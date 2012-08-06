Социальная авторизация

Нажав на "Войти на сайт" в правом верхнем углу, можно увидеть иконки социальных сетей. Теперь посетители смогут авторизовываться без регистрации, с помощью аккаунтов социальных сетей.
Соцсети доступны не все, а только Google+, Facebook, МойМир и OpenId (чистый и mail.ru). Другие сети по нашим внутренним соображениям недоступны (и не спрашивайте меня, почему) .
Уже существующие пользователи нашего портала, помните: в правилах запрещена множественная регистрация, Моисей Абрамович бдит И - да, если вы уже зарегистрированы на banki.ru, вход любым другим способам откроет для вас "чистый" аккаунт.
Комментарии 7
Подскажите пжл., по любым OpenId на сайт пустит?
https://www.myopenid.com/signup
https://nicid.ru
Нарушать правила и гневить модераторов своим опытом с клоном не хочется, хотя учетка на одном ресурсе имеется
Вам, костян, как постоянному пользователю, нет смысла делать вторую регистрацию. А вот любому новому возможно будет проще авторизоваться гуглом или фейсбуком
Но я противник чтобы "сваливать все в одну кучу", есть интерес к ресурсу - уж лучше зарегистрироваться как положено, чем под одной учеткой нырять Безопасности пользования это сто пудов не добавляет, только расслабляет внимание. В топку всевозможную незащищенную социальщину, да здравствует старорежимный взгляд на вещи и подозрительность!
лёгким движением рукия сегодня превратил openid-посетителя в обычного так что возможно всё Кроме "склейки" аккаунтов...
Но вы то ...
Замечу, что при авторизации по open-id НЕ выводится предупреждения, что данное действие приводит к автоматической регистрации на сайте.