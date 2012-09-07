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На нашем сайте есть 5366 косяков :)

07.09.2012 11:54 19 2 151 просмотр
Начинаем закрытое тестирование нового поиска, который вскоре заменит существующий. Находим много интересного smile:) С пятницей вас!

Комментарии 19

Шарухин Антон  (toshik80)
#
Алексей ну это из серии "Собчак облажалась, страна в шоке, читать далее..." smile:) (а дальше пустышка)
Ну ведь из результатов поиска явно видно откуда результаты:
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Как раз те места где только косяки и обсуждают
Мне кажется что поисковик Вам еще совершенствовать и совершенствовать, что-то мало он пока косяков нашел. А в бездонном пространстве форума, что ни одного косяка?
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Больше того, новый поисковик нам много нового рассказал про ненормативную лексику в дебрях сайта smile:) Очень интересно с ним, работает быстрее, ищет больше smile:)
К  (shlomo_chavez)
#
Цитата
Очень интересно с ним, работает быстрее, ищет больше smile:)
Больше это хорошо smile;)
Будет время, пройдитесь пжл. новым поиском для сравнения smile:gramercy:
http://www.banki.ru/search/?q=STIP&where=&s=%CD%E0%E9%F2%E8
Александр Ильиных  (detlst)
#
Алексей, ищу по своим имени и фамилии: Александр Ильиных -выдает все включения с фамилией Ильин... Я понимаю, что это часть фамилии самизнаетекого... Но... Как-то странно?
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Неужели я отрапортовал о запуске нового поиска? smile;) по-моему нет... А вообще движок "отрезает" окончания, и и цет по всем словоформам. Для него "Ильиных" - это множественное число от "Ильин", всё правильно делает (с)
К  (shlomo_chavez)
#
Цитата
Найдено: 296 результатов
Ого, преимущества нового "шныря" очевидны smile:D
Цитата
Шо за умное слово??????
насколько понял, возможность запрета или разрешения подлимитных операций на карточках разного типа/уровня smile:)
rebelion76  (rebelion76)
#
Будет ли поиск по теме, по отзывам в НР и ВИО конкретного банка?
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
В этом релизе дополнительных фильтров не планируется, просто смена движка. В дальнейшем - честно скажу, не знаю
Константин  (Mintonist)
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По запросу "кубань" в банках так и не находится "Кубаньбанк". Так должно быть? Этот банк трудно найти, т.к. на форумах его называют просто "банк Кубань".
Петр Козак  (petrokozak)
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Интересно, а что если сделать поиск при помощи стороннего сервиса, например через http://google.com/. Может больше найдется?
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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Мы рассматривали это как вариант, но были причины сделать по-другому smile:) Заменили, пользуйтесь на здоровье!
Петр Козак  (petrokozak)
#
А если попробовать запрос в Гугл: косяк site:banki.ru

Выходит 6 940 результатов smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Завтра задачу воткну, шоб топали и чистили всё, шо своим новым поиском за семь лет вытащили... smile:wall:
Оптимизаторы, туды его в качель... smile:bonk: smile:)
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