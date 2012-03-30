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На тролль грядущий...

30.03.2012 21:42 3 1 130 просмотров
Появилась тут идея (мотороллер не мой (с) smile;)) сделать форум "территорией, свободной от троллей". И раздавать горчичники нового типа - троллинговые. Первое замечание - ты тонкий тролль, второе - толстый тролль и санкции smile:)

Ибо нечего нам тут вот, а то ишь! smile;)

Обсудили реализацию - сделать несложно, то есть можно. А нужно?

С окончанием первого месяца весны всех читателей.

Комментарии 3

Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Можно, но думаю не просто так.

1. Сделать отдельную тему - территории троллей.
2. Тонкий тролль - не более 1 сообщения в 15 минут, выдается на 3 дня.
3. Средний тролль - не более 1 сообщения в полчас, выдается на неделю.
4. Толстый тролль - не более 1 сообщения в 1 час, выдается на 2 недели.
5. Желтый горчичник - не более 1 сообщения в 3 часа, выдается как сейчас
6. Красный горчичник - не более 1 сообщения в сутки, выдается на месяц. (изменить существующее)
7. Пожизненный бан. (тут все ясно)
8. На территории троллей - никаких ограничений по времени (кроме вечного бана).

smile:uncap:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
как распознать тролля?

Один детектед:
Цитата
С окончанием первого месяца весны всех читателей.
smile:)
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