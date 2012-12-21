Социально-личное или интимное во всеуслышание

О том, что целый мир не только вокруг, но и внутри каждого, в наше время совсем не новость. Винтик или вселенная, тигр или страус, большой или маленький –та роль, которую мы сами публично «надеваем».
Мой личный вопрос к каждому кто прочтет, зачем вы свой личный вопрос перекладываете на правительство? Когда власть была легитимна? Когда журналисты и мудрецы писали об этом? Может быть, когда правил Бог или Боги, впрочем, не страдаем ли мы предвзятостью, если называем рассказ, написанный на глиняной табличке 5 тысяч лет назад, мифом, а изложенное в Книге Бытия 2500 лет назад, реальными фактами?
Неужели вы ждете от власти «человечности»? Даже Л.Н. Толстой был бы от такой наивности в шоке(
Всегда мы жаловались и молились на эту власть, всегда! Вспомните хотя бы историю от Карамзина- самого интересного рассказчика истории государства российского)...и мы чаще всегда терпели или же ей сдавались
Мы твердо уверенны, что за нас должны другие вершить наше благополучие, но сами так привыкли справляться… В вопросах пропитания, безопасности, заботы о ближнем и «наступания» на «ножку» сопернику.
Впрочем, в последнее время мы производим так много суррогатА или мы сами того не замечая, стали воспитанными заменять большой бунт на возмущение через фэйсбук? Впрочем, и тут , через соц сети, без обольщения многие работают сами на себя )*
Неужели постинформационное общество породило личностный коллапс…
Вы просто посмотрите на свою хронику в фэйсбук,
Вы ожидаете лайков за полет на Эльбу или за то, что отметили материал издания не важно о чем а-позиционно? Что вы тем самым хотите показать?
Мы «глазами стали въедаться» в других и соображать о том, чем сегодня "заморить червячка" "друга", но скорее это просто «обезъяничество»(
Вынуждены не согласиться? Почему же не "показываете" как занимаетесь любовью или как умываетесь утром перед началом дня, в разгар ночи перед тем, как отойти ко сну? Потому что это уже личная вселенная, а она в груди неприлично "малая", но сугубо сокровенная (до определенных пор)*
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