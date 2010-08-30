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Счастье?!- это Я?

30.08.2010 23:59 24 2 353 просмотра
Жизнь, она без остановки…..А в чем есть я?! В том, что создаю, или в том, что делает меня?! В том, что приносит ежесекундные эмоции, или то, что оцениваю эмоционально?! Как бы там не было, всему есть предел – the end. Но об этом мы, современные «индивиды», думаем по стольку- поскольку..конечно, мы умрем когда –нибудь, когда придет время))))а пока, жизнь никто "не останавливал".
А что делает вашу жизнь счастливой сейчас?! Конкретно сегодня, конкретно тогда, когда цейтнот на работе, когда голову утром не успел помыть)))) Когда "она" идет...тот-топ...)))

Интересно «услышать» ответы озвученные как можно конкретнее…….
Например?!
Если быть честной - не могу приводить пример на себе, т.к. в моей жизни другая пора…..против объективного реализма…. Душа живет влюбленностью)))(зато я ЧЕСТНА), пожалуй, поэтому и приглашаю ВАС быть героями моего поста))) – А я не играю)))
Впрочем, уже завтра себя перелистаю)
Дерзайте)

smile;)

Комментарии 24

Гектор  (Гектор)
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Знаете за что женщина готова отдать любые деньги может слушать это часами? Думаете, комплементы? Вы не угадали! Она хочет знать как устроена ее душа, поскольку разобраться в этом, как правило не может...
Екатерина Протопопова  (protopopova)
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ДА?! А кто лучше самого человека сможет разобраться в самом себе, если не он сам?!
А вопросы обращенные к близким, друзьям, знакомым и незнакомым - хорошая возможность узнать что думают другие по тому или иному вопросу:-)
Гектор  (Гектор)
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Людей, которые могут в себе разобраться, в процентном отношении очень немного, а среди женщин - ничтожно мало. Но. надеюсь. что вы принадлежите к этому узкому кругу smile:)
Екатерина Протопопова  (protopopova)
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Спасибо, Гектор)
Но думаю, во всем не разобраться, а если уж и стоит разбираться, так это в том, что может произойти, а не уже произошло, свершилось)И жить интереснее, заглядывая вперед)и в голове больше места свободного остается для разных глупостей (женских)))))
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Цитата
Душа живет влюбленностью)))(зато я ЧЕСТНА), пожалуй, поэтому и приглашаю ВАС быть героями моего поста))) – А я не играю)))


И это главное! smile;)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
"Счастье - это когда у тебя все дома" (с)-28_888 smile;)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Ну... Если Вам его хватет, то конечно - это счастье. smile;)
Мне нужен как минимум дом, любимая и любящая женщина в нём и пара-тройка детёнышей smile8)
Дарья Квасова  (Коэффициент Полезного Действия)
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Что делает жизнь счастливой...покупка продуктов и семейных товаров в большом гипермаркете...с тележкой, наполненной всякими жизненносладкими, душевнотеплыми, просто необходимыми вещами... от доместоса до свежих пряников к чаю, от всевозможных разнотекстурных салфеток до вкусности для любимой кошки, от новой неопробованной баночки для себя до чего-то очень любимого для него...это здорово! и это по-праву можно назвать счастьем...бытовым счастьем)

А Вам, Катерина, всего наилучшего!!!
Екатерина Протопопова  (protopopova)
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Да, счастье - в простоте, в мелочах, из которых вся жизнь и состоит)
вот меня согревает баночка вкуснейшего меда с чаем на работе))))правда, вчера ее не стало)))
Впрочем, обещали еще привезти))) smile:shuffle:
Спасибо Дарья, взаимно! - Лучшего и хорошего ВАМ!
Лоймила  (Лоймила)
#
У меня последние 4 года, счастье - это семья.
Не влюблённость, а Любовь, пережиты первые тяжёлые годы, обстановка успокоилась...Наслаждаюсь простыми делами, наверное слишком бурная молодость у меня была smile:D
Ольга Ковригина  (Olga1976)
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Счастье - это когда тебе говорят, что с новой стрижкой ты помолодела лет на десять smile:shuffle:
А еще счастье - это когда радует даже то, что в последний день лета пришлось влезть в сапоги smile:)
Я вот сейчас пью чай с вкуснейшими кукурузными палочками (помните, в детстве ели такие smile;) ) и от этого тоже счастлива!
Елена Пушникова  (Алёна))
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для меня в данный момент счастье - это мой маленький мирок- семья, которую хочется уберечь и оградить от всех невзгод. Все остальное в жизни второстепенно.
Екатерина Протопопова  (protopopova)
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приятное наблюдение

Все женщины, которые откомментировали мой пост,очень открыты....По ним, буквально, можно сделать выборку) и показать мужчинам,в чем есть счастье современной женщины))))
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
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Человек определяется не тем, что он говорит, а тем, насколько счастливым он может сделать человека рядом с собой.
Все пройдет и это тоже!

Любовь- это легко на встречу переменам, это когда хочешь всё отдать и учишь других отдавать.

Иногда проще сказать "всё хорошо", чем объяснять, почему так хочется разбиться головой о батарею.

Улыбнись!
Ведь улыбка светлее печали!
Даже в самые грустные дни.

Улыбнись!
Чтобы в зависти люди сказали
Вот счастливая, черт побери!!!!!

Улыбнись!
Когда кошки скребутся
И внутри оборвалась струна!

Улыбнись!
Что бы Жизнь оглянулась,
Распахнув в удивленье глаза!

Улыбнись!
Когда режут по плоти
И разорвано сердце в клочки.

Улыбнись!
Сжав последнее «больно»,
Отпусти ты себя и прости!

Улыбнись!
И тогда ты заметишь
Столько лиц, что ответят тебе!

Улыбнись!
Сердце снова воскреснет!
Жизнь прекрасна! - вдруг стукнет Душа!
Suzanka  (Suzanka)
#
Для меня счастье - это гармоничное состояние души.
И его могут актуализировать весьма разные вещи от крохотных до грандиозных..
без личных примеров - это сухие слова, так что прийдется расколоться, что сегодня меня делает счастливой дождь за окном и возможность последный день никуда не идти smile:))
хотя может потому так и кайфово посидеть под пледом, потому что впереди - перспективы. Они тоже наполняют мою душу счастьем. smile:ura:
Олеся Богоявленская  (olesya_bog)
#
"Счастье не в счастье, а лишь в его достижении"

Достоевский Ф. М.
Пенсионер  (Пенсионер)
#
К/ф "Белое солнце пустыни". Абдулла Верещагину - "Хорошая жена, хороший дом, что еще нужно человеку чтобы встретить старость".
Евгений  (Адреналин1)
#
Я счастлив от того, что я делаю то, что мне нравиться и живу так, что бы получать от жизни максимум удовольствия.Я тоже влюблен сейчас, я влюблен в жизнь. Жизнь очень короткая штука, что прожить её зря, все таки живем один раз. smile8)
Андрей C  (AndyC)
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Совсем недавно я тоже задавался подобным вопросом: что нас может радовать в моменте каждодневных будней, когда мы едим, просыпаемся, стоим под душем , едем на работу, идём на обед.
И вот, какие моменты я отметил из сегодняшнего утра:
-было приятно, что будильник можно перевести на 10 минут и закрыв глаза сладко задремать(такое со мной случается, когда нет никаких волнений и переживаний)
-музыка, которая энергично наполнила мое окружение и меня– дала сил оперативно собраться, а сладкий чай с созерцанием вида из окна – окончательно меня пробудил для выхода на работу
-от дороги я всегда получаю удовольствие (так уж получилось, что она не занимает много времени и обходится почти без пробок)
Походы по магазинам – почему-то стали радовать меньше, от вчерашний прогулки – меня только приятно порадовал разговор с продавщицей из отдела посуды, которой на мой взгляд было весьма одиноко без покупателей)
А ещё, чем бы мы не занимались, что бы не делали, очень важно быть выспавшимся- ведь это прибавляет не только около 25% жизненной энергии, но и заставляет ваш организм чувствовать этот мир более насыщенным и полным.
Поэтому в последнее время я стараюсь побольше спать =)
Одним словом спите крепче и не бойтесь «проспать жизнь», она будет ярче!
Виталий  (миссия невыполнима)
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Да уж разное тут писали, но очень мало кто упоминал о семье и детях. Не может быть счастья без детей, человек так создан, люди понимают в чем счастье только оглянувшись назад, пролистав свою жизнь и если у тебя нет детей, ты понимаешь, что по настоящему ты никогда не был счастлив, что если даже когда то тебе и было очень хорошо и ты думал что вот оно счастье, на самом деле это была всего лишь иллюзия. Никакие достижения, богатство и все прочее прочее, не заменять тех минут, когда ты общаешься со своим малышом, когда он познает мир, спрашивая с интересом у тебя об элементарных вещах, на которые ты в повседневной жизни и не обратил бы внимания, тех минут, когда рассказывая ему сказку перед сном твой малыш кладет тебе голову на грудь, обнимает и засыпает, а ты потом стараешься его аккуратненько переложить на подушку чтоб не разбудить, а он все таки просыпается но пытается сделать вид что не проснулся и прочее прочее прочее, буквально все что возникает из общения с твоим ребенком. К сожелению пока что у меня один ребенок, мой маленький мужичек, но планируем второго. А все что вы ребята тут писали про покупки, стрижку и простите про будильник, который можно перевести smile:D (т.е. детали повседневной жизни), это называется другим словом - удовольствие, ведь раз все эти вещи можно повторять неисчеслимое количество раз, значит это удовольствие, а счастье, оно неповторимо, оно испытывается только один раз и никогда ты не сможешь повторить тот самый миг, в который ты был по настоящему счастлив. Будет какой то другой момент, когда ты опять будешь счастлив, но это уже будет по другому, может быть более, может быть менее, но однозначно по другому, так как два раза в жизни, не может быть человек одинаково счастлив, как и не бывает абсолютно одинаковых людей на Земле.
На этом пожалуй закончу, ибо писать на эту тему можно бесконечно, будьте счастливы люди smile;)
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