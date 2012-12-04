Григорий Бегларян о главных торговых секретах Баффета и самых влиятельных семей мира в 2013-м году

Где можно встретить Григория Бегларяна вне телевизионного и радио эфиров?Григорий не проводит публичных встреч и не учувствует в финансовых событиях и семинарах. Однако, 29 ноября уже без финансовых рисков и потрясений, он мог позволить себе не упоминать 2012 год в узком кругу инвесторов.Авторский вечер Григория был не о сложном 12-м отмеченном как «хаотичном» и неопределенном периоде в истории финансовых рынков.К финансовым рынкам Григорий никогда не относился как к бизнесу, скорее как к инвестициям. Фактически источником его дохода и являются инвестиции. Поэтому и вечер прошел не в формате теоретического семинара, скорее гости «унесли» с собой торговые рекомендации от одного из самых влиятельных экспертов России. Ведь не так много профессионалов на основании статистических данных и при помощи технического анализа умеют рассмотреть скрытые причины движений, выявить глобальные тренды и «докопаться» пока еще до инсайдерской информации 2013 года.В ходе вечера Григорий показал пирамиду, на которой держится вся мировая экономика и торговля, рассказал об «идеи переоценки бумажных валют к реальным активам», о роли золота как опережающего индикатора к валютам ( доллару, канадскому и сингапурскому долларам, евро, фунту, иене, франку, рублю), отметил, что приток капиталов из трех крупных эмиссионных центров в страны ЕМ, вызовет бурный рост финансового сектора (дешевое кредитование) и сырьевых рынков, что в следствии приведет к слому текущей валютной парадигмы. А так же поделился несколькими торговыми решениями Уорена Баффета и влиятельных семей мира, занимающих важные места в цепи глобальных изменений)