На тролль грядущий...

Появилась тут идея (мотороллер не мой (с)) сделать форум "территорией, свободной от троллей". И раздавать горчичники нового типа - троллинговые. Первое замечание - ты тонкий тролль, второе - толстый тролль и санкцииИбо нечего нам тут вот, а то ишь!Обсудили реализацию - сделать несложно, то есть можно. А нужно?С окончанием первого месяца весны всех читателей.