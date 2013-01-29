Эксперты для финансиста

Какую роль играют эксперты, занимая почетное место между трейдерами и рынками капитала? Чему инвестора может научить эксперт, когда все риски и ответственность за принятые решения все-равно остаются за первым?
Не эти ли вопросы остаются без ответа, когда мы спешим в погоде за знаниями?
Наблюдая и осмысливая сложные экономические механизмы с помощью технического анализа, и разбирая фундаментальные данные обращаясь к статистике, человек, работающий на рынке капитала понял, что его окружает не хаос, а упорядоченное мироздание, подчиняющееся определенным законам и правилам. Однако, так много сценариев и прогнозов, предопределенных и непредвиденных обстоятельств витает в информационном пространстве отовсюду
В такие моменты мы ждем «заключения» проверенного эксперта, человека, имеющего практическую полезность по главному закону мудрости: «Практика критерий истины», что за практик без проверки, что за слово, разбившееся о глубину…
Мы, растем и живем в обществе- общине, мы вовсе не действуем самостоятельно, мы привыкли к объединениям и мировые религии главный пример. Все, что мы делаем, мы делаем согласованно, выступая экспертами для других и обращаясь к собственным экспертам в семье, в обществе, в работе.
Конкретно каждый из нас увлечен стремлением приблизиться к пониманию своего предмета в какой-то определённой из огромного количества областей. И какая-то часть из нас становится признанными авторитетами для определенного количества людей, и получает финансовое благополучие в вознаграждение за вдохновение направленное на любимое дело.
Мы «примеряем» на себя и понимаем, что у каждого свое предназначение, все делегировано и мы сами умеем делегировать для того, чтобы жить в очень быстрое время.
Поэтому мы руководим своими действиями, управляем людьми и компаниями, собственными средствами на основе личного опыта и , обязательно, экспертной(ных) рекомендации ( возможно, редкий финансист скажет, мол, ерунда, мой личный опыт- залог моего благополучия. Значит, выходит так, что его родные, близкий партнер или коллега, окружение никак не повлияли на его успех?)
Поэтому мы выделяем узкопрофильных экспертов и «домашних» советников, наделенных экспертной силой.
В последнее время, финансисты и люди имеющие отношение к рынкам капитала все чаще сетуют на то, что время изменилось и зарабатывать стало сложнее.
Наверное, это происходит по ряду причин, и не только потому что брокерский бизнес перестал быть настолько прибыльным, насколько был до 2008 года, когда иностранцы с большей перспективой смотрели на российские активы и гибко управляли содержанием своих портфелей. Бизнеса стало очень мало и рынок стал более емким, и прежние брокеры хоть еще в дорогих костюмах, но уже не получают от рынков больших денег.
Лично я считаю, “новые” люди, которые “входят” в рынок стали значительно умнее. Все меньше становится “пахчаров” и бездумной толпы, на которой брокеры и финансисты так лихо могли зарабатывать в прошлом.
"Владимир Левченко- эксперт, имеющий высокий рейтинг цитируемости и собственный «индекс Владимира Левченко»"
"Григорий Бегларян предвидел, практически все монетарные стратегии со стороны мировых ЦБ"
Люди становятся грамотнее, они обращаются к экспертам, они новые эксперты.
Мы узнаем
Мы учимся
И если мы действуем в правильный момент, то богатеем
Комментарии 4
Британский кот обогнал аналитиков по точности финансовых прогнозов
Рыжий британский кот по кличке Орландо по итогам 2012 года получил самую большую прибыль по своим "инвестициям" в акции крупных компаний, входящих в индекс FTSE All-Share. Как пишет газета The Guardian, по точности своих инвестиционных "прогнозов" Орландо опередил команду профессиональных аналитиков и студентов из академии John Warner.
В начале прошлого года финансовые аналитики, названные британской газетой The Observer, группа студентов, а также Орландо выбрали акции пяти компаний из индекса FTSE All-Share. Кот делал выбор, передвигая свою любимую игрушечную мышь по таблице, где каждой компании был присвоен номер. Ежеквартально инвесторы могли заменить часть акций или все бумаги, входящие в портфель.
В каждый пакет ценных бумаг было инвестировано по пять тысяч фунтов стерлингов (около 7,6 тысячи долларов). К концу прошлого года портфель, сформированный Орландо, подорожал до 5542 фунтов, в то время как пакет инвесторов вырос в цене только до 5176 фунтов. Пакет, выбранный студентами, вообще подешевел до 4840 фунтов.
Как указывает газета, успех Орландо подтвердил идеи некоторых экономистов о том, что рыночная стоимость акций изменяется случайным образом, а финансовые рынки, следовательно, - абсолютно непредсказуемы. В награду кот получил от своего владельца новый ошейник
Лента.ру
Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку. Извините, ничего личного.