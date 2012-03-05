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Митинги в Москве не площадка для рекламы

05.03.2012 22:46 2 2 478 просмотров
вот интересно, столько форматов и площадок для рекламы вокруг, у каждой своя цена и тайминг выхода, но каждая уже прижилась и стала привычной, причем, применительно ко всем каналам коммуникации....
А сегодня не за деньги человека в фирменной амуниции видят миллионы. Все даром, полный inclusive на главных площадках столицы - Пушкинская площадь, Лубянка...
Впрочем, прозорливее опытных маркетологов из разных производств оказались обычные люди оперативно "смекнувшие" ))))- "Курсовые и дипломы", "открытки своими руками", "частный сыщик" и другие единицы- одиночки прошли аттестацию на предприимчивость. А ведь "доходчивости", и правда, не учат бизнес-школы и университеты). Что еще более интересно, работает сильная эмоциональная привязка)- день эмоциональный, люди отчаянны и как нельзя внимательны)
День после выборов запомнят многие, а вместе с ним и составляющие элементы, вот например, милая девочка в белой шапочке как символ свободы с табличкой-"шапки из козей шерсти своими руками",.......
Наступит новый день и опытные маркетологи возьмутся каждый за свою работу все так же не выходя "за рамки"

Комментарии 2

fulltime  (fulltime)
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помню как начинала "Макфа" - Деды Морозы на еврокубковом матче Спартака в Лужниках с плакатом,типа: "Макфа болеет за Спартак"
Елена Пушникова  (Алёна))
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Катя, добрый день, давно не было тебя видно в блогах, я немного не по теме, но все же) Полагаю смена фамилии связана с замужеством? Если так, то от всей души поздравляю!!!!!! smile:)
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