И хочется и колется...

Хочется написать про запуск (не побоюсь этого слова) самого ожидаемого проекта 2011-2012 года, но колется то, что тестирование его "в бою" выявит какие-нибудь ещё неприятные моменты, хотя искали/исправляли как могли.
В общем, добро пожаловать, новый раздел "Потребительские кредиты"! С твоим рождением перелистнулась ещё одна страница развития портала. Ты принёс нам много радостей и разочарований, ожиданий и переосмыслений Живи, расти, развивайся! Желаю, чтобы твоё появление дало толчок к ускоренному обновлению других кредитных разделов.
И да прибудет с тобою сила! (с)
Комментарии 4
Ни разу не выдал варианта Сбербанка
Его нет в базе поиска?
А поиск по тем банкам что активны в правом окошке?
Актуальность данных как обеспечивается?