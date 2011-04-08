Таможенный беспредел

Представьте себе ситуацию, вы направляетесь из Риги в Москву на своем авто и доезжаете до границы с Белоруссией (400 с лишним км). Вы везете в своем багажнике «РОДНЫЕ» от машины - зимнюю резину и диски. Но таможня вас не пропускает, мол, нельзя, «не положено» ввозить такой багаж. Что делать?!
К сожалению, выбора у вас не будет, кроме как разворачиваться и рулить обратно, освобождаться от неугодного багажа!!!
Как говорится у нас в стране - «больше без всех известных нам вариантов»((((
Что это?! - абсурд, издевательство или закон такой???? Доколе не известный!!!
А как же официальное заявление , декларирование ввозимого???? – Увы, тоже нет(((
Что же тогда?!?
Весело сказать :«Спасибо, приятно познакомиться, нам делать больше нечего и мы лучше в другой раз заедем, товарищи таможенники?!»
Комментарии 14
Выкинуть.
Выгрузить из багажника и оставить прямо на таможне.
Это же не колеса от велосипеда)
В пределах 500 евро, чёрт с ними.
Самое интересное, что резина то от колес и одна пара...т.е. ясно, что свои собственные((и можно же обыскать, "обнюхать", через скан пустить- не на что не согласились товарищи таможенники(
Да, в городе Вашингтон (США) запрещается удить рыбу, сидя на лошади, а в Швеции подоходный налог составляет до 60 %.
Да, НЕКОТОРЫМ это доставит определённые неудобства.
Другое дело, что будучи иностранным гражданином, воздействовать на законы страны пребывания просто невозможно, их остаётся только ИСПОЛНЯТЬ.
Есть другой вариант - не посещать эту самую неудобную страну.
Если же учесть, что только в ООН состоит 192 государства, тема неисчерпаема.
Упал...
вот Вас как раз за таких приняли ..