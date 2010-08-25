«Женщина как акционерное общество». И вы тоже так считаете?!

Хотелось бы мне найти за кем авторство данной теории, для понимания того, откуда ноги растут)
В любом случае, интересно посмотреть на интерпретацию женской сущности в экономическую категорию (материал приведен ниже)
Мужчины, ваша работа!
А вы сами - то в это верите?! Или мысли с делом все же расходятся))
Почему я так категорична в предположениях?! Потому что те, кто оценивают женщину как предмет интерьера, либо (как описано ниже) – акционерное общество – неодушевленный субъект - несчастные люди((( А душу девичью куда вы дели?! – в road-show дэнс клубах утопили?))))))
И все же…..
Мужчины, а для чего вы на «скелеты» нас раскладываете?! Вот так посмотреть, мужчина (муж) - главная цель в жизни любой женщины, по вумен теории. А женщина (жена) – не ваша ли отдушина?!
Впрочем, при таком раскладе, и вы не забывайте, мужчины,что активы хорошего акционерного общества получает, как правило, надежный банк)
Для обсуждения встретимся в разделе комментариев)
Итак, теория неизвестных финансистов - субъективистов.....
«Женщина - она сродни акционерному обществу. Когда она еще не родилась, она является 100%-ным дочерним предприятием своей матери, ее неотъемлемой частью. После рождения ее акции распределяются внутри холдинга, который мы называем семья. Какой-то процент попадает во владение отцу, значительный пакет (часто контрольный) остается у матери, бабушкам и дедушкам также достается доля, но зачастую они - явные миноритарии.
Перед IPO проводятся многочисленные road-show в дэнс-клубах, барах, скверах и прочих местах скопления юношей-инвесторов. Они, впрочем, тоже не заинтересованы в получении сразу контрольного пакета.
Интересна позиция некоторых крупных стратегических инвесторов на таких IPO. Они покупают опцион на покупку контрольного пакета, получают дивиденды в течение некоторого срока, но в итоге опцион так и остается не исполненным.
По идее, такие случаи должны быть наказуемы, но не все эмитенты готовы раскрыть такую информацию, ибо она может повредить дальнейшему листингу и ликвидности.
После школы и примерно до 40 лет девушки-эмитенты приступают к первичному размещению контрольного пакета своих акций. Однако, так просто его получить инвесторы не смогут. Сначала нужно собрать хотя бы 1% от уставного капитала, чтобы посмотреть реестр акционеров. Это дает понять перспективность и примерные сроки скупки контрольного. Далее скупается блокирующий пакет акций, инвестор попадает в Совет Директоров и оказывает влияние на финансовые и производственные потоки эмитента. Если эмитент хорош, активно развивается, у него высокая рентабельность и большие перспективы, то инвестор добирает акции до контрольного пакета и все счастливы. Это удачное развитие событий.
На вопрос, сколько дивидендов должна выплачивать женщина есть много теорий. Если инвестора интересует текущий доход, то он выбирает эмитента с большими дивидендными выплатами. Однако, это приводит к сокращению капитальных вложений в обновление основных фондов, что в будущем приводит к износу активов и как следствие быстрому сокращению прибыли и дивидендов.
На наш взгляд, дивидендная политика должна отвечать устойчивому развитию компании.
На рынке распространена практика перекрестного владения. Это ситуация, когда у женщины эмитента есть привилегированные акции, находящиеся на руках у сторонних акционеров. Они не имеют права голоса, но получают стабильные небольшие дивиденды. Поэтому инвесторы любят, когда у эмитента нет привилегированных акций. Кстати, многие мужчины любят иметь акции нескольких эмитентов в портфеле: контрольный пакет одного эмитента и небольшой процент привилегированных акций других эмитентов. Это один из парадоксов рынка.
Если IPO проходят неудачно и не удается разместить контрольный пакет сразу, акции женщины-эмитента попадают на биржу. Здесь и начинается самое интересное.
Наиболее ликвидные женщины-эмитенты торгуются на "биржах", они прошли листинг, информация о них известна инвесторам. Данные по этим компаниям можно найти даже в интернете, у них есть свои сайты. Однако, это не означает, что их акции могут показать сильный рост, так как многие из них переоценены рынком. Скорее инвесторы предпочитают спекулировать ими, избегая долгосрочных инвестиций.
Наиболее ценными представляются бумаги "второго эшелона". Это как раз и есть акции роста. О них знает лишь некоторый круг игроков, и они покупаются стратегическими инвесторами. Тут им не обойтись без аналитической поддержки, так как нужно рассчитать справедливую стоимость акций, узнать кто основные акционеры и т.д.
Значительная часть инвесторов расстается с контрольным пакетом эмитента через несколько лет, и перекладывается в быстро растущие акции молодых компаний. Это связано с большими транзакционными издержками, но инвесторы идут на них в надежде на хорошую отдачу от новых инвестиций. В любом случае, это рискованный шаг, так как инвестор отказывается от стабильного дохода и прозрачного бизнеса в пользу нового малоизвестного ему эмитента. На наш взгляд, нужно быть абсолютно уверенным в необходимости "перетряски инвестиционного портфеля" прежде чем ее затевать.
Основные советы инвесторам
1. Не увлекайтесь спекуляциями на рынке, это может быть разорительно.
2. Не вкладывайте сразу все средства в одного эмитента. Это рискованно.
3. Не доверяйте на 100% рекомендациям аналитиков. Обязательно проводите свою, хотя бы минимальную оценку.
4. Купив контрольный пакет акций эмитента, не расслабляйтесь. Всегда есть вероятность проведения дополнительной эмиссии, что приведет к разводнению вашей доли.
5. Женщины любят давать свои акции в номинальное держание. Убедитесь, что акции действительно оказались на вашем счете.
6. Купив контрольный пакет, не скупитесь на капитальные вложения и значительные амортизационные отчисления. Чем они больше, тем на большие дивиденды вы можете рассчитывать в будущем. Скупку контрольного пакета лучше проводить так, чтобы рынок этого "не видел", иначе есть риск сильно задрать котировки и переплатить».
Комментарии 19
Да, нет, совсем это не так. Скажем более точно: никакие капитальные вложения не позволяют вам надеяться на дивиденты. В этом смысле женщины более напоминают наши отечественные акционерные общества, которые никогда не платят достойных дивидентов.
Результат "в будущем" больше зависит не от капитальных вложений, а от "следования инвистиционной декларации". А говоря проще - от неукоснительного следования правилам совместного проживания.
Женщина - это очень чуткий барометр того, чем ты являешься в данный момент. Этот барометр практически не учитывает показания прошлых лет и уж тем более, не реагирует на прошлые капиталовложения.