Голосование за "Банк года - 2012" завершено

Сегодня в разделе церемонии http://www.banki.ru/bankofyear/2012/ наступает затишье: голосование прекращено, таким образом первый этап пройден. Пятёрки номинантов, набравшие наибольшее количество голосов, видны в алфавитном порядке, из них жюри отберёт победителей и объявит их 20 февраля на церемонии награждения.
В момент переключения этапов у нас произошёл небольшой программный сбой, мы увидели страницу результатов образца 2011 года с данными от 2012-го. Приношу извинения перед теми, кто успел это заметить (надеюсь, что немногие).
С наступающим вас новым годом!
Комментарии 4
Будут НЕактивные? Или будет голосование НЕочное?