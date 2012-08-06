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Социальная авторизация

06.08.2012 18:54 7 1 546 просмотров
Нажав на "Войти на сайт" в правом верхнем углу, можно увидеть иконки социальных сетей. Теперь посетители смогут авторизовываться без регистрации, с помощью аккаунтов социальных сетей.

Соцсети доступны не все, а только Google+, Facebook, МойМир и OpenId (чистый и mail.ru). Другие сети по нашим внутренним соображениям недоступны (и не спрашивайте меня, почему) smile;).

Уже существующие пользователи нашего портала, помните: в правилах запрещена множественная регистрация, Моисей Абрамович бдит smile:) И - да, если вы уже зарегистрированы на banki.ru, вход любым другим способам откроет для вас "чистый" аккаунт.

Комментарии 7

К  (shlomo_chavez)
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Здрасте Алексей smile:uncap:
Подскажите пжл., по любым OpenId на сайт пустит?
https://www.myopenid.com/signup
https://nicid.ru
Нарушать правила и гневить модераторов своим опытом с клоном не хочется, хотя учетка на одном ресурсе имеется smile:)
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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Теоретически - по любым. Практически - мы используем "стандартный" функционал нашего фреймворка (это Битрикс, да) в который не можем вмешиваться и не можем за него отвечать smile:)

Вам, костян, как постоянному пользователю, нет смысла делать вторую регистрацию. А вот любому новому возможно будет проще авторизоваться гуглом или фейсбуком smile;)
К  (shlomo_chavez)
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Понятно, в ваших интересах как можно проще сделать заход новичка.
Но я противник чтобы "сваливать все в одну кучу", есть интерес к ресурсу - уж лучше зарегистрироваться как положено, чем под одной учеткой нырять smile:| Безопасности пользования это сто пудов не добавляет, только расслабляет внимание. В топку всевозможную незащищенную социальщину, да здравствует старорежимный взгляд на вещи и подозрительность! smile:yes!!!:
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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По запросу в техподдержку лёгким движением руки я сегодня превратил openid-посетителя в обычного smile:) так что возможно всё smile;) Кроме "склейки" аккаунтов...
rebelion76  (rebelion76)
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Я могу понять, когда не айтишник не понимает разницы между процессом регистрации (данное действие запрещено правилами (2.4) и авторизацией по open-id (данное действие НЕ запрещено правилами).
Но вы то ...
Замечу, что при авторизации по open-id НЕ выводится предупреждения, что данное действие приводит к автоматической регистрации на сайте.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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Для информации: при авторизации на сайте через соцсети происходит скрытая автоматическая регистрация пользователя smile;)
rebelion76  (rebelion76)
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Цитата
Замечу, что при авторизации по open-id НЕ выводится предупреждения, что данное действие приводит к автоматической регистрации на сайте.
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