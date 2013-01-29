Эксперты для финансиста

Какую роль играют эксперты, занимая почетное место между трейдерами и рынками капитала? Чему инвестора может научить эксперт, когда все риски и ответственность за принятые решения все-равно остаются за первым?Не эти ли вопросы остаются без ответа, когда мы спешим в погоде за знаниями?Наблюдая и осмысливая сложные экономические механизмы с помощью технического анализа, и разбирая фундаментальные данные обращаясь к статистике, человек, работающий на рынке капитала понял, что его окружает не хаос, а упорядоченное мироздание, подчиняющееся определенным законам и правилам. Однако, так много сценариев и прогнозов, предопределенных и непредвиденных обстоятельств витает в информационном пространстве отовсюдуВ такие моменты мы ждем «заключения» проверенного эксперта, человека, имеющего практическую полезность по главному закону мудрости: «Практика критерий истины», что за практик без проверки, что за слово, разбившееся о глубину…Мы, растем и живем в обществе- общине, мы вовсе не действуем самостоятельно, мы привыкли к объединениям и мировые религии главный пример. Все, что мы делаем, мы делаем согласованно, выступая экспертами для других и обращаясь к собственным экспертам в семье, в обществе, в работе.Конкретно каждый из нас увлечен стремлением приблизиться к пониманию своего предмета в какой-то определённой из огромного количества областей. И какая-то часть из нас становится признанными авторитетами для определенного количества людей, и получает финансовое благополучие в вознаграждение за вдохновение направленное на любимое дело.Мы «примеряем» на себя и понимаем, что у каждого свое предназначение, все делегировано и мы сами умеем делегировать для того, чтобы жить в очень быстрое время.Поэтому мы руководим своими действиями, управляем людьми и компаниями, собственными средствами на основе личного опыта и , обязательно, экспертной(ных) рекомендации ( возможно, редкий финансист скажет, мол, ерунда, мой личный опыт- залог моего благополучия. Значит, выходит так, что его родные, близкий партнер или коллега, окружение никак не повлияли на его успех?)Поэтому мы выделяем узкопрофильных экспертов и «домашних» советников, наделенных экспертной силой.В последнее время, финансисты и люди имеющие отношение к рынкам капитала все чаще сетуют на то, что время изменилось и зарабатывать стало сложнее.Наверное, это происходит по ряду причин, и не только потому что брокерский бизнес перестал быть настолько прибыльным, насколько был до 2008 года, когда иностранцы с большей перспективой смотрели на российские активы и гибко управляли содержанием своих портфелей. Бизнеса стало очень мало и рынок стал более емким, и прежние брокеры хоть еще в дорогих костюмах, но уже не получают от рынков больших денег.Лично я считаю, “новые” люди, которые “входят” в рынок стали значительно умнее. Все меньше становится “пахчаров” и бездумной толпы, на которой брокеры и финансисты так лихо могли зарабатывать в прошлом.Люди становятся грамотнее, они обращаются к экспертам, они новые эксперты.Мы узнаемМы учимсяИ если мы действуем в правильный момент, то богатеем