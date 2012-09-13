Новый поиск заработал!

CheckRating.ru (CheckRating.ru) 13.09.2012 19:54 # Супер! А если серьезно, я потыкал, мне понравилось 1
Комментарии 12
А если серьезно, я потыкал, мне понравилось
Расширенный синтаксис наверно прикрутим в следующих релизах.
По сравнению с тем что было - небо и земля. Теперь "Мой банк" хоть можно найти В старом - вообще не искался, и не настраивался
а) в конкретной теме
б) в отзывах у конкретного банка
Т.к. сайт не умеет, ищу при помощи гугла.
Если бы сайт поддерживал поиск типа
Т.е. когда набираешь "Сбе.." подставляется "Сбербанк" и т.д.
Как в поисковиках.
Ты кто такой давай техзадание,
Ты кто такой давай техзадание...
Он с тобой все обсудить попытается,
Отчет, аудит всучить пытается.
Знаешь где реальный дело начинается?
Только там где ТЗ появляется.
А теперь товарищи, внимание -
Нету ТЗ - давай до свидания!
С пятницей