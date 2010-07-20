Вход
Профиль Блог Лента Активность

Берегите нервы! Аккуратно пишите посты)

20.07.2010 16:50 11 1 893 просмотра
В сетевой жизни существует масса соблазнов, один из которых - ведение собственного блога.
С одной стороны, отличный способ показать себя и хорошая возможность создать блог максимально персонифицированный под собственное «Я», яркий и запоминающийся.
Но иногда, приходится «тереть» написанное, а следы замести не так то просто, особенно человеку публичному, особенно в масштабах Сети.
Вот например, Рамзан Кадыров завел дневник в ЖЖ.
25 июня Кадыров написал две записи, но одна из них уже исчезла.
«Вот и встретились мы с вами в моем блоге. В интернете появилось значительное количество блогов и сайтов, авторство которых приписывают мне. Смею вас заверить, что ни к одному из них, за исключением официального сайта президента ЧР, не имею никакого отношения. Мне очень хочется, чтобы мы с вами подружились, часто общались, делились мнением о тех или иных событиях. Я общительный, предельно откровенный человек. Надеюсь, что и вы отличаетесь этими качествами. Желаю всех благ! Ваш Рамзан». – написал он в первом посте.
ссылка- http://ya-kadyrov.livejournal.com/964.html
Во второй записи Рамзан Кадыров рассказал о родном городе Грозном. «Сегодня после полуденной молитвы я за рулем «Приоры» проехал по улицам Сунженская, Тбилисская, Назарбаева, Гурина, Садовой. Здесь трудятся тысячи жителей Чечни. За последние шесть дней Грозный, благодаря их труду, просто преобразился. И я со всей ответственностью утверждаю, что этот город будет не одним из красивых в регионе, а самым красивым, уютным и безопасным», - описал свои передвижения президент Чечни.
И вездесущие блогеры подметили, что запись Кадырова как две капли воды похожа на пост в ЖЖ Адама Делимханова, заместителя председателя правительства Чеченской республики. Правда, в посте Делимханова фигурирует автомобиль «Калина».
«Аккуратнее надо быть, ребята. Или не нужно рассказывать по радио, что у Рамзана есть логин и пароль, и он все сам пишет. Версию, что Кадыров ведет еще и дневник Делимханова, рассматривать не станем», - написал по этому поводу Артемий Лебедев.
А злосчастный пост из журнала Кадырова исчез, сохранившись только в КЭШе.
Недавно и Филипп Киркоров порадовал интернет- пользователей.
После того, как вспомнил о своем аккаунте в «Твиттере», Киркоров начал в него писать – и критично настроенным читателям немедленно досталось – на замечания со стороны читателей звезда отреагировала в свойственной ему нецензурной манере. Правда, затем эти записи, как и в случае с Кадыровым, исчезли. Зато Киркоров рассказал, что стал счастливым обладателей нового «Ifon 4».
Примеров масса- мораль одна: «Писать подумав, господа»)))



Комментарии 11

Ярослав Алексеев  (yalexeev)
#
Мораль полезная. Тереть свои посты уныло... Это как в шахматах перехаживать smile;)
Екатерина Протопопова  (protopopova)
#
ой,Алексей)а мы же знакомы) - мой привет)
ответ: Всему есть мера)Знай свою))))
Екатерина Протопопова  (protopopova)
#
ну всем кто не блондинки-в двойне простительно!)
СОРИ) профессиональное-акцент на главное)
Георгий Крюков  (Гога)
#
"Берегите нервы! Аккуратно пишите посты)"
И ответы. smile;) smile:)
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
#
Да ладно Вам, право. Для Екатерины можно побыть и Алексеем smile:D
Георгий Крюков  (Гога)
#
Странное утверждение.
А в остальных случаях думать не надо?
По примерам ПИАР АДНАКА smile:D

ДУМАТЬ НАДО ВСЕГДА!!!
Слова с делами расходиться не должны!
За свои слова надо отвечать!

Ну и еще много чего, как и
Цитата
yalexeev (Ярослав Алексеев)
"перехаживать в шахматах".
Mark Чернов  (satna)
#
порой, что бы заметили сотворенное, это надо уничтожить
Роман™  (Устин Акимыч)
#
меня тоже все девушки зовут Алексеем, ну ниччо поделать не могу! smile:)
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
#
smile:D Самое главное было бы о чём думать или о ком================?
Мда, разоблачение-вещь интересная. Очень часто и неинтересно.
А что есть вред? Может человек что-то осознает?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения