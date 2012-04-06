Немного про итоги...

Давно не писал, и пока блог не зарос паутинойнапишу немного про прошлое, про март...1. Мы запустили геотаргетинг. Это, наверное, самое заметное обновление месяца, потому что изменилась шапка сайта. Система географии подразумевает постепенный переход на неё всех разделов Банки.ру с целью более точного таргетирования продуктов (и услуг) по запросам и пользователям. Пока внешне это сказывается лишь на появлении дополнительного пункта меню для региональных столиц, да в автоподстановке города в поиске по кредитам и вкладам. Планы на неё большие...2. Много дорабатывался поиск во вкладах и калькулятор, а также то, что видят посетители в выдаче, чтобы ожидания посетителей от пользования сервисом оправдывались результатом - максимально точным поиском и расчётами. К сожалению, достичь 100% точных результатов в расчёте доходности по вкладам не получится практически никогда, т.к. мы ограничены по времени расчёта (вряд ли кто-то захочет ждать выдачу десятки секунд) а также условия банков настолько различны, что учесть их все в одном калькуляторе очень тяжело. Тем не менее, наш поиск вкладов и расчёт доходности наиболее точный на рынке, я уверен3. По мелочам - мы сделали редактирование комментариев. Редактировать можно только свой комментарий и только тогда, когда на него нет ответа. Формы комментариев теперь везде стандартные, поддерживают автосохранение текста и легко переносятся во все новые или обновляемые разделы, которые мы запускаем. Другая мелочь - уведомления о действиях с сообщениями в Народном рейтинге - все подписавшиеся уведомляются о новых ответах представителей или администраторов. Совсем мелочь - информер "Друзья банки.ру" стал интерактивным, у вступивших он выглядит как членский билет4. Меняются и banki.ua - понемногу становятся похожими на "большого брата" и обрастают новыми сервисамиВпереди - Белоруссия и его новоприсоединившийся к нам infobank.by...В целом месяц прошёл под эгидой премии "Банк года", все силы были там, скучно не былоНадеюсь, и у вас всё хорошо...