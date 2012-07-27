Банковский словарь: хороший рост :)

Полгода назад я писал, что мы обновили наш раздел Банковского словаря. Вот тут: http://www.banki.ru/blog/troshin/2497.php.
Сегодня маркетинг показал цифры, что нам дало это изменение. Итак, в августе 2011 года у нас было:
Просмотры: 46 211
Посетители: 32 867
Время просмотра: 1:15 мин
Отказы: 64,68%
Глубина: 3,64 страницы
Барабанная дробь - и... май 2012:
Просмотры: 211 508 – увеличение на 350% - положительный
Посетители: 176 850 – увеличение на 438% - положительный
Время просмотра: 1:53 мин – увеличение на 33% -положительный
Отказы: 73,92% - увеличение на 14% -отрицательный
Глубина: 1,94 страницы – уменьшение на 50% -отрицательный
Есть чему радоваться! Но совсем радоваться немного рановато - ещё есть к чему стремиться Всем хороших выходных!
Комментарии 15
И наглядно.
Может кто-нить аналогично показать по форуму?
Только, чур, честно!
Особенно интересует: до начала весны и теперь.
Скажите, Павел, правильно ли я понял:
по среднесуточному просмотру форум стабилен (примерно 53 в день) и только в мае было 58?
За счёт этого - стабильно 2 место (только в феврале было первое с 51 просмотром)?
И кста, 51 это тысячи? ...я надеюсь.
Когда я начал своё общение на форуме были люди, были темы.
Сейчас этого нет. Вы считаете что форум продолжает набирать популярность?
У меня другое видение. Но с моей колокольни видно плохо. Вы должны видеть дальше меня.
Поделитесь цифрами. Плиз.
Форумы лучше!
кто предпочитал чаты - тому скорее всего прямая дорожка в соц. сети.
А форум - это нечто другое.
И я не согласен, с тем что и они (привыкшие к общению на форумах) устремились в сети.
Вообще, есть тут люди способные хоть что-нибудь обсудить?
...ну хоть ЧТО-НИБУДЬ...
Это так, навскидку