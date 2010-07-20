"Берегите нервы! Аккуратно пишите посты)"

В сетевой жизни существует масса соблазнов, один из которых - ведение собственного блога.
С одной стороны, отличный способ показать себя и хорошая возможность создать блог максимально персонифицированный под собственное «Я», яркий и запоминающийся.
Но иногда, приходится «тереть» написанное, а следы замести не так то просто, особенно человеку публичному, особенно в масштабах Сети.
Вот например, Рамзан Кадыров завел дневник в ЖЖ.
25 июня Кадыров написал две записи, но одна из них уже исчезла.
«Вот и встретились мы с вами в моем блоге. В интернете появилось значительное количество блогов и сайтов, авторство которых приписывают мне. Смею вас заверить, что ни к одному из них, за исключением официального сайта президента ЧР, не имею никакого отношения. Мне очень хочется, чтобы мы с вами подружились, часто общались, делились мнением о тех или иных событиях. Я общительный, предельно откровенный человек. Надеюсь, что и вы отличаетесь этими качествами. Желаю всех благ! Ваш Рамзан». – написал он в первом посте.
ссылка- http://ya-kadyrov.livejournal.com/964.html
Во второй записи Рамзан Кадыров рассказал о родном городе Грозном. «Сегодня после полуденной молитвы я за рулем «Приоры» проехал по улицам Сунженская, Тбилисская, Назарбаева, Гурина, Садовой. Здесь трудятся тысячи жителей Чечни. За последние шесть дней Грозный, благодаря их труду, просто преобразился. И я со всей ответственностью утверждаю, что этот город будет не одним из красивых в регионе, а самым красивым, уютным и безопасным», - описал свои передвижения президент Чечни.
И вездесущие блогеры подметили, что запись Кадырова как две капли воды похожа на пост в ЖЖ Адама Делимханова, заместителя председателя правительства Чеченской республики. Правда, в посте Делимханова фигурирует автомобиль «Калина».
«Аккуратнее надо быть, ребята. Или не нужно рассказывать по радио, что у Рамзана есть логин и пароль, и он все сам пишет. Версию, что Кадыров ведет еще и дневник Делимханова, рассматривать не станем», - написал по этому поводу Артемий Лебедев.
А злосчастный пост из журнала Кадырова исчез, сохранившись только в КЭШе.
Недавно и Филипп Киркоров порадовал интернет- пользователей.
После того, как вспомнил о своем аккаунте в «Твиттере», Киркоров начал в него писать – и критично настроенным читателям немедленно досталось – на замечания со стороны читателей звезда отреагировала в свойственной ему нецензурной манере. Правда, затем эти записи, как и в случае с Кадыровым, исчезли. Зато Киркоров рассказал, что стал счастливым обладателей нового «Ifon 4».
Примеров масса- мораль одна: «Писать подумав, господа»)))
Комментарии 11
ответ: Всему есть мера)Знай свою))))
СОРИ) профессиональное-акцент на главное)
И ответы.
А в остальных случаях думать не надо?
По примерам ПИАР АДНАКА
ДУМАТЬ НАДО ВСЕГДА!!!
Слова с делами расходиться не должны!
За свои слова надо отвечать!
Ну и еще много чего, как и
"перехаживать в шахматах".
Мда, разоблачение-вещь интересная. Очень часто и неинтересно.
А что есть вред? Может человек что-то осознает?