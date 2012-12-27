Встречайте обновлённый каталог банков

Перед новым годом мы запускаем обновлённый раздел "Банки России" (и других городов, да) http://www.banki.ru/banks/.
Из нового:
1. Внешний вид
2. Все-все банки России (ранее - часть была вынесена на allbanks.ru)
3. Банки с расширенными карточками красиво сверкают логотипами. По-новогоднему, прямо
4. Можно увидеть количество продуктов банка прямо в списке и перейти к ним
5. Удобный поиск с подсказками (наверное, надо было ставить на первое место, с ним совершенно другое удобство работы с разделом)
6. Выбор города, автоподстановка, в общем, гео-улучшения. В 2013 году мы делаем упор на развитие георгафического таргетинга отображения информации в обновляемых разделах
Теперь вместе с обновлённой ранее карточкой банка раздел выглядит гораздо современнее и удобнее. Впереди ещё небольшие косметические доработки и большие архитектурные, за которыми появятся новые функциональные фичи. Coming soon, как говорится
Картинка на память, как раздел выглядел раньше:
Комментарии 3
Пример: у 2Т Банка ссылка есть, у ХКФ Банка её нет
Портал, от введения данного новшества теряет определение "Информационного ресурса"
Чтобы попасть на сайт того же Хоума, сейчас приходится делать лишние телодвижения: клик на ЦБ-шном линке, оттуда на сайт ХКФ. НИРАЗУ НЕУДОБНО!
Верните пожалуйста ВСЕМ Банкам адреса независимо от типа карточки!!!