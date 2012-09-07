На нашем сайте есть 5366 косяков :)

Шарухин Антон (toshik80) 07.09.2012 16:47 # Алексей ну это из серии "Собчак облажалась, страна в шоке, читать далее..." (а дальше пустышка) Ну ведь из результатов поиска явно видно откуда результаты: Горячая линия пользовательский рейтинг Народный рейтинг Как раз те места где только косяки и обсуждают Мне кажется что поисковик Вам еще совершенствовать и совершенствовать, что-то мало он пока косяков нашел. А в бездонном пространстве форума, что ни одного косяка? 0
Комментарии 19
Ну ведь из результатов поиска явно видно откуда результаты:
Горячая линия
пользовательский рейтинг
Народный рейтинг
Как раз те места где только косяки и обсуждают
Мне кажется что поисковик Вам еще совершенствовать и совершенствовать, что-то мало он пока косяков нашел. А в бездонном пространстве форума, что ни одного косяка?
Будет время, пройдитесь пжл. новым поиском для сравнения
http://www.banki.ru/search/?q=STIP&where=&s=%CD%E0%E9%F2%E8
298 результатов.
По-моему эффект достигнут
Выходит 6 940 результатов
Оптимизаторы, туды его в качель...