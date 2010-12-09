Лицом к детям

С одним из пользователей banki.ru вышли сегодня на не очень приятную тему, связанную с вопросом нравственности и морали. Детей и государства, детей и помощи, детей и совести….
Цитата: «Сейчас читал одну газету , так там реклама ГаЗПРОМА на весь разворот -Энергия для планеты , а на другой странице маленькая статейка про дом малютки, где живут отказники , в котором, в холода отключили электроэнергию за неуплату...
и вот Вам газпромовская сказка про имидж,
сколько стоит разворот в газете? а знаете сколь должны в доме малютки ?».
Что тут говорить, вернее, что ТОЛКУ говорить?! Кому нужно слово винтика большой государственной машины?! Она не остановится. У нее своя программа, и не нам задавать ее курс. Потому что мы люди. А кто люди в нашей стране?
Тем не менее, почему предприятия тратят деньги на имидж, на имя, демонстрируя свои возможности, создавая ореол собственного могущества? Но забывают о "реальной" благотворительности ? Измеряемой постоянством и стабильностью детского жизнеобеспечения.
Благотворительность не только как развлечение и досуг ребенка, благотворительность как необходимый минимум для того, чтобы ребенок не боялся тех условий, в которых оказался.
Мой пост не звучит в адрес конкретных организаций или структур.Мой пост направлен к нам ЛЮДЯМ, способным реагировать заблаговременно и помогать на местах с решением возникших неприятностей.
Мы в ответе только за свои поступки и имеет реальную возможность творить "благо" для других .
Комментарии 21
Сколько у нас детских домов? Принудительно разделить их содержание между крупными корпорациями страны (как частными так и государственными) и спрашивать за качество исполнения...
Просто система работает на другие интересы...
А для людей "мнимая" реальность создается массовой пропагандой.
Жалко стариков, чуть меньше жалко детей, так как у молодых их жизни в руках, можно найти себя и свое место в этом мире.
Но что мы можем ?! только делать то, на что имеем возможности и силы. А у каждого, как говорится, своя совесть.
Я вот думаю тоже вести в закономерность организацию поддержки в помощь детям, а так же привлечь неравнодушных людей
Елена, Вам давно бы пора веточку тут открыть с освещением планов.
Наподобие этого
Вы же в теме достаточно глубоко...
Думаю пользы будет больше, чем от обсуждения имиджей "газпромов"
на данном ресурсе , пару постояльцев занимают высокие посты в банках, им не составялет труда открыть пару благотворительных счетов, а поскольку они местные то испрашивать с них будет проще ... и не надо никуда ехать , тем более есть вполне объективные требования по передаче вещей в детские дома.
Вы не можете приехать и просто передать, и это правильно , поэтому проще решается через деньги на счет
Я никогда не переведу деньги на счет такого фонда, будь он хоть трижды единороссийский, но совершенно спокойно передам деньги через Елену Пушникову, которую никогда в жизни не видел.
главное что бы они дошли до адресата.
Повторюсь ,что существуют строгие ограничения ( гигиенические , медицинские, психологичеческие) о передаче вещей , не все можно передовать, не все можно покупать, не всегда нужны носительные вещи, в частности иногда нужны банальные шторы или лампочки .
Это Вы все мне написали?
Спасибо, я немного в теме.
Слашащий да услышит.
Если в рамках форума бдет место или человек, регулярно информирующий по теме, то люди будут периодически приходить за информацией или просто натыкаться на нее. Одно- два сообщения могут уйти в пустоту, но систематическое информирование без внимания ИМХО не должно остаться(во всяком случае у меня еще остались такие иллюзии )
Спекуляции на помощи детям стали модны в последнее время, а мне кошек жалко и лошадок.
В России не более милиона детей в дестких домах --- они же миллионеры !!!
Здесь важно понимать, что благотворительность ЕСТЬ, НО есть и много мнимой, лживой,создаваемой в интересах PR/
Только вокруг не дураки, все вычисляется на раз!!!
Опять таки, повторюсь) У каждого своя совесть
Мы в ответе ТОЛЬКО за свои поступки и имеет реальную возможность творить "благо" для других. Так давайте делать то, на что собственных сил хватает)))
Если у кого=то есть предложения по организации помощи- пишите, будет объединяться))
Здесь важно понимать, что благотворительность ЕСТЬ, НО есть и много мнимой, лживой,создаваемой в интересах PR/
Только вокруг не дураки, все вычисляется на раз!!!
вы знаете какая школа для детей сотрудников газпрома на наметкина в москве ?