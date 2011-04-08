Таможенный беспредел

Представьте себе ситуацию, вы направляетесь из Риги в Москву на своем авто и доезжаете до границы с Белоруссией (400 с лишним км). Вы везете в своем багажнике «РОДНЫЕ» от машины - зимнюю резину и диски. Но таможня вас не пропускает, мол, нельзя, «не положено» ввозить такой багаж. Что делать?!

К сожалению, выбора у вас не будет, кроме как разворачиваться и рулить обратно, освобождаться от неугодного багажа!!!

Как говорится у нас в стране - «больше без всех известных нам вариантов»((((

Что это?! - абсурд, издевательство или закон такой???? Доколе не известный!!!

А как же официальное заявление , декларирование ввозимого???? – Увы, тоже нет(((

Что же тогда?!?

Весело сказать :«Спасибо, приятно познакомиться, нам делать больше нечего и мы лучше в другой раз заедем, товарищи таможенники?!»

