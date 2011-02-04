Налоговый парадокс

Налоги на дождь, на снег и даже на воздух бывают не только в мультиках)
Импульсивные решения принца Лимона из «Приключений Чиполлино», Джанни Родари были вовсе не плодом фантазии автора.
Впрочем, в мировой истории встречались и такие примеры, по сравнению с которыми, сказки выглядят не столь юмористично, как трагично)
Правительства федеральные и местные, региональные и областные стремились задейсвовать свои полномочия, что называется "по полной". Для этого вводились дополнительные налоги, которые могли бы значительно пополнить бюджет. И если определенная "дань" государству хоть как-то оправданна,бывало(-ает)многие налоги «придумывались», что называется «из воздуха».
Давайте вспомним кое-какие примеры самых парадоксальные видов налогов в истории
Налог на бороду
Налог был введен Петром Первым в 1689 году.Интересен тот факт, что было еще и четкое разделение типов бород — купеческая, боярская, крестьянская и прочие. Крестьянин мог носить бороду бесплатно только у себя в деревне, но при въезде в город платил 1 копейку. Бородачей обязали ходить в специальном неудобном зипуне со стоячим воротником, а если тот показывался в ненадлежащем виде, на него накладывали штраф.Несостоятельных отсылали на каторгу отрабатывать штраф...
Налог на пудру для париков
В 1795 году напудренные парики были необычайно популярны. И правительство Великобритании, в лице премьер-министра Вильяма Питта, решило получить деньги в казну. Был назначен налог на пудру для париков. Правда, налог вызвал мгновенно снижение популярности напудренных париков, и уже в 1820 году они вышли из моды. Сам налог просуществовал очень недолго, и ясно почему)
Налог на диссидентов
Мечта современных правительств.) Заставить несогласных платить налоги до тех пор, пока их отношение к власти не изменится на прямо противоположное. Оказывается, в истории существует прецедент такого налога — в 1655 году Оливер Кромвель (не король, но человек, облеченный в свое время большой властью) обложил налогом роялистов, угрожавших Англии. На эти деньги Кромвель организовал народное ополчение, представители которого охраняли государство от ненавистных роялистов.
Нобелевский налог
Оказывается, ученые, получившие Нобелевскую премию платят с нее налог. С 1986 года эта премия подпадает под категорию денежных подарков и облагается соответствующим налогом. Какой процент платится государству, непонятно. Но сам факт показателен.
Налог на свободу
В Древнем Риме существовал так называемый вольный налог (manumission), который должен был быть уплачен в случае освобождения хозяином своего раба. В некоторых случаях хозяин сам платил этот налог, так как подразумевалось, что он достаточно богат, чтобы отпускать раба на волю. В большинстве же случае этот налог платил сам освобожденный! Представьте — раб заплатил большую сумму за свое освобождение, стал вольным работником, и тут оказывается, что он должен заплатить Риму сумму за то, что он свободен.
Налог на пончики
В 2010 году в Нью-Йорке был введен налог на пончики. Теперь люди, купившие пончик и решившие его съесть прямо в пончиковой, должны были заплатить налог
В то же время, те покупатели, кто взял пончики с собой, решив съесть их где-то еще, от налога освобождались
Налог на соль
На первый взгляд, налог на соль и что тут особенного?! Но оказывается, из-за этого налога в истории происходили такие масштабные события, что просто удивительно! Из-за этого налога пришла в упадок Китайская империя, налог на соль во Франции (the gabelle) ускорил развитие Французской революции. Даже Махатма Ганди участвовал в демонстрациях против введения налога на соль в Индии. К слову сказать, величина налога на соль в Индии, установленная Англией, составляла 4000 процентов!
Интересно, а какими нелепыми налогами, на ваш взгляд, обложило российское государство наших граждан?!
Комментарии 18
С точки зрения налогоплательщика, все налоги нелепы.
А самый нелепый - транспортный.
Но, думаю, что система штрафов, как например, стоянка не в положенном месте, в размере 5000 руб. для провинциальных городов России, нашему государству поинтереснее будет.Налог-еще ждать заплатят или нет, а вот машина.... Вынь да положь
если вы имеете в виду вопрос свободы.....-это сложный вопрос...
переходный период от отмены крепостного права до наших дней не столь значителен,всего-то 150 лет...
теоретически- решен, а практически - произошла ли отмена крепостного права?!
Ответ - очевиден)
Все девушки после 25 -27 лет, не выполнившие свою миссию перед собой и обществом - привлекаются к нравственной и налоговой ответсвенности))))
А из современных - 19%-ный НДС на проституцию в Германии, 25%-ный налог на "жесткое" порно в Италии и налог на незаконное хранение наркотиков в штате Теннесси в США (по закону, если у вас появились запрещенные наркотические препараты, вы должны в течение 48 часов явиться в налоговый департамент и заплатить на них налог - а вам выдадут специальные акцизные марки и имени вашего не спросят; вы, конечно, можете и не явиться, но если вас поймают, арестуют и посадят в тюрьму за незаконное хранение наркотиков, то налог все равно заставят заплатить).
Поэтому получается, что приходя в магазин, на рынок, в автосалон, салон красоты, мы вдруг обнаруживаем явный перебор в цене и недостаток качества (согласитесь, знакомое ощущение ). Особенно это замечают те, кто бывал заграницей, имею в виду цивилизованную ее часть, и видел, что продукты повседневного спроса стоят соразмерно меньше, чем в России. Отчего? Вопрос интересный! Для этого вернемся к началу, первая группа налогоплательщиков вынуждена, формируя цены, заложить в них все свои издержки: зарплату рабочим (включая НДФЛ - 13 %), страховые взносы (34% !!), амортизацию, аренду, коммунальные платежи, материальные ресурсы, НДС (18 %), акциз (если продукция подакцизная), налог на имущество (если таковое есть), транспортный налог (если есть транс. средства), прибыль (надбавку) с учетом, естественно, налога на прибыль (20 %). Таким образом, получается, что покупая товар в магазине, мы оплачиваем разом все издержки и налоги этого предприятия. Другие продавцы в силу разных причин, имеют возможность избежать уплаты части этих налогов, но цены на их продукцию не всегда ниже, чем у первых. Наоборот, первая категория продавцов вынуждена, чтобы сохранить уровень продаж - искать пути снижения издержек, снижать зарплату, переезжать в более дешевое помещение. Получается, что налогообложение не только ни стимулирует к занятию определенными видами деятельности, а, наоборот, является преградой на пути у добросовестных налогоплательщиков. В итоге страдаем мы, конечные потребители. Чем больше будет легально работающих предприятий, тем сильнее будет чувствоваться между ними конкуренция, которая будет, наконец, приводить к снижению цен, а не к их росту, как мы все привыкли. Отсюда, получается, что налоги должны быть справедливыми и соразмерными, только такие налоги позволят эффективно наполнять бюджет и обеспечивать справедливое ценообразование на продукцию. Каждый налог в отдельности более - менее адекватен современному уровню развития экономики и права, но только при условии его равнозначного применения ко всем без исключения предприятиям и гражданам.
А в нашей стране льготным НДС в размере 10% облагаются книги, кроме нескольких исключений (например, кроме порнографических книг -мне это запомнилось, когда в 1990-х моя знакомая издала философскую книгу в духе Даниила Андреева со словом "любовь" в заглавии и была вынуждена где-то брать официальную справку - не в Роспечати ли? не помню - что книга не является порнографической и поэтому льготному налогообложению НДС таки подлежит).