Тихо и незаметно обновили Тему дня...

Это второй из обновлённых новостных разделов. Первая была Лента новостей, но переработав её мы поняли, что сменой одной "шкурки" (то есть дизайна) мы не обойдёмся. Раздел исторически старый, плохо спроектированный и ещё хуже масштабируемый...Поэтому в рамках обновления была глубоко переработана архитектура для более быстрого дальнейшего обновления любых новостных разделов, ускорена работа и снижена нагрузка, а также переработана система пагинации - разбиения новостей по страницам.Пользуйтесь на здоровье