать бывает и интересно, и полезно. Но это ровно до тех пор наблюдается, пока в такую дискуссию не вмешается псевдоспециалист, который кроме "вумных" терминов нифига в багаже не имеет, или чаще бывает - люди офф набегут. И начинается тот самый срач, после которого и обсуждение закрывают, и "кирпичи" с "горчичниками" летают стаями.
"Социализации" в "Курилке" - жуй хоть подавись, на все вкусы. Беда, когда это начинает безнаказанно расползаться по профильным темам.