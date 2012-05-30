Анонс онлайн-трансляции на главной странице

Очень скоро состоится знаменательное для портала событие, о чём теперь сообщает анонс на главной странице banki.ru - прямая онлайн-трансляция нового продукта.
Ждём любопытных и интересующихся в указанное время На месте анонса в нужное время появится нужная ссылка
Комментарии 5
Сам я прямую трансляцию не видел, но по наказу кой-кто
домашниесмотрели. Очень положительно отозвались о трансляции, качество отображения на высоте. Да, канал-то на прием интернета всего один мегабит
Всего уникальных зрителей: 3395
В первые 10 минут - 1000, далее - 500-600 зрителей
3311 с PC,
26 с iPhone
58 с iPad
Из России 3111, США - 21, Украина - 18, Беларусь - 14, UK - 12
Из Москвы 2216, Питер - 275, Ебург - 32, НН - 31, Р-н-Д - 29, Казань - 25, Самара - 23