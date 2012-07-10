Вход
Профиль Блог Лента Активность

Тихо и незаметно обновили Тему дня...

10.07.2012 15:10 4 1 185 просмотров
Это второй из обновлённых новостных разделов. Первая была Лента новостей, но переработав её мы поняли, что сменой одной "шкурки" (то есть дизайна) мы не обойдёмся. Раздел исторически старый, плохо спроектированный и ещё хуже масштабируемый...

Поэтому в рамках обновления была глубоко переработана архитектура для более быстрого дальнейшего обновления любых новостных разделов, ускорена работа и снижена нагрузка, а также переработана система пагинации - разбиения новостей по страницам.

Пользуйтесь на здоровье smile:)

Комментарии 4

Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Кто сказал "инсайд" - я пишу "взгляд изнутри", а изнутри перекопали ну очень сильно, реально smile:) тестировать устали, мозоли натёрли, дизайн меняли несколько раз... Зато вроде как теперь ляпота...
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
На подходе куда более заметные проекты. Надеюсь, в течение июля их выкатим.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения