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Королевская свадьба стала самым мощным рекламным «коньком» для прозорливых производителей Британии

22.04.2011 12:24 14 1 392 просмотра
Начиная от крупных производителей и заканчивая дистрибьюторами и мелкими продавцами стейков и пицц – все Британское Королевство решило заработать на главной свадьбе 2011 года.
Идея, положенная в основу маркетинга стала событийной и не потребовала больших умственных затрат и производственных изобретений, а лишь коснулась качества ее исполнения.
Конечно, такая огромная возможность для мелких предпринимателей заработать бывает далеко не каждый день), и они стараются не упустить свой шанс,цепляясь обеими руками. Однако,возможно, и не с таким воодушевлением, как 30 лет назад, когда была свадьба Дианы и принца Чарльза.Тогда поступления от торжества составили около 5 млн долларов по нынешнему курсу.
Впрочем, венчание принца Уильяма и Кейт Миддлтон пришлось на достаточно сложное для страны время, а доходы от их свадьбы еще рано считать.
В любом случае,эта свадьба станет тем стимулом, который "заставит" британскую экономику вновь начать расти.








Комментарии 14

fulltime  (fulltime)
#
"На что только не пойдет капиталист ради 300% прибыли" (с(Карл Маркс) smile:D smile:D

А сама подборка зачетная smile:)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
согласна,подборка зачетная!А пицца и чайные пакетики-УЖАС,... smile:D
fulltime  (fulltime)
#
а поклонники Каннибала Лектора пиццу бы оценили, я думаю smile:D
Екатерина Протопопова  (protopopova)
#
ух как вы написали смешно))))наверное, производитель пиццы как раз относится к их числу)
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
#
Прикольно... если бы наши компании выпускали пиццу с Путиным или Медведевым, продажи бы возросли... а если бы еще и чайные пакетики с ними вышли в свет... smile:D smile:D
Екатерина Протопопова  (protopopova)
#
Да)Все гениальное-просто))) Просто отечественным производителям не всегда хватает фантазии)Но и событий такой smile:idea: величины как королевская свадьба- не так уж и много.... smile:idea:
fulltime  (fulltime)
#
Ну почему же? Наши производители выпускают водку "Путинка", только владелец товарного знака, как всегда скрыт от общественности)) в отличие от компании производителя)))))
Екатерина Протопопова  (protopopova)
#
ну примеров использования личности политика достаточно)а я имела в виду, что для производителя, событие — не только генератор продаж, но и лучший пиарщик. Совершенно бесплатно он получает СМИ, которые демонстрирую и освещают само событие и его продукцию как часть всей системы....

Неплохо научились зарабатывать на катастрофах, но это уже другая история)
fulltime  (fulltime)
#
Вот что-то я не разобрался, а доложил, негодник)))
В такой трактовке согласен. Будем ждать, когда одна из дочерей ВВП соберется замуж))
Хотя маечки с портретом экс-банкира Урина, перечеркнутого 2мя битами могли бы и выпустить))))
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Вы уверенны,что хотели бы попробовать чаек со вкусом любой ВИП- или ПОЛИТ-персоны?! smile:D
Сергей Савельев  (kev)
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Всётаки унылые британцы спионерили идею нашего жизнерадостного товарища Довганя...
Вася Пупкин  (086)
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Да за ради такой улыбки и спасиба, я весь текст перерою вдоль и поперек smile;)
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