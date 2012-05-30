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Анонс онлайн-трансляции на главной странице

30.05.2012 03:40 5 1 888 просмотров
Очень скоро состоится знаменательное для портала событие, о чём теперь сообщает анонс на главной странице banki.ru - прямая онлайн-трансляция нового продукта.

Ждём любопытных и интересующихся в указанное время smile:) На месте анонса в нужное время появится нужная ссылка smile;)

Комментарии 5

К  (shlomo_chavez)
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Алексей, ежели не секретно поделитесь сколько максимально юзеров трансляцию смотрели?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Хоть я и не Алексей, но особого секрета нет: вчера инфа промелькнула в твиттере - 3111 просмотров по России, 2216 по Москве smile:relax:
К  (shlomo_chavez)
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Понятно, спасибо.
Сам я прямую трансляцию не видел, но по наказу кой-ктодомашние смотрели. Очень положительно отозвались о трансляции, качество отображения на высоте. Да, канал-то на прием интернета всего один мегабит smile:)
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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Андрей по общему количеству уже сказал, но я уточню.
Всего уникальных зрителей: 3395
В первые 10 минут - 1000, далее - 500-600 зрителей

3311 с PC,
26 с iPhone
58 с iPad

Из России 3111, США - 21, Украина - 18, Беларусь - 14, UK - 12

Из Москвы 2216, Питер - 275, Ебург - 32, НН - 31, Р-н-Д - 29, Казань - 25, Самара - 23
К  (shlomo_chavez)
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Алексей, спасибо! smile:)
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