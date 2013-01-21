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Итоги 2012 года: не на шутку, не всерьёз

21.01.2013 09:54 8 2 229 просмотров
Прошедший год принёс нашему порталу много новых и хороших обновлений.

Начав год с обновления "Банковского словаря", Банки.ру обзавелся системой геоопределения, и начал подстраивать информационную выдачу под регион посетителей. В 2013 году это начинание значительно преобразит портал, изменив подходы в подаче информации.

Весной на портале в открытом доступе появилась сводная информация по банкам от ведущих рейтинговых агентств, летом значительно обновились новостные разделы (Лента новостей и Тема дня), открыт "Тест-драйв интернет банков".

В конце лета появился полностью переработанный раздел "Потребительские кредиты", а в конце года закончилось не последнее заметное обновление раздела "Банки". Кстати, по каждому из потребкредитов существует "Экспертиза Банки.ру" -
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Это нововведение 2012 года в наступившем году будет распространяться на все банковские продукты, описываемые в обновляемых разделах.

В рамках раздела "Специальные предложения" за год Банки.ру представил вам 14 спецпроектов с банками (по алвавиту): J&T, БТФ, Промсвязьбанк, Росавтобанк, Смоленский банк, СМП, ТКС, Траст, Церих, Юниаструм банк, ХКФ.

Были проведены 2 акции: "Найди клад!", и "Банклото", оказавшаяся настолько успешной, что было принято решение о продлении акции на следующий, 2013 год с увеличением призового фонда. Подробнее - тут: http://www.banki.ru/blog/editor/3470.php.

Мы качественно переработали систему подачи заявок с сайта, количество заявок растёт с каждым месяцем благодаря хорошим предложениям банков, отличной работе нашего маркетинга и написанной в 2012 году маркетинговой системе (мы её назвали "Сова"). И - да, мы провели аудит информационных систем и привели их в соответствие со 152 ФЗ "О персональных данных", так что уважаемые клиенты могут быть спокойны при передаче в банки информации по заявкам.


И это не всё. Давайте вспомним про обновлённый поиск по сайту, социальную авторизацию, проведение онлайн-трансляций и другие новости.

P.S. Это моё последнее сообщение в блог. С тяжелым сердцем я принял решение расстаться с замечательной командой портала Банки.ру и сменить сферу деятельности. Желаю вам, уважаемые читатели этого блога, побольше позитива в 2013 году! Со своей стороны, Банки.ру запланировал для вас множество полезных и приятных обновлений, которые будут появляться постоянно и ежемесячно. Следите за новостями! smile:)

Комментарии 8

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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"сменить сферу деятельности"

Как говорил Марк Твен: "бросить курить легко - я это делал сто раз".
Как человек не единожды менявший сферу своей деятельности, могу подтвердить - это правильно. Умные люди периодически так делают.

Успехов в новом деле! Уверен - оно вам по плечу!

Только вот блог бросать не стоит. Одно другому мешать не может.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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Блог я назвал в своё время "Банки-Склянки: взгляд изнутри Banki.ru", изнутри в скором времени мало что осветить смогу smile;)

Спасибо smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Если не знаешь, как переименовать название блога, спроси меня как smile8) smile:D
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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Молодец, Леш! Отличный пост! Удачи тебе на новом поприще!
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Напишу для истории.

Меня в личку спросили: "Каким образом все таки обошли требование 152-го в части получения согласия от субъекта в письменном виде, для сбора персональных данных и передачи их банкам на обработку?"

Ответ:
Согласно ч. 4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Таких случаев пять:
- при включении персональных данных в общедоступные источники - ст.8;
- при обработке специальных категорий персональных данных (как один из законных способов) – ст.10;
- при обработке биометрических персональных данных, которые используются для установления личности субъекта персональных данных (за исключением случаев, когда обработка осуществляется в связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов и т.д.) – ст.11;
- при осуществлении трансграничной передачи персональных данных на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов (как один из законных способов) - ст.12;
- при принятии решения, порождающего юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающего его права и законные интересы, если иное не предусмотрено федеральными законами, устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных данных – ст.16.

Заполнение клиентом заявки на сайте не относится ни к одному из вышеперечисленных случаев. Поэтому получение согласия не в письменном виде, а в форме дисклеймера, который соответствует требованиям ч.1 ст.9 о конкретности, информированности и сознательности, соответствует положениям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
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