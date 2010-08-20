Вход
Профиль Блог Лента Активность

Trendy clab, а по- русски - трэндИ не о чем*

20.08.2010 23:44 16 1 846 просмотров
Вот для чего сегодня создается столько бизнес-клубов?
Чтобы собрать бизнес - сообщество и продать доступ к нему какому-нибудь спонсору-рекламодателю, либо, свои продукты/услуги по социальной цепочке продвинуть?
Ок, любые проекты нужно монетизировать, НО зачем дешевые завлекаловки устраивать?!
Пусть, меня включат в черный список недобросовестные «шоу» - организаторы, дабы избежать нелестной критики, меня это не огорчит))- просто не приглашайте! Давайте начнем экономить время друг друга)))
Женя Касевин!- ты мега талант! Лишний pr тебе от моего лица)
Умеешь собрать профессионалов и топов под одной «крышей», и все удобства для общения организовать! – научи остальных правильной тактике, иначе, скоро станешь полным монополистом и один будешь « сливки» собирать! А рыночная компания должна развиваться в условиях свободной конкуренции)))))

Вот вчера сходила на финансовую вечеринку Trendy clab, и кстати, второй раз (верю! верю обещаниям) Но в этот раз, и президента компании пригласила для знакомства с изначально заявленными ведущими- Н. Грошевой и А. Завьяловым. Наша компания готовит новый продукт «под который» мы придумали свой спецпроект и не просто интересный, а новый для российского рынка…вот сейчас и выбираем звезду под него….но не об этом)

Сегодня, кстати, информация на официальном сайте организатора - изменена……да и ладно, в любом случае, все это -

«как обычно, не словом единым – нас ждет и приятная музыка и всеми любимые хиты от кавер-группы «Пятый элемент», и маленькие сюрпризы от организаторов и традиционная «угадайка» с призами от наших партнеров. Ну и конечно – на входе традиционные welcome-drink! А чтобы никто не сетовал на жаркое лето, пилюлю подсластят отчаянные участницы конкурса «Мисс мокрая майка TRENDy club» - победительницу выбирать вам, наши дорогие друзья, главное - не переусердствуйте с аперитивами!»

- качественно отработал «Пятый элемент» - спасибо, остальное – "опустили". Но, думаю, музыкальная пауза всем понравилась) Нам уж точно) ребята – молодцы.
Кстати, Константин и Катерина!!! Вопрос к ВАМ)- эти девушки в белом, возможно и есть мисс+ мисс "мокрыЕ майки")))это новый прикол финансовых party?!)))

А как же основная часть…..
(волнуюсь за вас...)
Достаточно вместительный зал, с «круглым» столом по центру, за которым разместились аналитики финансовых структур, за остальными – гости. Трех часовая дискуссия развернулась «в кругу», за рамки - не выходила, весь зал смотрел и «ушами хлопал»
Господа, а я думала, вы подискутировать пришли на заявленную тему : «Закрытие’2010: консенсус-прогноз?» Давайте попробуем спрогнозировать единой командой прямо в течение этой инвестиционной вечеринки, выше или ниже будет рынок зимой и какие подарки дедушка мороз подготовит нам в этот раз...»

Получается, а для чего пришли? Что на заметку взяли?!? Или вообще – то мы да и послушать рады?!
Ну уж коли так, то уважаемые организаторы! Создавайте качественные площадки для ликбеза! И людей научите, и партнеров приобретете)))
А, ну да!
извините за требования smile:)
Такой я человек, Как к себе, так и к другим) smile:nunu:

Комментарии 16

CreditWay  (CreditWay)
#
Дааа...Вот читаю...И не понимаю...Почему жители страны "ВнутриМКАДье", возмущаются когда я говорю,что мы,жители страны "ЗаМКАДье",не то что в разных странах живем.На разных планетах.
Какие то бесконечные семинары,конференции,клубы...
Моя почта,завалена всякими подобными предложениями.Но я реально не понимаю,чему вы меня можете научить ? Теории ? Как должно быть ? Мне это не интересно. Я практик. Мне нужны жизнеспособные решения,для "ЗаМКАДья".У вас их нет.Да и откуда им взяться,если "ЗаМКАДье" вы почти и не знаете.
Максим  (Sebastian)
#
Тусовки нужны, просто не на все из них стоит ходить. И не сильно растрачивать себя там.
Собрали нужные контакты, обсудили и вперед, на выход, анализировать полученную информацию, по дороге выкидывая ненужные визитки...

Автору поста советую не реагировать столь эмоционально на такие банальные вещи, берегите себя smile:)
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
#
smile:D Страна "Зазеркалье"-верно подмечено. Ну иногда наверно надо выходить, просто посмотреть smile:shuffle: и себя показать и других научить.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Цитата
Кстати, Константин и Катерина!!! Вопрос к ВАМ)- эти девушки в белом, возможно и есть мисс+ мисс "мокрыЕ майки")))это новый прикол финансовых party?!)))


Перекличечка: я на месте smile:D
Катюнь, я ничего не поняла на этом мероприятии, но была искренне рада повстречаться с тобой, моя дорогая smile:{}

P.S. Заголовок отличный smile;)
Екатерина Протопопова  (protopopova)
#
Катерин, что-то здесь дебаты развернулись весьма оригинальные)))ребятам понравилось) smile8)
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Вот для чего сегодня создается столько бизнес-клубов?
Чтобы собрать бизнес - сообщество и продать доступ к нему какому-нибудь спонсору-рекламодателю, либо, свои продукты/услуги по социальной цепочке продвинуть?

Вот-вот, чувствуется невидимая рука РТС, носятся со своими фьючамиопционами и прочими ртсстандартами как "умный" с писаной торбой smile:cry:
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
#
Да было бы это бизнес-сообщество востребовано, то можно было бы и продать и купить.
А если фантазии только на двух девиц в мокрых майках хватило, то очень как-то дешево получается.Вот и в чем смысл?
Тоже не совсем понятно кого и как и зачем?
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Тоже не совсем понятно кого и как и зачем?

Да это и не важно! У РТС массированная компания по продвижению продуктов по всем фронтам, как в пендосии бернанка капусту с вертолётов разбрасывает, так и они пользуют метод ковровых бомбардировок, прекрасно знают, что пиарщики 90% присвоят, но уж очень велик сооблазн откусить у мамбы кусочек пирожка!
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
#
smile:D Ну выхлоп в 10%-такой хороший кусочек пирожка.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Ну выхлоп в 10%-такой хороший кусочек пирожка.

А не потребуется ли на переваривание больше энергии, чем выйдет на "выхлопе" smile:?:


Андрей Белый  (bely.andrey2011)
#
Ну да процентов 40 еще надо будет на переваривание. smile:)
Не продавец плох, а покупатель лох.
Orest  (Orest)
#
Мой товарищ на днях выполнил шестьдесят вторую персадку печени.
Это я к тому, что на этом фоне супер-идеи с мокрыми маечками и мега-проекты с велл-кам дринками смотрятся особенно грандиозно.
Как нечто непреходящее, вечное, что ли.
Извините за офф-топ.
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
#
Мда, чет дх пересадок.А со своей что сделал7
CreditWay  (CreditWay)
#
Думаю Orest о хирурге говорит. smile;)
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
#
smile:D Ну понятно, что не о психотерапии.
Просто действительно 62 пересадки печени на этом фоне не смотрятся.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения