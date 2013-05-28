Могут ли инвесторы зарабатывать на недвижимости?

Валюты, драгоценные металлы, недвижимость, ценные бумаги- инвестор находится в постоянной работе, диверсифицируя или комбинируя активы в своем портфеле.В частности, в целях погружения в предмет альтернативных и дополнительных инвестиций, и конкретно, в рынок недвижимости, 23 мая в бизнес-клубе ИнвестПрофит состоялся семинар: «Инвестиции в недвижимость «под ключ»». А ключевые ориентиры, для работы с этим инструментом, слушатели получили от Марии Котовой – управляющего партнера компании Knight Frank, Владимира Левченко- биржевого эксперта радиостанции Business FM и Георгия Иваняна- управляющего партнера компании Europe Finance.Вечер по традиции открыл Константин Камбулов- президент ФК ИнвестПрофит. Он поблагодарил гостей за интерес к более надежным и безопасным инструментам для инвестирования и предвосхитил их ожидания в том, что в этот вечер, приглашенные эксперты должны представить «работающие» инструменты, имеющие потенциал попасть в их портфели.Офисная, торговая, складская, жилая недвижимость – Мария Котова презентовала глобальный отчет на премиальную недвижимость и благосостояние в 2013 году.По словам Котовой, обеспеченность качественными офисными площадями в Москве,по сравнению с европейскими городами, пока остается на низком уровне.Средняя арендная ставка квадратных метров Класса А - $834 (+0,5%) в год и Класса B $483 (+0,6%) в год. На рынке торговой недвижимости Москвы, Котова отметила, что уже второй год подряд наблюдаются довольно низкие темпы прироста предложений. Тем не менее, в 2012-м на российском рынке были открыты магазины 30% международных операторов, вышедших на рынок в течение последних пяти лет. А вот настоящий бум, в текущий момент, наблюдается на рынке складской недвижимости. И цифры впечатляют, почти 90% поглощений качественных складских помещений в 2012г. пришлось на московский регион и Санкт-Петербург.На рынке жилой недвижимости, бесспорным лидером по количеству выставленных на продажу квартир второй год подряд остается московский район Хамовники, доля предложений в котором в общем объеме составляет 58%.Резюмируя выступление Марии Котовой, структура инвестиций по сегментам коммерческой недвижимости выглядит следующим образом: 42% приходится на торговую, 39% на офисную, 12% на гостиничную и 7% на складскую недвижимость. Наиболее привлекательными с точки зрения приобретения качественных активов в инвестиционных целях остаются офисные и торговые объекты.Далее, Владимир Левченко представил глобальный взгляд на рынок. Оперируя к графикам он показал как влияют финансовые рынки на российский и западные рынки недвижимости, а также динамику изменения цен на рынке недвижимости и рынке ценных бумаг России, Китая, Японии и Америки. Московский рынок недвижимости вырос в 9 раз в период с 2000 по 2013 годы, в то время как РТС показал 15 с дивидендами в 25, отметил Левченко. Индекс цен на недвижимость в США продолжает оказывать снижение темпов роста экономики. Золото, нефть, золото в бочках нефти и новые технологии 21 века, по словам Левченко, будут менять нашу экономику.Завершил вечер Григорий Иванян, своим портфелем альтернативных инвестиций. Он рассмотрел недвижимость, и как предмет для отдельного вложения , и как часть инвестиционной стратегии на примере частных фондов и сегрегированных портфелей.