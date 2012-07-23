Вход
Профиль Блог Лента Активность

Про безопасность card2card

23.07.2012 15:54 16 9 129 просмотров
После запуска сервиса переводов card2card.banki.ru, технически реализованного Альфа-банком, но внешне выглядящим как часть ресурса banki.ru, поскольку используется доменное имя третьего уровня, возникли бурные обсуждения безопасности такого сервиса. Причём обсуждения велись как публично на сайте в комментарии к новости http://www.banki.ru/news/pressreleases/?id=3916318, так и в личной переписке.

Несмотря на то, что мы доверяем профессионализму нашего партнёра по технической реализации, и уверены в том, что финансовые сервисы подобного рода создаются с глубокой всесторонней проработкой на предмет информационной безопасности, мы не оставили без внимания опасения посетителей и провели отдельные переговоры со специалистами Альфа-банка.

В результате были реализованы дополнительные алгоритмы контроля в системе мониторинга и внедрены меры по блокировке работы сервиса в случае выявления нарушения безопасности. Таким образом, мы надеемся, что теперь и маловероятные риски будут контролироваться и в случае возникновения проблемы - мы будем об этом знать, а сервис блокироваться smile:magic:

Комментарии 16

trytrytry  (trytrytry)
#
Со стороны Альфа-Банка реализована ежеминутная проверка резолва домена card2card.banki.ru в адреса ip-подсети Альфа-Банка?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Три правила безопасности для пластиковых карт:
1. Не совать в банкомат и не расплачиваться в магазине.
2. Не знать пин и СВВ кода.
3. Не держать на карте более 10 рублей.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Как вариант!)))
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Странно, что тут ещё не обсуждаются методы замазывания СВВ-кода... smile:shuffle:
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Это первое, что я делаю после получения карты smile;)
В  (Cheerokee)
#
я замазываю smile:oops:
gamura  (gamura)
#
короче всё осталось по старому. Сертификации нет и не будет, абсолютно небезопасная переадресация остается и стандартные заклинания "реализованы дополнительные алгоритмы контроля в системе мониторинга и внедрены меры по блокировке работы сервиса в случае выявления нарушения безопасности". Короче - верьте нам, не думайте ни о чём плохом, просто верьте.

"... мы доверяем профессионализму нашего партнёра по технической реализации ..." - это означает, что вы не поняли, или не захотели понять то, о чём писали в комментариях. Прочитайте ещё раз комментарий pif-а, он немного эмоционально, но достаточно точно подвел итоги обсуждения новости.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
"Короче - верьте нам, не думайте ни о чём плохом, просто верьте" - именно так. Ставка - репутация.
Bonart  (Bonart)
#
После рекламы вкладов от юниаструма за репутацию есть некоторые опасения.
В  (Cheerokee)
#
Да-да, будь проклят этот банк, да съедят силы зла сладкие (от глупости) мозги его руководства, да позакрываются его отделения, да разбегутся его сотрудники, да похитят все его банкоматы, да изымет ЦБ их лицензию! Тьфу на этот поганый банк!!
gamura  (gamura)
#
"Ставка - репутация"
тогда озвучте явно процент за перевод. Чтобы клиент, заходя на вашу страницу сразу, ещё до ввода данных, знал какой процент он заплатит за перевод.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
80% Абрамычу, 20% Трошину, остальное - в кассу. smile:oops:
sergeysvrm  (sergeysvrm)
#
как понимаю "остальное" - Филиппу на развитие портала... smile:)
Роман  (1001126)
#
Альфа-банк замотал своими паролями и так... smile:o
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения