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Голосование за "Банк года - 2012" завершено

24.12.2012 14:31 4 1 379 просмотров
Сегодня в разделе церемонии http://www.banki.ru/bankofyear/2012/ наступает затишье: голосование прекращено, таким образом первый этап пройден. Пятёрки номинантов, набравшие наибольшее количество голосов, видны в алфавитном порядке, из них жюри отберёт победителей и объявит их 20 февраля на церемонии награждения.

В момент переключения этапов у нас произошёл небольшой программный сбой, мы увидели страницу результатов образца 2011 года с данными от 2012-го. Приношу извинения перед теми, кто успел это заметить (надеюсь, что немногие).

С наступающим вас новым годом! smile:)

Комментарии 4

Игорь Пустошило  (Pif)
#
Сбой не закончился, там и сейчас фигня написана:
Цитата
Победители будут определены в рамках второго тура — в ходе очного голосования с участием выборщиков из числа активных пользователей Банки.ру.
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