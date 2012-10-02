Так грустно, что хочется курить... (с)

Находясь в отпуске, я, как и вы, наблюдаю проблемы с работой сайта. Не успел на прошлой неделе порадоваться ускорению сайта, так вчера его заштормило, а сегодня завалило на 2 часа.
Хочу принести извинения читателям своего блога, а через вас и всем посетителям сайта Банки.ру, которые увидели эту недоступность и ощущают замедления в работе. Работоспособность восстанавливается, технический директор работает над этим.
О замеченных проблемах можно писать лично ему - вы очень поможете, если сообщите об увиденных "ненормальностях" в работе на почту savunov@banki.ru
Комментарии 16
BSODраскрыта!
"что-то там press" (нажать, тиснуть,...)
Но ход ваших мыслей мне нравится...
телефончика там нет
И телефончика нет, и старею.
а тиснуть для продолжения хочется...
Это "Синий экран смерти", просто в необычной, кхм... так сказать, интерпретации
Почему-то сразу вспомнился после прочтения текста Лехаима
Не успел на прошлой неделе порадоваться ускорению сайта, так вчера его заштормило
Не вчера, Алексей, не вчера.
Заштормило сразу же после введения того "ускорения" - я в комментариях к прошлой Вашей заметке в блоге уже отписывался.
Так это я их и зазвал
а чЁйта вы обзываетесь
"Заставь сисадмина ускорить работу сайта, так он этот сайт "завалит""
Или "Лучшее - враг хорошего"?
Таинственный форс-мажор, оказывается, регулярно валит сайт ....
Что-то я пропустил в СМИ инфу о наличии в Москве войны, революции, землетрясения, урагана, наводнения либо других "обстоятельств непреодолимой силы"(с), воздействие которых составляет общепринятое понятие "форс-мажор"...
Или существует некий, "специальный", IT-форс-мажор?
В таком случае, просветите здесь заинтересованную широкую аудитория, пожалуйста...
Блоги вон летают, пока народ не прочухал, что сайт подняли.