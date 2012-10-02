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Так грустно, что хочется курить... (с)

02.10.2012 16:05 16 1 067 просмотров
Находясь в отпуске, я, как и вы, наблюдаю проблемы с работой сайта. Не успел на прошлой неделе порадоваться ускорению сайта, так вчера его заштормило, а сегодня завалило на 2 часа.

Хочу принести извинения читателям своего блога, а через вас и всем посетителям сайта Банки.ру, которые увидели эту недоступность и ощущают замедления в работе. Работоспособность восстанавливается, технический директор работает над этим.

О замеченных проблемах можно писать лично ему - вы очень поможете, если сообщите об увиденных "ненормальностях" в работе на почту savunov@banki.ru

Комментарии 16

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Мелко. Увы, не прочтёшь...
"что-то там press" (нажать, тиснуть,...)

Но ход ваших мыслей мне нравится...
Юрий Улитин  (menY)
#
стареете уважаемый smile;)
телефончика там нет smile:D
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
угу. Что есть - то есть!
И телефончика нет, и старею. smile:uncap:
а тиснуть для продолжения хочется...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
smile:)
Это "Синий экран смерти", просто в необычной, кхм... так сказать, интерпретации smile:oops:
Почему-то сразу вспомнился после прочтения текста Лехаима smile:D
DKor  (DKor)
#
Цитата

Не успел на прошлой неделе порадоваться ускорению сайта, так вчера его заштормило

Не вчера, Алексей, не вчера.
Заштормило сразу же после введения того "ускорения" - я в комментариях к прошлой Вашей заметке в блоге уже отписывался.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Я удалил прошлую заметку, а то троллей набежало - разгонять устал smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
"В моём чатике ничего не удаляется" (с) типа smile:shuffle:
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Жалко, что удалили. Единственный лучик оптимизма в темном царстве технических работ smile:cry:
DKor  (DKor)
#
Цитата
троллей набежало

Так это я их и зазвал smile:D
selena1004  (selena1004)
#
Цитата
а то троллей набежало

а чЁйта вы обзываетесь smile:shuffle:
Pragmatic  (Pragmatic)
#
Т.е., перефразируя:
"Заставь сисадмина ускорить работу сайта, так он этот сайт "завалит"" smile;)
Или "Лучшее - враг хорошего"?
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Нет, это форсмажор чистой воды - внезапный, неожиданный и беспощадный smile:(
Pragmatic  (Pragmatic)
#
"Вот где собака зарыта!"(с)
Таинственный форс-мажор, оказывается, регулярно валит сайт .... smile:)

Что-то я пропустил в СМИ инфу о наличии в Москве войны, революции, землетрясения, урагана, наводнения либо других "обстоятельств непреодолимой силы"(с), воздействие которых составляет общепринятое понятие "форс-мажор"... smile:D

Или существует некий, "специальный", IT-форс-мажор? smile:o
В таком случае, просветите здесь заинтересованную широкую аудитория, пожалуйста...
DKor  (DKor)
#
Пошто форум отрубили, ироды? smile:D
Блоги вон летают, пока народ не прочухал, что сайт подняли.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Там много нагрузки было, сначала убедились что всё основное восстановилось. Поэтому была задержка...
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