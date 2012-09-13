Вход
Профиль Блог Лента Активность

Новый поиск заработал!

13.09.2012 19:20 12 1 481 просмотр
Это техническое обновление "движка", в данный момент выполняющий ровно те же функции: поиск по сайту и разделам. Впереди - тюнинг, фейслифтинг и прочие вкусности.

Работает быстрее, ищет точнее. Аминь!

Комментарии 12

CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Супер!
А если серьезно, я потыкал, мне понравилось
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Да, я тоже тестировал на подобных словах - "Вся правда о банках" теперь вскрывается лучше smile:) И модераторам работа - бороться за чистоту речи smile:)
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Меня когда банили, говорили что таких слов на сайте нет... smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Вот и банили, что-бы не распространял smile:)
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
А чего ж сейчас не забанил, по ссылке "Супер" мат был в чистом виде....
rebelion76  (rebelion76)
#
> Жаль, что нет поиска по точному совпадению.

Расширенный синтаксис наверно прикрутим в следующих релизах.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Не всё сразу smile:) Фичи-фильтры - в следующем релизе, но когда - не знаю.

По сравнению с тем что было - небо и земля. Теперь "Мой банк" хоть можно найти smile:) В старом - вообще не искался, и не настраивался smile:)
rebelion76  (rebelion76)
#
Я не знаю какие у других пользователей могут быть сценарии поиска, но мне обычно нужен поиск по:
а) в конкретной теме
б) в отзывах у конкретного банка
Т.к. сайт не умеет, ищу при помощи гугла.
Если бы сайт поддерживал поиск типа
Код
"Авангард - 2" эцп
, можно было бы искать движком сайта.
Александр Фоменков  (Auris)
#
Леша, сделайте интеллектуальную подстановку слов в поиске.
Т.е. когда набираешь "Сбе.." подставляется "Сбербанк" и т.д.
Как в поисковиках.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Ты кто такой давай техзадание,
Ты кто такой давай техзадание,
Ты кто такой давай техзадание...

Он с тобой все обсудить попытается,
Отчет, аудит всучить пытается.
Знаешь где реальный дело начинается?
Только там где ТЗ появляется.

А теперь товарищи, внимание -
Нету ТЗ - давай до свидания!

smile:D smile:D smile:D С пятницей smile:)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения