Королевская свадьба стала самым мощным рекламным «коньком» для прозорливых производителей Британии

Начиная от крупных производителей и заканчивая дистрибьюторами и мелкими продавцами стейков и пицц – все Британское Королевство решило заработать на главной свадьбе 2011 года.
Идея, положенная в основу маркетинга стала событийной и не потребовала больших умственных затрат и производственных изобретений, а лишь коснулась качества ее исполнения.
Конечно, такая огромная возможность для мелких предпринимателей заработать бывает далеко не каждый день), и они стараются не упустить свой шанс,цепляясь обеими руками. Однако,возможно, и не с таким воодушевлением, как 30 лет назад, когда была свадьба Дианы и принца Чарльза.Тогда поступления от торжества составили около 5 млн долларов по нынешнему курсу.
Впрочем, венчание принца Уильяма и Кейт Миддлтон пришлось на достаточно сложное для страны время, а доходы от их свадьбы еще рано считать.
В любом случае,эта свадьба станет тем стимулом, который "заставит" британскую экономику вновь начать расти.
Комментарии 14
А сама подборка зачетная
Неплохо научились зарабатывать на катастрофах, но это уже другая история)
В такой трактовке согласен. Будем ждать, когда одна из дочерей ВВП соберется замуж))
Хотя маечки с портретом экс-банкира Урина, перечеркнутого 2мя битами могли бы и выпустить))))