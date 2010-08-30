Счастье?!- это Я?

Жизнь, она без остановки…..А в чем есть я?! В том, что создаю, или в том, что делает меня?! В том, что приносит ежесекундные эмоции, или то, что оцениваю эмоционально?! Как бы там не было, всему есть предел – the end. Но об этом мы, современные «индивиды», думаем по стольку- поскольку..конечно, мы умрем когда –нибудь, когда придет время))))а пока, жизнь никто "не останавливал".
А что делает вашу жизнь счастливой сейчас?! Конкретно сегодня, конкретно тогда, когда цейтнот на работе, когда голову утром не успел помыть)))) Когда "она" идет...тот-топ...)))
Интересно «услышать» ответы озвученные как можно конкретнее…….
Например?!
Если быть честной - не могу приводить пример на себе, т.к. в моей жизни другая пора…..против объективного реализма…. Душа живет влюбленностью)))(зато я ЧЕСТНА), пожалуй, поэтому и приглашаю ВАС быть героями моего поста))) – А я не играю)))
Впрочем, уже завтра себя перелистаю)
Дерзайте)
Комментарии 24
А вопросы обращенные к близким, друзьям, знакомым и незнакомым - хорошая возможность узнать что думают другие по тому или иному вопросу:-)
Но думаю, во всем не разобраться, а если уж и стоит разбираться, так это в том, что может произойти, а не уже произошло, свершилось)И жить интереснее, заглядывая вперед)и в голове больше места свободного остается для разных глупостей (женских)))))
И это главное!
Мне нужен как минимум дом, любимая и любящая женщина в нём и пара-тройка детёнышей
а счастье, оно, судя по комментам, у всех одно))
А Вам, Катерина, всего наилучшего!!!
вот меня согревает баночка вкуснейшего меда с чаем на работе))))правда, вчера ее не стало)))
Впрочем, обещали еще привезти)))
Спасибо Дарья, взаимно! - Лучшего и хорошего ВАМ!
Не влюблённость, а Любовь, пережиты первые тяжёлые годы, обстановка успокоилась...Наслаждаюсь простыми делами, наверное слишком бурная молодость у меня была
А еще счастье - это когда радует даже то, что в последний день лета пришлось влезть в сапоги
Я вот сейчас пью чай с вкуснейшими кукурузными палочками (помните, в детстве ели такие ) и от этого тоже счастлива!
Все женщины, которые откомментировали мой пост,очень открыты....По ним, буквально, можно сделать выборку) и показать мужчинам,в чем есть счастье современной женщины))))
Все пройдет и это тоже!
Любовь- это легко на встречу переменам, это когда хочешь всё отдать и учишь других отдавать.
Иногда проще сказать "всё хорошо", чем объяснять, почему так хочется разбиться головой о батарею.
Улыбнись!
Ведь улыбка светлее печали!
Даже в самые грустные дни.
Улыбнись!
Чтобы в зависти люди сказали
Вот счастливая, черт побери!!!!!
Улыбнись!
Когда кошки скребутся
И внутри оборвалась струна!
Улыбнись!
Что бы Жизнь оглянулась,
Распахнув в удивленье глаза!
Улыбнись!
Когда режут по плоти
И разорвано сердце в клочки.
Улыбнись!
Сжав последнее «больно»,
Отпусти ты себя и прости!
Улыбнись!
И тогда ты заметишь
Столько лиц, что ответят тебе!
Улыбнись!
Сердце снова воскреснет!
Жизнь прекрасна! - вдруг стукнет Душа!
И его могут актуализировать весьма разные вещи от крохотных до грандиозных..
без личных примеров - это сухие слова, так что прийдется расколоться, что сегодня меня делает счастливой дождь за окном и возможность последный день никуда не идти )
хотя может потому так и кайфово посидеть под пледом, потому что впереди - перспективы. Они тоже наполняют мою душу счастьем.
Достоевский Ф. М.
И вот, какие моменты я отметил из сегодняшнего утра:
-было приятно, что будильник можно перевести на 10 минут и закрыв глаза сладко задремать(такое со мной случается, когда нет никаких волнений и переживаний)
-музыка, которая энергично наполнила мое окружение и меня– дала сил оперативно собраться, а сладкий чай с созерцанием вида из окна – окончательно меня пробудил для выхода на работу
-от дороги я всегда получаю удовольствие (так уж получилось, что она не занимает много времени и обходится почти без пробок)
Походы по магазинам – почему-то стали радовать меньше, от вчерашний прогулки – меня только приятно порадовал разговор с продавщицей из отдела посуды, которой на мой взгляд было весьма одиноко без покупателей)
А ещё, чем бы мы не занимались, что бы не делали, очень важно быть выспавшимся- ведь это прибавляет не только около 25% жизненной энергии, но и заставляет ваш организм чувствовать этот мир более насыщенным и полным.
Поэтому в последнее время я стараюсь побольше спать =)
Одним словом спите крепче и не бойтесь «проспать жизнь», она будет ярче!
На этом пожалуй закончу, ибо писать на эту тему можно бесконечно, будьте счастливы люди