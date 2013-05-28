Могут ли инвесторы зарабатывать на недвижимости?

Валюты, драгоценные металлы, недвижимость, ценные бумаги- инвестор находится в постоянной работе, диверсифицируя или комбинируя активы в своем портфеле.
В частности, в целях погружения в предмет альтернативных и дополнительных инвестиций, и конкретно, в рынок недвижимости, 23 мая в бизнес-клубе ИнвестПрофит состоялся семинар: «Инвестиции в недвижимость «под ключ»». А ключевые ориентиры, для работы с этим инструментом, слушатели получили от Марии Котовой – управляющего партнера компании Knight Frank, Владимира Левченко- биржевого эксперта радиостанции Business FM и Георгия Иваняна- управляющего партнера компании Europe Finance.
Вечер по традиции открыл Константин Камбулов- президент ФК ИнвестПрофит. Он поблагодарил гостей за интерес к более надежным и безопасным инструментам для инвестирования и предвосхитил их ожидания в том, что в этот вечер, приглашенные эксперты должны представить «работающие» инструменты, имеющие потенциал попасть в их портфели.
Офисная, торговая, складская, жилая недвижимость – Мария Котова презентовала глобальный отчет на премиальную недвижимость и благосостояние в 2013 году.
По словам Котовой, обеспеченность качественными офисными площадями в Москве,по сравнению с европейскими городами, пока остается на низком уровне.
Средняя арендная ставка квадратных метров Класса А - $834 (+0,5%) в год и Класса B $483 (+0,6%) в год. На рынке торговой недвижимости Москвы, Котова отметила, что уже второй год подряд наблюдаются довольно низкие темпы прироста предложений. Тем не менее, в 2012-м на российском рынке были открыты магазины 30% международных операторов, вышедших на рынок в течение последних пяти лет. А вот настоящий бум, в текущий момент, наблюдается на рынке складской недвижимости. И цифры впечатляют, почти 90% поглощений качественных складских помещений в 2012г. пришлось на московский регион и Санкт-Петербург.
На рынке жилой недвижимости, бесспорным лидером по количеству выставленных на продажу квартир второй год подряд остается московский район Хамовники, доля предложений в котором в общем объеме составляет 58%.
Резюмируя выступление Марии Котовой, структура инвестиций по сегментам коммерческой недвижимости выглядит следующим образом: 42% приходится на торговую, 39% на офисную, 12% на гостиничную и 7% на складскую недвижимость. Наиболее привлекательными с точки зрения приобретения качественных активов в инвестиционных целях остаются офисные и торговые объекты.
Далее, Владимир Левченко представил глобальный взгляд на рынок. Оперируя к графикам он показал как влияют финансовые рынки на российский и западные рынки недвижимости, а также динамику изменения цен на рынке недвижимости и рынке ценных бумаг России, Китая, Японии и Америки. Московский рынок недвижимости вырос в 9 раз в период с 2000 по 2013 годы, в то время как РТС показал 15 с дивидендами в 25, отметил Левченко. Индекс цен на недвижимость в США продолжает оказывать снижение темпов роста экономики. Золото, нефть, золото в бочках нефти и новые технологии 21 века, по словам Левченко, будут менять нашу экономику.
Завершил вечер Григорий Иванян, своим портфелем альтернативных инвестиций. Он рассмотрел недвижимость, и как предмет для отдельного вложения , и как часть инвестиционной стратегии на примере частных фондов и сегрегированных портфелей.
Комментарии 4
У меня только валюты и драгоценные металлы для диверсификации. Недвижимость - очень хорошая инвестиция, но надо иметь соответствующую психологию. С ценными бумагами тоже свои особенности, меня что-то в них не тянет. Пусть дальше комментируют, у кого инвестиционная недвижимость. У Вас, я так поняла, эта тема основная.
Во-первых, порог входа изначально достаточно высок.
Во-вторых, высока конкуренция со стороны прочих владельцев недвижимости при дальнейшей сдаче в аренду или продаже, а в малоконкурентных сегментах рынка, естественно, порог входа ещё выше.
В-третьих, доходность по недвижимости, которая максимально доступна для частного инвестора - то есть жилой недвижимости - последнее время не выдерживает конкуренции с банковскими вкладами в связи с прекращением стремительного роста цен и всё той же конкуренцией.
В-четвёртых, в отличие от финансовых вложений недвижимость требует присмотра, обслуживания, ремонта и так далее, что не только связано с дополнительными затратами, но и требует сил, времени и нервов.
Таким образом, инвестиции в недвижимость, наверно, ещё сохраняют свою привлекательность в сегментах рынка, о которых шла речь (офисы, склады), но это сегменты для профессионалов или очень крупных частников с хорошими финансовыми и иными возможностями, которые обычно характеризуются ёмким словом "связи". Более мелким частникам, пожалуй, можно использовать недвижимость для диверсификации вложений или работать в каких-то узкоспецифичных сегментах рынка жилья, но в отсутствие особых привилегий рентабельность таких вложений стремится к прибыли от варки яиц из анекдота - "во-первых, остаётся навар, а во-вторых - я при деле"