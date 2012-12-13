Прощай, IE7

Давно что-то не писал Боялся сглазить - после проходящих сообщений об успехах происходило что-то, что всё ломало и портило. Это, конечно, хороший повод потроллить в комментах, но не мотивирует к активности. Однако, сегодня у меня есть особенный повод потоптать кнопки.
Мы отказываемся от поддержки 7-й версии браузера Internet Explorer от Microsoft. Поддержку IE6 мы прекратили 14 месяцев назад, я от этом очень подробно писал в соответствующем посте: http://www.banki.ru/blog/troshin/1878.php, причины таких решений там изложены подробно. Теперь пришла версия его более нового, но оттого не намного лучшего, собрата.
Графики говорят сами за себя: доля пользователей этих версий стремительно сокращается, тратить силы на поддержку давно морально устаревших технологий нецелесообразно. Судя по скорости падения, очередь IE8 наступит года через полтора
В старых браузерах сайт banki.ru, конечно, как-то показываться будет. Информация останется читабельной, но вот говорить о внешней идентичности или полной работоспособности функционала уже не придётся. Посетители с неподдерживаемыми браузерами увидят соответствующее сообщение:
Если есть желание покопаться в статистике глубже - она у нас открытая http://www.liveinternet.ru/stat/banki.ru/browsers.html?period=month
И ещё. Сегодня же в недрах наших рудников произошло одно важное событие - мы перешли от SVN к Git. Для большинства читателей это ничего не значит, но для нас есть хороший повод для позитива - теперь выкладки нового функционала на сайт должны проходить чище, принося нам меньше разочарований от появления непонятно откуда взявшихся ошибок.
С наступающим вас новым годом! Ёлка ждёт
Комментарии 6
И почему гит, а не мерк?
А Git мы выбрали, попробовав Меркуриал, но поняв, что экспертов по нему в команде нет, а по git - есть. Ну, кроме всяких технических вопросов-преимуществ, которые, как мы считаем, таки есть
Поздравляю.