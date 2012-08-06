Социальная авторизация

Нажав на "Войти на сайт" в правом верхнем углу, можно увидеть иконки социальных сетей. Теперь посетители смогут авторизовываться без регистрации, с помощью аккаунтов социальных сетей.Соцсети доступны не все, а только Google+, Facebook, МойМир и OpenId (чистый и mail.ru). Другие сети по нашим внутренним соображениям недоступны (и не спрашивайте меня, почему)Уже существующие пользователи нашего портала, помните: в правилах запрещена множественная регистрация, Моисей Абрамович бдитИ - да, если вы уже зарегистрированы на banki.ru, вход любым другим способам откроет для вас "чистый" аккаунт.