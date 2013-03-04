Банковский словарь год спустя

Семен Семенович Горбунков (Семен Семенович) 04.03.2013 15:04 # Может быть вы расшифруете для нас (слабоков), что это значит? На главную страницу люди как не заходили, так и не заходят? или Постоянные посетители используют свои постоянные ссылки для входа? И таких (постоянных) стало больше? Так что ли? Или не так? 1
Комментарии 2
На главную страницу люди как не заходили, так и не заходят?
или
Постоянные посетители используют свои постоянные ссылки для входа? И таких (постоянных) стало больше?
Так что ли? Или не так?
А главная страница - это переходы из основного меню Банки.ру