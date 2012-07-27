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Банковский словарь: хороший рост :)

27.07.2012 17:42 15 1 469 просмотров
Полгода назад я писал, что мы обновили наш раздел Банковского словаря. Вот тут: http://www.banki.ru/blog/troshin/2497.php.

Сегодня маркетинг показал цифры, что нам дало это изменение. Итак, в августе 2011 года у нас было:
Просмотры: 46 211
Посетители: 32 867
Время просмотра: 1:15 мин
Отказы: 64,68%
Глубина: 3,64 страницы

Барабанная дробь - и... май 2012:
Просмотры: 211 508 – увеличение на 350% - положительный
Посетители: 176 850 – увеличение на 438% - положительный
Время просмотра: 1:53 мин – увеличение на 33% -положительный
Отказы: 73,92% - увеличение на 14% -отрицательный
Глубина: 1,94 страницы – уменьшение на 50% -отрицательный



Есть чему радоваться! Но совсем радоваться немного рановато - ещё есть к чему стремиться smile:) Всем хороших выходных!

Комментарии 15

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Класс! Просто здОрово!
smile:yes!!!:
И наглядно.
Может кто-нить аналогично показать по форуму?
Только, чур, честно! smile:)
Особенно интересует: до начала весны и теперь.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
До бана дятла? Ви думаете, шо он как то повлиял на статистику? Таки оно Вам надо? smile:) Блоги - вот Ваша вотчина smile:)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
smile:thumbsup: Не смотря на то, что это "средняя температура по больнице", всё-таки лучше чем ничего!
Скажите, Павел, правильно ли я понял:
по среднесуточному просмотру форум стабилен (примерно 53 в день) и только в мае было 58?
За счёт этого - стабильно 2 место (только в феврале было первое с 51 просмотром)?
И кста, 51 это тысячи? ...я надеюсь.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Причем здесь дятел? smile:o
Когда я начал своё общение на форуме были люди, были темы.
Сейчас этого нет. Вы считаете что форум продолжает набирать популярность? smile:)
У меня другое видение. Но с моей колокольни видно плохо. Вы должны видеть дальше меня.
Поделитесь цифрами. Плиз.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Моё ИМХО, как "старого" форумчанина (не по банковской теме, но всё же), что как в своё время FIDO сменили форумы и чаты, так и сейчас всё уползает в соцсети. Дело не в людях и темах - дело в другом подходе к общению. Мир меняется, и меняет всё вокруг себя smile:) "Старые" писатели взрослеют, меняют работы, профили интересов, новые уже живут в новой реальности. Остаётся это просто принять smile:)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Кстати,
кто предпочитал чаты - тому скорее всего прямая дорожка в соц. сети.
А форум - это нечто другое.
И я не согласен, с тем что и они (привыкшие к общению на форумах) устремились в сети.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Они (привыкшие) туда не устрелили, проблема в том что новые в форумы уже не идут. А "старое" ядро постепенно редеет. Се ля ви.
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
Вообще на мой взгляд, сейчас происходит не только отток из форумов. Также уходят с соц сетей. Люди просто взрослеют. Лично мне вообще уже неинтересен интернет как был интересен лет 10 назад. Работаю только веб-мастером, а интереса к общению уже нет. Пресытилось. Думаю таких "пресытившихся" предостаточно. Интернет постепенно уходит на второй план для общения. Использую только айсикью и скайп. Ну и этот форум.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
И это всё обсуждение? smile:jokingly:
Вообще, есть тут люди способные хоть что-нибудь обсудить?

...ну хоть ЧТО-НИБУДЬ...
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Странный вопрос - я же вбросил сухую статистику, а не корм для хомячков, чтобы на него наброситься и смаковать smile;) Новость-однодневка во всей красе ))))
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Можно обсудить, что лучше: виноуз или линукс, мозилла или ИЕ, мерседес или бмв...
Это так, навскидку smile:D
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