У финансового кризиса человеческое лицо

Негативные последствия, такие как насилие, социальная изоляция и постоянное отсутствие уверенности в завтрашнем дне соотносятся с первыми симптома психического расстройства. С последним столкнулись все люди планеты Земля, за исключением, отдельных островков «небытия» где-то на мировой карте…
Из этого не следует, что все мы психи или наоборот, многие из нас имеют железную нервную систему, все зависит от того, в какой степени кризис коснулся отдельно каждого из нас, ведь определенное количество людей сумело на нем и здорово обогатиться). Впрочем, рано еще делать выводы и ставить черту под последствиями МФК.
Однако, вернувшись к истокам кризиса и глядя ему «в лицо» глазами «первоочевидцев» волнует отражение…
P.S.Под фотографиями можно поставить разные комментарии, но все они будут подходить по смыслу*
Комментарии 4
Вернее, "Ох, как жаль, что я умею читать!"