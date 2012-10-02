Так грустно, что хочется курить... (с)

Находясь в отпуске, я, как и вы, наблюдаю проблемы с работой сайта. Не успел на прошлой неделе порадоваться ускорению сайта, так вчера его заштормило, а сегодня завалило на 2 часа.



Хочу принести извинения читателям своего блога, а через вас и всем посетителям сайта Банки.ру, которые увидели эту недоступность и ощущают замедления в работе. Работоспособность восстанавливается, технический директор работает над этим.



О замеченных проблемах можно писать лично ему - вы очень поможете, если сообщите об увиденных "ненормальностях" в работе на почту savunov@banki.ru