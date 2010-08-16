Все снова начать сначала и целой Вселенной мало!

Мой пост из той категории, когда человека захватывают мысли о том, как сделать так, чтобы будние дни доставляли удовольствие и были насыщены эмоциями, дело и то, что мы понимаем под творчеством и самореализацией приносили удовлетворение и внутреннее спокойствие…
Я не часто обращаюсь к подобной житейской философии, потому что не отношусь к категории таких людей, которые ставят эксперименты, меняют образы и схемы своей жизни, привычки. До блеска отрабатывать выбранные сценарии- характерное проявление моего постоянства. Впрочем, бывает и так, что динамика теряется, а статика, застывание начинают выбивать из равновесия…
Почему это происходит? Главное в такие минуты искренность с самим собой, объективный взгляд изнутри, вокруг себя…
Вот редкие в моей жизни, но своевременные рассуждения на этот счет, как раз и побудили меня не так давно все снова начать сначала ..что целой Вселенной показалось мало)) ведь жизнь откликнулась и начала сопутствовать, что называется…
Начался глобальный перестрой, бусы рассыпались по цепочке от бусинки к бусинке….. Что-то логически подходило к концу и было вполне ожидаемо, что-то воспринималось с болью и трудом, особенно, в отношениях с близкими, которые тоже «оголили» себя как нельзя вовремя. И когда подошла очередь к работе, я поняла, вот она глобальная периодизация маленькой человеческой жизни))).
Однако не буду лукавить и писать, что все пришло в черном цвете, как раз, с точностью да наоборот, все, что происходило, было той самой ступенькой на шаг вперед и я сама делала этот переход, никто не помогал, не подталкивал, я как будто выпрыгивала из старых штанишек)))
И вот уже третья неделя, как я работаю в новой для себя компании, но с сильными и близкими по духу людьми. Произошло то, о чем я достаточно долго мечтала - работа за идею и над идеей...... В этом месте, пожалуй, нужно дать немного предыстории))
Почти год назад, на выставке World Forex Expo я познакомилась с основной командой Фондовой компании ИнвестПрофит, специализирующейся на предоставлении брокерских услуг и услуг доверительного управления. Это «живые» и непосредственные люди, все кто знает их, очень хорошо поймут меня))). Мы стали дружить, обмениваться знаниями и опытом в работе, далее, последовало официальное приглашение стать частью этой команды.
И я, человек осторожный, сразу сказала : «ДА!».
Что сыграло?!- без лишних слов - человеческий фактор и желание бросить вызов самой себе,взять новую высоту).
Вот теперь можно начинать мне завидовать))-шутка))а скорей всего и нет)))Все потому, что все что я делаю сейчас полностью согласовывается с тем, что делает весь коллектив ИнвестПрофит.
Вот так я решила войти в новые для себя двери, однако, уже не в качестве медиа – менеджера
Комментарии 8
Начинать все сначала надо уметь. Не все это умеют и не всегда это просто. Я в некотором роде тоже начала все с нуля, когда приостановила науку, а затем и работу в банке. И оно того стоило. И наука вдруг снова появилась в моей жизни...
Желаю равновесия.
СПАСИБО.
http://fictionbook.ru/author/natalya_sudina/tibetskie_monahi_zolotiye_receptiy_
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