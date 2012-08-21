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И хочется и колется...

21.08.2012 18:38 4 1 363 просмотра
Хочется написать про запуск (не побоюсь этого слова) самого ожидаемого проекта 2011-2012 года, но колется то, что тестирование его "в бою" выявит какие-нибудь ещё неприятные моменты, хотя искали/исправляли как могли.

В общем, добро пожаловать, новый раздел "Потребительские кредиты"! С твоим рождением перелистнулась ещё одна страница развития портала. Ты принёс нам много радостей и разочарований, ожиданий и переосмыслений smile:) Живи, расти, развивайся! Желаю, чтобы твоё появление дало толчок к ускоренному обновлению других кредитных разделов.

И да прибудет с тобою сила! (с) smile:)

Комментарии 4

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Поигрался запросами...
Ни разу не выдал варианта Сбербанка
Его нет в базе поиска?
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Не, нашел все нормально.
А поиск по тем банкам что активны в правом окошке?
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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Да. Проект полностью новый, база данных заполняется с нуля. Возможно, там есть ещё не все предложения (честно говоря, это вопросы к наполняющей редакции) но насколько мне известно, Москва и Питер должны присутствовать полностью.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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А кто у Вас наполняющая редакция?
Актуальность данных как обеспечивается?
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