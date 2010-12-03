Какое ЧУДО новая жизнь!

Несколько дней назад я стала счастливее......
Стала замечать жизнь и наблюдать «за ней» по – новому….. Ощущая, ощупывая и познавая.
Точно так же, как делает это моя племянница, появившаяся на СВЕТ два дня назад
Что несет новая жизнь в семью, в дом, в мир? – ЧУДО!
Почему я так пишу? потому что чудо- это свет, свет новой души, свет в глазах окружающих, а главное мир, который и есть свет для того, кто пришел познать его......
Комментарии 10
да, теперь понимаю, что это такое))))))
Но пока своего не будет, всю полноту этого чуда не прочувствуете)
что до меня, то я планирую большую численность "счастей"))))))
Жду аналогичных новостей уже и от тебя напрямую!