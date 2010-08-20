Trendy clab, а по- русски - трэндИ не о чем*

Вот для чего сегодня создается столько бизнес-клубов?
Чтобы собрать бизнес - сообщество и продать доступ к нему какому-нибудь спонсору-рекламодателю, либо, свои продукты/услуги по социальной цепочке продвинуть?
Ок, любые проекты нужно монетизировать, НО зачем дешевые завлекаловки устраивать?!
Пусть, меня включат в черный список недобросовестные «шоу» - организаторы, дабы избежать нелестной критики, меня это не огорчит))- просто не приглашайте! Давайте начнем экономить время друг друга)))
Женя Касевин!- ты мега талант! Лишний pr тебе от моего лица)
Умеешь собрать профессионалов и топов под одной «крышей», и все удобства для общения организовать! – научи остальных правильной тактике, иначе, скоро станешь полным монополистом и один будешь « сливки» собирать! А рыночная компания должна развиваться в условиях свободной конкуренции)))))
Вот вчера сходила на финансовую вечеринку Trendy clab, и кстати, второй раз (верю! верю обещаниям) Но в этот раз, и президента компании пригласила для знакомства с изначально заявленными ведущими- Н. Грошевой и А. Завьяловым. Наша компания готовит новый продукт «под который» мы придумали свой спецпроект и не просто интересный, а новый для российского рынка…вот сейчас и выбираем звезду под него….но не об этом)
Сегодня, кстати, информация на официальном сайте организатора - изменена……да и ладно, в любом случае, все это -
«как обычно, не словом единым – нас ждет и приятная музыка и всеми любимые хиты от кавер-группы «Пятый элемент», и маленькие сюрпризы от организаторов и традиционная «угадайка» с призами от наших партнеров. Ну и конечно – на входе традиционные welcome-drink! А чтобы никто не сетовал на жаркое лето, пилюлю подсластят отчаянные участницы конкурса «Мисс мокрая майка TRENDy club» - победительницу выбирать вам, наши дорогие друзья, главное - не переусердствуйте с аперитивами!»
- качественно отработал «Пятый элемент» - спасибо, остальное – "опустили". Но, думаю, музыкальная пауза всем понравилась) Нам уж точно) ребята – молодцы.
Кстати, Константин и Катерина!!! Вопрос к ВАМ)- эти девушки в белом, возможно и есть мисс+ мисс "мокрыЕ майки")))это новый прикол финансовых party?!)))
А как же основная часть…..
(волнуюсь за вас...)
Достаточно вместительный зал, с «круглым» столом по центру, за которым разместились аналитики финансовых структур, за остальными – гости. Трех часовая дискуссия развернулась «в кругу», за рамки - не выходила, весь зал смотрел и «ушами хлопал»
Господа, а я думала, вы подискутировать пришли на заявленную тему : «Закрытие’2010: консенсус-прогноз?» Давайте попробуем спрогнозировать единой командой прямо в течение этой инвестиционной вечеринки, выше или ниже будет рынок зимой и какие подарки дедушка мороз подготовит нам в этот раз...»
Получается, а для чего пришли? Что на заметку взяли?!? Или вообще – то мы да и послушать рады?!
Ну уж коли так, то уважаемые организаторы! Создавайте качественные площадки для ликбеза! И людей научите, и партнеров приобретете)))
А, ну да!
извините за требования
Такой я человек, Как к себе, так и к другим)
Комментарии 16
Какие то бесконечные семинары,конференции,клубы...
Моя почта,завалена всякими подобными предложениями.Но я реально не понимаю,чему вы меня можете научить ? Теории ? Как должно быть ? Мне это не интересно. Я практик. Мне нужны жизнеспособные решения,для "ЗаМКАДья".У вас их нет.Да и откуда им взяться,если "ЗаМКАДье" вы почти и не знаете.
Собрали нужные контакты, обсудили и вперед, на выход, анализировать полученную информацию, по дороге выкидывая ненужные визитки...
Автору поста советую не реагировать столь эмоционально на такие банальные вещи, берегите себя
Перекличечка: я на месте
Катюнь, я ничего не поняла на этом мероприятии, но была искренне рада повстречаться с тобой, моя дорогая
P.S. Заголовок отличный
Чтобы собрать бизнес - сообщество и продать доступ к нему какому-нибудь спонсору-рекламодателю, либо, свои продукты/услуги по социальной цепочке продвинуть?
Вот-вот, чувствуется невидимая рука РТС, носятся со своими фьючамиопционами и прочими ртсстандартами как "умный" с писаной торбой
А если фантазии только на двух девиц в мокрых майках хватило, то очень как-то дешево получается.Вот и в чем смысл?
Тоже не совсем понятно кого и как и зачем?
Да это и не важно! У РТС массированная компания по продвижению продуктов по всем фронтам, как в пендосии бернанка капусту с вертолётов разбрасывает, так и они пользуют метод ковровых бомбардировок, прекрасно знают, что пиарщики 90% присвоят, но уж очень велик сооблазн откусить у мамбы кусочек пирожка!
А не потребуется ли на переваривание больше энергии, чем выйдет на "выхлопе"
Не продавец плох, а покупатель лох.
Это я к тому, что на этом фоне супер-идеи с мокрыми маечками и мега-проекты с велл-кам дринками смотрятся особенно грандиозно.
Как нечто непреходящее, вечное, что ли.
Извините за офф-топ.
Просто действительно 62 пересадки печени на этом фоне не смотрятся.