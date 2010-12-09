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Лицом к детям

09.12.2010 17:10 21 1 994 просмотра
С одним из пользователей banki.ru вышли сегодня на не очень приятную тему, связанную с вопросом нравственности и морали. Детей и государства, детей и помощи, детей и совести….
Цитата: «Сейчас читал одну газету , так там реклама ГаЗПРОМА на весь разворот -Энергия для планеты , а на другой странице маленькая статейка про дом малютки, где живут отказники , в котором, в холода отключили электроэнергию за неуплату...
и вот Вам газпромовская сказка про имидж,
сколько стоит разворот в газете? а знаете сколь должны в доме малютки ?».

Что тут говорить, вернее, что ТОЛКУ говорить?! Кому нужно слово винтика большой государственной машины?! Она не остановится. У нее своя программа, и не нам задавать ее курс. Потому что мы люди. А кто люди в нашей стране?
Тем не менее, почему предприятия тратят деньги на имидж, на имя, демонстрируя свои возможности, создавая ореол собственного могущества? Но забывают о "реальной" благотворительности ? Измеряемой постоянством и стабильностью детского жизнеобеспечения.
Благотворительность не только как развлечение и досуг ребенка, благотворительность как необходимый минимум для того, чтобы ребенок не боялся тех условий, в которых оказался.
Мой пост не звучит в адрес конкретных организаций или структур.Мой пост направлен к нам ЛЮДЯМ, способным реагировать заблаговременно и помогать на местах с решением возникших неприятностей.
Мы в ответе только за свои поступки и имеет реальную возможность творить "благо" для других .

Комментарии 21

Сергей Савельев  (kev)
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Реклама Газпрома - это из сказки про зазеркалье... Зачем рекламировать монополиста? Разве ему есть с кем бороться на рынке? Логически рассуждая - подобные действия невозможно назвать рекламой, скорее это легализация доходов в виде спонсорской помощи...
Екатерина Протопопова  (protopopova)
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я не говорю о рекламе)только об имидже и не конкретно о Газпроме, а в общем,в масштабах каждого.....
Татьяна  (VTA)
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нравственность и мораль властьимущих в отношении детей? достаточно прочесть проект закона об образовании и постановления правительства о снижении расходной части бюджета... а еще лучше посмотреть на распорядительные акты исполнительной власти на местах.. и становится ясно, что ни дети, ни старики никому не нужны.. как это не прискорбно.. те кто не платит налоги и/или те кто растрачивает собранное.. не важно на что: на рекламу, на имидж.
Сколько у нас детских домов? Принудительно разделить их содержание между крупными корпорациями страны (как частными так и государственными) и спрашивать за качество исполнения...
Екатерина Протопопова  (protopopova)
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Татьяна, не думаю, что предложенное вами тяжело было бы реализовать.
Просто система работает на другие интересы...
А для людей "мнимая" реальность создается массовой пропагандой.
Жалко стариков, чуть меньше жалко детей, так как у молодых их жизни в руках, можно найти себя и свое место в этом мире.
Елена Пушникова  (Алёна))
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Вы знаете Екатерина, мне очень не хотелось выносить все, что я думаю об этом, но недавно столкнулась с ситуацией. Мы планировали с детками из приюта выезд в зоопарк. Хотелось заказать обед в кафе после всего. В том районе оказалось для массовых посещений всего 2 кафе, Макдоналдс и Му-Му. Мы выбрали Му-Му (у них на сайте так красочно было написано о том, что они занимаются благотворительностью, помогают людям). От них требовалось не полностью предоставить нам бесплатный обед, а лишь сделать их по цене комплексных в будни и забронировать места на час(!) в выходной. Мы звонили несколько дней, нас отсылали то к одному директору, то к другому, в итоге нам отказали и сказали, что это все ерунда полная и "на фиг никому не надо" (цитата). Какие тут могут быть комментарии?
Екатерина Протопопова  (protopopova)
#
Да, Елена, не приятная ситуация(
Но что мы можем ?! только делать то, на что имеем возможности и силы. А у каждого, как говорится, своя совесть.
Я вот думаю тоже вести в закономерность организацию поддержки в помощь детям, а так же привлечь неравнодушных людей
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
Цитата
Мы планировали

Елена, Вам давно бы пора веточку тут открыть с освещением планов.
Наподобие этого
Вы же в теме достаточно глубоко...
Думаю пользы будет больше, чем от обсуждения имиджей "газпромов"
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Вы знаете, у меня в моем блоге была такая тема, желающих не много оказалось. Думаю, конечно, повторить, но нет гарантии на результат.
Екатерина Протопопова  (protopopova)
#
Елен, для меня это новый опыт, надеюсь, получить ваши рекомендации. Может удастся объединить усилия?! у меня единственная проблема-проблема времени, катастрофически даже на семью не хватает(
Елена Пушникова  (Алёна))
#
У меня аналогичная проблема,я даже перестала ездить в приют пока. Но информационная помощь, это тоже помощь, поэтому с удовольствием можем объединиться.
дятел  (WoodMan)
#
Катерина , я не думаю что надо усложнять...
на данном ресурсе , пару постояльцев занимают высокие посты в банках, им не составялет труда открыть пару благотворительных счетов, а поскольку они местные то испрашивать с них будет проще ... и не надо никуда ехать , тем более есть вполне объективные требования по передаче вещей в детские дома.
Вы не можете приехать и просто передать, и это правильно , поэтому проще решается через деньги на счет
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
Чтобы загубить какое нибудь начининие, его нужно орагнизовать и возглавить. (с)
Я никогда не переведу деньги на счет такого фонда, будь он хоть трижды единороссийский, но совершенно спокойно передам деньги через Елену Пушникову, которую никогда в жизни не видел.
дятел  (WoodMan)
#
как передовать деньги это вам решать?
главное что бы они дошли до адресата.
Повторюсь ,что существуют строгие ограничения ( гигиенические , медицинские, психологичеческие) о передаче вещей , не все можно передовать, не все можно покупать, не всегда нужны носительные вещи, в частности иногда нужны банальные шторы или лампочки .
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
Цитата
Повторюсь ,что существуют строгие ограничения ( гигиенические , медицинские, психологичеческие) о передаче вещей , не все можно передовать, не все можно покупать, не всегда нужны носительные вещи, в частности иногда нужны банальные шторы или лампочки .

Это Вы все мне написали? smile:)
Спасибо, я немного в теме.
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
Цитата
Думаю, конечно, повторить, но нет гарантии на результат.

Слашащий да услышит.
Если в рамках форума бдет место или человек, регулярно информирующий по теме, то люди будут периодически приходить за информацией или просто натыкаться на нее. Одно- два сообщения могут уйти в пустоту, но систематическое информирование без внимания ИМХО не должно остаться(во всяком случае у меня еще остались такие иллюзии smile:) )
Фёдор  (Racer666)
#
Благотворительность - не более чем показуха. Был бы я руководителем корпорации - также основал бы свой благотворительный фонд, покупал бы СМИ, чтоб писали статьи. Сами деньги переводить не обязательно.

Спекуляции на помощи детям стали модны в последнее время, а мне кошек жалко и лошадок.
дятел  (WoodMan)
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Вчера РГ опубликовала странную цифру - 150 млрд рублей ежегодно Российский бизнес тратит на благотворительность!!!
В России не более милиона детей в дестких домах --- они же миллионеры !!!
Екатерина Протопопова  (protopopova)
#
Вы знаете какой комплекс построил Газпром в Питере для детей из малоимущих семей?
Здесь важно понимать, что благотворительность ЕСТЬ, НО есть и много мнимой, лживой,создаваемой в интересах PR/
Только вокруг не дураки, все вычисляется на раз!!!

Опять таки, повторюсь) У каждого своя совесть
Мы в ответе ТОЛЬКО за свои поступки и имеет реальную возможность творить "благо" для других. Так давайте делать то, на что собственных сил хватает)))
Если у кого=то есть предложения по организации помощи- пишите, будет объединяться)) smile;)

дятел  (WoodMan)
#
Вы знаете какой комплекс построил Газпром в Питере для детей из малоимущих семей?
Здесь важно понимать, что благотворительность ЕСТЬ, НО есть и много мнимой, лживой,создаваемой в интересах PR/
Только вокруг не дураки, все вычисляется на раз!!!
вы знаете какая школа для детей сотрудников газпрома на наметкина в москве ?smile:-)
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Кать, я пост создала у себя, там написала все. Почитай его для начала, потом будем дальше действовать.
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