Владимир Левченко не вошел в рейтинг самых цитируемых финансовых экспертов по версии «Медиалогии». Впрочем, «цитируемость» анализируемых консалтинговым агентством экспертов напрямую зависит не столько от уровня "доверия" к ним со стороны аудитории, сколько от мобильности PR –отделов компаний которым они служат, а так же от общей коммуникабельности обоих сторон.Вопрос «в лоб»: «Где эксперты, трудящиеся не во благо финансовых институтов , а работающие в финансовых и экономических СМИ/медиа?В Ядекс и Гугл ФК "продвигают" своих экспертов, а так же учебные заведения свои программы...Так что не ищите правды- там ее нет)Члены Клуба ИнвестПрофит, а так же радиослушатели Business FM, работающие на рынках капитала, уже три года посещают авторские вечера В.Левченко и применяют рекомендации последнего в своих портфелях.Тем не менее 28 февраля Владимир сетовал на то, что 2013 год будет не лучшим для инвестирования...Удачно резюмировала слова Левченко редактор интернет ресурса pbwm.ru - "Spear,s "(Private Banking& Wealth Management), входящего в ИД MEDIACRAT): Юлия Калинина:«Крупных ресурсов, на которых можно глобально заработать, становится все меньше и меньше. Сегодня рынок находится на максимуме последних пяти лет – мы вернулись в индексы 2007 года. Выше подниматься некуда», – заявил Левченко.Раз цены на активы экстремальны, то лучший выход для инвесторов – накапливать резервы. Причем обратить свое внимание стоит на доллар, стоимость которого, по ожиданиям аналитика, уже в апреле может достичь 36-37 рублей. Еще одну интересную историю представляет собой фунт, сказал Левченко. Британская валюта будет дешеветь, и как только минимум 1999 года падет, нужно будет «закрываться».Источник: PBWMТакие “близкие” по временным рамкам прогнозы кажутся “не реальными” сегодня. Впрочем, ориентируясь на слова Владимира у нас есть время для того, чтобы подготовить вопросы к следующей встрече)