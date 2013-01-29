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Эксперты для финансиста

29.01.2013 09:08 4 3 123 просмотра
Какую роль играют эксперты, занимая почетное место между трейдерами и рынками капитала? Чему инвестора может научить эксперт, когда все риски и ответственность за принятые решения все-равно остаются за первым?
Не эти ли вопросы остаются без ответа, когда мы спешим в погоде за знаниями?

Наблюдая и осмысливая сложные экономические механизмы с помощью технического анализа, и разбирая фундаментальные данные обращаясь к статистике, человек, работающий на рынке капитала понял, что его окружает не хаос, а упорядоченное мироздание, подчиняющееся определенным законам и правилам. Однако, так много сценариев и прогнозов, предопределенных и непредвиденных обстоятельств витает в информационном пространстве отовсюду
В такие моменты мы ждем «заключения» проверенного эксперта, человека, имеющего практическую полезность по главному закону мудрости: «Практика критерий истины», что за практик без проверки, что за слово, разбившееся о глубину…
Мы, растем и живем в обществе- общине, мы вовсе не действуем самостоятельно, мы привыкли к объединениям и мировые религии главный пример. Все, что мы делаем, мы делаем согласованно, выступая экспертами для других и обращаясь к собственным экспертам в семье, в обществе, в работе.
Конкретно каждый из нас увлечен стремлением приблизиться к пониманию своего предмета в какой-то определённой из огромного количества областей. И какая-то часть из нас становится признанными авторитетами для определенного количества людей, и получает финансовое благополучие в вознаграждение за вдохновение направленное на любимое дело.
Мы «примеряем» на себя и понимаем, что у каждого свое предназначение, все делегировано и мы сами умеем делегировать для того, чтобы жить в очень быстрое время.
Поэтому мы руководим своими действиями, управляем людьми и компаниями, собственными средствами на основе личного опыта и , обязательно, экспертной(ных) рекомендации ( возможно, редкий финансист скажет, мол, ерунда, мой личный опыт- залог моего благополучия. Значит, выходит так, что его родные, близкий партнер или коллега, окружение никак не повлияли на его успех?)
Поэтому мы выделяем узкопрофильных экспертов и «домашних» советников, наделенных экспертной силой.
В последнее время, финансисты и люди имеющие отношение к рынкам капитала все чаще сетуют на то, что время изменилось и зарабатывать стало сложнее.
Наверное, это происходит по ряду причин, и не только потому что брокерский бизнес перестал быть настолько прибыльным, насколько был до 2008 года, когда иностранцы с большей перспективой смотрели на российские активы и гибко управляли содержанием своих портфелей. Бизнеса стало очень мало и рынок стал более емким, и прежние брокеры хоть еще в дорогих костюмах, но уже не получают от рынков больших денег.
Лично я считаю, “новые” люди, которые “входят” в рынок стали значительно умнее. Все меньше становится “пахчаров” и бездумной толпы, на которой брокеры и финансисты так лихо могли зарабатывать в прошлом.

"Владимир Левченко- эксперт, имеющий высокий рейтинг цитируемости и собственный «индекс Владимира Левченко»"

"Григорий Бегларян предвидел, практически все монетарные стратегии со стороны мировых ЦБ"

Люди становятся грамотнее, они обращаются к экспертам, они новые эксперты.
Мы узнаем
Мы учимся
И если мы действуем в правильный момент, то богатеем

Комментарии 4

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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smile:)
Цитата

Британский кот обогнал аналитиков по точности финансовых прогнозов
Рыжий британский кот по кличке Орландо по итогам 2012 года получил самую большую прибыль по своим "инвестициям" в акции крупных компаний, входящих в индекс FTSE All-Share. Как пишет газета The Guardian, по точности своих инвестиционных "прогнозов" Орландо опередил команду профессиональных аналитиков и студентов из академии John Warner.

В начале прошлого года финансовые аналитики, названные британской газетой The Observer, группа студентов, а также Орландо выбрали акции пяти компаний из индекса FTSE All-Share. Кот делал выбор, передвигая свою любимую игрушечную мышь по таблице, где каждой компании был присвоен номер. Ежеквартально инвесторы могли заменить часть акций или все бумаги, входящие в портфель.

В каждый пакет ценных бумаг было инвестировано по пять тысяч фунтов стерлингов (около 7,6 тысячи долларов). К концу прошлого года портфель, сформированный Орландо, подорожал до 5542 фунтов, в то время как пакет инвесторов вырос в цене только до 5176 фунтов. Пакет, выбранный студентами, вообще подешевел до 4840 фунтов.

Как указывает газета, успех Орландо подтвердил идеи некоторых экономистов о том, что рыночная стоимость акций изменяется случайным образом, а финансовые рынки, следовательно, - абсолютно непредсказуемы. В награду кот получил от своего владельца новый ошейник

Лента.ру

Екатерина Протопопова  (protopopova)
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кот Орландо -это "черный лебедь")для понимания такого феномена следует рассмотреть крайние случаи, особенно если они, подобно Черным лебедям , свидетельствуют о том, что жизнь так необычна)
Эдуард Бобков  (advardss)
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Эксперты, особенно финансовые конечно нужны, но куда они все смотрели до начала кризиса, никак не смогли спрогнозировать, "И на старуху бывает проруха".

Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку. Извините, ничего личного.
Юрий Кузьменков  (Burcov)
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"сетуют на то, что время изменилось и зарабатывать стало сложнее" - на растущем рынке хорошо было играть, на "нормальном" рынке (где возможны любые варианты поведения) надо действительно подумать. А на счет подумать основная сложность и заключается
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