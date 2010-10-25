Медиакухня кипит день ото дня. Кто-то готовит, кто-то потребляет, но все возле одного котла….
Последний, в свою очередь, бедный, уже взрывается, от всего того, что в нем производится, достается, расфасовывается в нарядные упаковки и разносится по столам наших домов, НО все ли с легкостью потребляется под «фирменным» соусом и оправданно ожиданиям поваров и затратам владельцев бизнесов?!
Медиапланеры люди серьезные, они же рекламщики, они готовят «под нас» и побуждают к покупке клиентов, готовых стать нашими завсегдателями. «Нас», т.е. компании, финансовые компании, такие же винтики рыночной экономики как и другие организации общей структуры РФ)))
Так вот, о чем мой пост, в переводе на нормальный язык?
В последнее время, помимо масштабной глобализации всех процессов, а вместе с ними, и каналов коммуникации в Сеть, происходит деградация и замыкание качества на количестве реализуемых формаций – социальных, общественных, и особенно для меня интересных- рекламных, о них мы и будем «говорить»….
Все ушли в Сеть…….люди, компании, производство……..
Сегодня для каждой компании есть Интернет, а все остальные области – дополнительные, не ключевые….
Вот, уважаемая компания, какую рекламу в Сети ты выбираешь? Ее так много и такой разной, а что именно влияет на твой выбор?
А ты, бедный, и уставший от поп-апов, поп-андеров, скрингладов (не считаю стандартной рекламы) пользователь! - Что скажешь , оглядев порталы Рунета? Надоело!? Достало!?
Тогда что надоело, а что нравится или как минимум не раздрожает?
Давайте расскажем друг другу побольше о себе!)))
Комментарии 34
Это то, что борется с этой рекламой, на 99% оставляя интернет для меня чистым.
По всей видимости не все сайты могут представить ее в комфортном для пользователя виде (как например в фейсбуке или вконтакте).
Всплывающие окна раздражают.
Не особо разбираюсь в ее форматах (медийная, баннерная и т.д.), но с точки зрения пользователя могу сказать определенно, что единственная реклама которую я смотрю с удовольствием - это ролики "ночи пожирателей рекламы".
Ну или что-то типа такого.
Просто интересно иногда пообщаться с профессионалами в разных сферах.
По мотивам наших с вами разговоров и вашего блога, нашелся весьма занятный текст.
Позволю себе процитировать кусочек:
Понятия «экземпляр» больше нет. Понятие «обратная связь» теперь есть.
Стоимость распространения информации стала нулевой. Хотя современное законодательство продолжает оперировать какими-то мифическими «экземплярами», абсурдность их очевидна любому: при передаче файла по сети создается и уничтожается сотня-другая неучтенных «экземпляров». По большому счету, пятая информационная революция уничтожила все мыслимые барьеры на пути распространения информации и ликвидировала все недостатки аналоговых носителей.
С другой стороны, связь «человек — информационное пространство» из симплексной стала полнодуплексной. Любой может как черпать информацию из интернета (притом ту, какую хочет, без всякой привязки к одинаковой для всех телепрограмме), так и поставлять её. Если раньше неугодное мнение можно было просто не пустить на радио/телевидение — то теперь это невозможно. Любое интересное интернет-сообществу сообщение может моментально подняться в топы, а абсолютно любой пользователь стать блоггером-тысячником. Разумеется, традиционные методы пропаганды отлично переносятся и в интернет, но работают существенно хуже — одностороннего контакта больше нет, на неудобные вопросы приходится отвечать. Существенно хуже работает и монетизация СМИ посредством рекламы.
Пятая информационная революция
С учетом быстроменяющейся конфигурации информационного поля Земли, не завидую рекламщикам. И не хочу к их котлу, потому что, чувствую что им уже и самим не хватает.
Еще есть траскрипторы, кроме банальных?
Дело не в том, что хочешь ты.
Дело в том, куда движется мир.
Всем из нас он нужен, как я думаю.
Однако некоторые, пренебрегают его необходимостью, просто потому что им кажется что у них уже есть "множество украденных половников для еды".
Хотелось бы заметить, что смерть уравнивает всех. ))))
Это самое забавное, в том, что некоторые считают, что "половник" нужен низам. Низам нужен не половник, низам нужна жизнь. Как, собственно, всем.
Пример Ходорковского неуместен наверное, но нужно присмотреться к нему.
Любого человека можно низвести до уровня амебы.
И любого можно возвысить так, чтобы он почувствовав свою причастность к богам, низводил остальных до уровня атома.
Главное - совю придержать.
И ответить честно на все вопросы.
Просто потому, что он родом оттуда, откуда я пришел. Я не думаю, что ваш пример очевидно "приколен" для "любого молчеловека". Все вообще без разницы, чем будет питаться дальше "кухня".
Потому, кто "коронованному" без разницы проблемы "повара"
Касательно монетизации СМИ - очень верное высказывание, но к сожалению, не законченное. На деле, все так и обстоит. Электронные СМИ , не смотря на то, что минуют расходы на печать и распространение, а в некоторых случаях и на офис, тем не менее, несут не малые расходы на производство контента, позиционирование и продвижение себя в Сети. Но, увы, рекламная бизнес- модель работает для очень немногих ресурсов....
Но не об этом, изначально, был мой пост)))думаю, тему для следующего вы задали)))))
Во всех остальных случаях бывает, что кликаю по баннерной или контекстной рекламе, если она мне интересна по делу или оригинально сделана. Но происходит это очень редко. Еще интересная фишка - это когда на Flash-ролике можно включить/выключить звук или когда ролик выглядит как телевизионный. Но есть пользователи, которые вообще отключают Flash.
В основном рекламу игнорирую, привык ее не замечать. Всплывающие окна автоматически блокируются браузером, а если все-таки что-то и всплывает, могу закрыть его даже не посмотрев, что там за содержание.
Я,например,рассылки - не люблю, но все больше склоняюсь к их эффективности....какое-никакое письмо- а понять его суть перед удалением - дело каждого)))
Касательно рекламы в видео - проигрывателе - меня она уже не удивляет)зато CPM, т.е.цена за 1000 показов у агентств ее предоставляющих= от 1 500 рублей! Это очень дорого по сравнению с теми же видео баннерами, не говоря уже об обычных флешовых....
поэтому во-первых реклама должна быть дорогой чтобы её стало меньше и потребитель начал обращать на неё внимание. второе - реклама должна быть адресной, что тесно коррелирует с её дороговизной
поэтому во-первых реклама должна быть дорогой чтобы её стало меньше и потребитель начал обращать на неё внимание. второе - реклама должна быть адресной, что тесно коррелирует с её дороговизной
Поэтому, на Ведомостях, Коммерсанте и т.д. вы редко увидите маленького брокера....А вот на небольших сайтах, посвященных трейдингу - их очень много))))и реклама на них относительно дешевая....но в данном случае, становится актуальным вопрос ее эффективности, копеечка рубль бережет))))