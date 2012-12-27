Вход
Профиль Блог Лента Активность

Встречайте обновлённый каталог банков

27.12.2012 11:42 3 1 357 просмотров
Перед новым годом мы запускаем обновлённый раздел "Банки России" (и других городов, да) http://www.banki.ru/banks/.

Из нового:
1. Внешний вид smile:)
2. Все-все банки России (ранее - часть была вынесена на allbanks.ru)
3. Банки с расширенными карточками красиво сверкают логотипами. По-новогоднему, прямо smile:)
4. Можно увидеть количество продуктов банка прямо в списке и перейти к ним
5. Удобный поиск с подсказками (наверное, надо было ставить на первое место, с ним совершенно другое удобство работы с разделом)
6. Выбор города, автоподстановка, в общем, гео-улучшения. В 2013 году мы делаем упор на развитие георгафического таргетинга отображения информации в обновляемых разделах

Теперь вместе с обновлённой ранее карточкой банка раздел выглядит гораздо современнее и удобнее. Впереди ещё небольшие косметические доработки и большие архитектурные, за которыми появятся новые функциональные фичи. Coming soon, как говорится smile:)

Картинка на память, как раздел выглядел раньше:

Комментарии 3

К  (shlomo_chavez)
#
Алексей, по какому принципу имеет место отражение в карточке банка ссылки на официальный сайт?

Пример: у 2Т Банка ссылка есть, у ХКФ Банка её нет smile:achtung:
К  (shlomo_chavez)
#
Палку Мудрецы не перегнули?
Портал, от введения данного новшества теряет определение "Информационного ресурса" smile:wall:
Чтобы попасть на сайт того же Хоума, сейчас приходится делать лишние телодвижения: клик на ЦБ-шном линке, оттуда на сайт ХКФ. НИРАЗУ НЕУДОБНО!

Верните пожалуйста ВСЕМ Банкам адреса независимо от типа карточки!!! smile:gramercy:
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения