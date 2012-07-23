Про безопасность card2card

После запуска сервиса переводов card2card.banki.ru, технически реализованного Альфа-банком, но внешне выглядящим как часть ресурса banki.ru, поскольку используется доменное имя третьего уровня, возникли бурные обсуждения безопасности такого сервиса. Причём обсуждения велись как публично на сайте в комментарии к новости http://www.banki.ru/news/pressreleases/?id=3916318, так и в личной переписке.
Несмотря на то, что мы доверяем профессионализму нашего партнёра по технической реализации, и уверены в том, что финансовые сервисы подобного рода создаются с глубокой всесторонней проработкой на предмет информационной безопасности, мы не оставили без внимания опасения посетителей и провели отдельные переговоры со специалистами Альфа-банка.
В результате были реализованы дополнительные алгоритмы контроля в системе мониторинга и внедрены меры по блокировке работы сервиса в случае выявления нарушения безопасности. Таким образом, мы надеемся, что теперь и маловероятные риски будут контролироваться и в случае возникновения проблемы - мы будем об этом знать, а сервис блокироваться
Комментарии 16
1. Не совать в банкомат и не расплачиваться в магазине.
2. Не знать пин и СВВ кода.
3. Не держать на карте более 10 рублей.
"... мы доверяем профессионализму нашего партнёра по технической реализации ..." - это означает, что вы не поняли, или не захотели понять то, о чём писали в комментариях. Прочитайте ещё раз комментарий pif-а, он немного эмоционально, но достаточно точно подвел итоги обсуждения новости.
тогда озвучте явно процент за перевод. Чтобы клиент, заходя на вашу страницу сразу, ещё до ввода данных, знал какой процент он заплатит за перевод.