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Банковский словарь год спустя

04.03.2013 13:47 2 1 266 просмотров
Вот что значит аккуратно проведённая работа, спустя год интересно ещё раз посмотреть. Зелёный график суммарных просмотров говорит сам за себя, при том что синий график заходов на главную страницу остался фактически без изменений.

Комментарии 2

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Может быть вы расшифруете для нас (слабоков), что это значит?

На главную страницу люди как не заходили, так и не заходят?
или
Постоянные посетители используют свои постоянные ссылки для входа? И таких (постоянных) стало больше?

Так что ли? Или не так?
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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Это значит, что по-другому организованная внутренняя структура раздела мало того, что сделала его более удобным для посетителей, так ещё и более посещаемым.

А главная страница - это переходы из основного меню Банки.ру
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