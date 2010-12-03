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Какое ЧУДО новая жизнь!

03.12.2010 10:52 10 1 683 просмотра
Несколько дней назад я стала счастливее......
Стала замечать жизнь и наблюдать «за ней» по – новому….. Ощущая, ощупывая и познавая.
Точно так же, как делает это моя племянница, появившаяся на СВЕТ два дня назад smile:)
Что несет новая жизнь в семью, в дом, в мир? – ЧУДО!
Почему я так пишу? потому что чудо- это свет, свет новой души, свет в глазах окружающих, а главное мир, который и есть свет для того, кто пришел познать его......

Комментарии 10

Елена Пушникова  (Алёна))
#
Екатерина, поздравляю вас с рождением племяшки!!! Дети - это самое большое счастье в жизни!!! smile:ura:
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
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И мои поздравления)- всех благ малышке и родным!
Но пока своего не будет, всю полноту этого чуда не прочувствуете)
Олег Трегубов  (TreOV)
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Екатерина! Поздравляю маму ребеночка и искренне желаю вам того же счастья, и причем обязательно не одного!
Екатерина Протопопова  (protopopova)
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спасибо большое) Дам маме ссылку на пост, пусть собирает поздравления))))
что до меня, то я планирую большую численность "счастей"))))))
Екатерина Суворова  (28_888)
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И я поздравляю, Катюша!
Жду аналогичных новостей уже и от тебя напрямую! smile;)
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
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Что же вы Екатерина сами нас не порадуете рождением дочки или мальчика? smile;)
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