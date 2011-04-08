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Таможенный беспредел

08.04.2011 12:37 14 1 454 просмотра
Представьте себе ситуацию, вы направляетесь из Риги в Москву на своем авто и доезжаете до границы с Белоруссией (400 с лишним км). Вы везете в своем багажнике «РОДНЫЕ» от машины - зимнюю резину и диски. Но таможня вас не пропускает, мол, нельзя, «не положено» ввозить такой багаж. Что делать?!
К сожалению, выбора у вас не будет, кроме как разворачиваться и рулить обратно, освобождаться от неугодного багажа!!!
Как говорится у нас в стране - «больше без всех известных нам вариантов»((((
Что это?! - абсурд, издевательство или закон такой???? Доколе не известный!!!
А как же официальное заявление , декларирование ввозимого???? – Увы, тоже нет(((
Что же тогда?!?
Весело сказать :«Спасибо, приятно познакомиться, нам делать больше нечего и мы лучше в другой раз заедем, товарищи таможенники?!»

Комментарии 14

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
Что делать?!

Выкинуть. smile:)
Выгрузить из багажника и оставить прямо на таможне.
Екатерина Протопопова  (protopopova)
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ну да))))а вам самому легко бы было приличную сумму денег оставить на таможне?!
Это же не колеса от велосипеда)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Честно говоря, если бы точно знал, что мои действия причинят неудобства таможенникам, точно "нагадил" бы. smile:D
В пределах 500 евро, чёрт с ними. smile:D
Елена Пушникова  (Алёна))
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Вообще странно, моя сестра ездила в прошлом месяце в Белоруссию на машине. Так они как честные граждане своей страны САМИ подъехали к таможне, достали паспорта и говорят, мол, проверьте нас. Таможенники посмеялись и сказали, езжайте, не нужны вы нам. smile:D Или не ко всем россиянам такой у них подход?
Екатерина Протопопова  (protopopova)
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Елен, так я поэтому и пишу, что это закон или самоуправа такая????
Самое интересное, что резина то от колес и одна пара...т.е. ясно, что свои собственные((и можно же обыскать, "обнюхать", через скан пустить- не на что не согласились товарищи таможенники(

Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Это совсем другая,увы,история.Из России в Белоруссию и обратно поездка кардинально отличается от пересечения госграницы между странами Балтии и Белоруссии-РФ.Я так понимаю,что автор совершала автопробег в обратном направлении,читаем:Рига-Москва.Там много сложностей.Мы для прибалтов остаемся ВРАГАМИ и по сему соответствующее "облуживание" с обеих сторон. smile:)
Сергей Савельев  (kev)
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Обычное вымогательство, можно было попробовать через другой пост проехать, а зачем, кстати, поехали из Риги в Москву через Белоруссию? Вроде Рижское шоссе идёт напрямую из Латвии в Россию...
Сергей Савельев  (kev)
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Возможно лучше в очереди постоять, чем вообще не выехать...
Урри Кадыков  (Дистандер)
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Имеет ли смысл обсуждать (критиковать ?) законодательство других стран ?
Да, в городе Вашингтон (США) запрещается удить рыбу, сидя на лошади, а в Швеции подоходный налог составляет до 60 %.
Да, НЕКОТОРЫМ это доставит определённые неудобства.
Другое дело, что будучи иностранным гражданином, воздействовать на законы страны пребывания просто невозможно, их остаётся только ИСПОЛНЯТЬ.
Есть другой вариант - не посещать эту самую неудобную страну.
Если же учесть, что только в ООН состоит 192 государства, тема неисчерпаема.
Кирилл  (Kirill)
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По-моему, дело тут не в "законодательстве других стран", а в белорусских (как я понял) таможенниках. Латвийские, впрочем, тоже любят поизголяться. Но белорусские произвели на меня неизгладимое впечатление, когда несколько лет назад грозились ссадить с поезда за то, что я не задекларировал мобильный телефон. Круче только таможня в аэропорту Алма-Аты, которая может вымогать деньги за не внесенное в декларацию обручальное кольцо на пальце.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
Круче только таможня в аэропорту Алма-Аты, которая может вымогать деньги за не внесенное в декларацию обручальное кольцо на пальце.

Упал... smile:D
Игорь Ман  (ki-76)
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smile:) в странах ближнего зарубежья (европейская часть) процветает бизнес по продаже/покупке подержанной авторезины, года три всего она по Германии ездит.

вот Вас как раз за таких приняли ..
Oleg Sudnik  (olger)
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А можно вопрос - зачем возить с собой из Москвы в Ригу и обратно зимние колёса? smile:wall:
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