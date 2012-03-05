Митинги в Москве не площадка для рекламы

вот интересно, столько форматов и площадок для рекламы вокруг, у каждой своя цена и тайминг выхода, но каждая уже прижилась и стала привычной, причем, применительно ко всем каналам коммуникации....

А сегодня не за деньги человека в фирменной амуниции видят миллионы. Все даром, полный inclusive на главных площадках столицы - Пушкинская площадь, Лубянка...

Впрочем, прозорливее опытных маркетологов из разных производств оказались обычные люди оперативно "смекнувшие" ))))- "Курсовые и дипломы", "открытки своими руками", "частный сыщик" и другие единицы- одиночки прошли аттестацию на предприимчивость. А ведь "доходчивости", и правда, не учат бизнес-школы и университеты). Что еще более интересно, работает сильная эмоциональная привязка)- день эмоциональный, люди отчаянны и как нельзя внимательны)

День после выборов запомнят многие, а вместе с ним и составляющие элементы, вот например, милая девочка в белой шапочке как символ свободы с табличкой-"шапки из козей шерсти своими руками",.......

Наступит новый день и опытные маркетологи возьмутся каждый за свою работу все так же не выходя "за рамки"