Вход
Профиль Блог Лента Активность

У финансового кризиса человеческое лицо

25.02.2011 11:47 4 1 634 просмотра
Негативные последствия, такие как насилие, социальная изоляция и постоянное отсутствие уверенности в завтрашнем дне соотносятся с первыми симптома психического расстройства. С последним столкнулись все люди планеты Земля, за исключением, отдельных островков «небытия» где-то на мировой карте…
Из этого не следует, что все мы психи или наоборот, многие из нас имеют железную нервную систему, все зависит от того, в какой степени кризис коснулся отдельно каждого из нас, ведь определенное количество людей сумело на нем и здорово обогатиться). Впрочем, рано еще делать выводы и ставить черту под последствиями МФК.

Однако, вернувшись к истокам кризиса и глядя ему «в лицо» глазами «первоочевидцев» волнует отражение…

P.S.Под фотографиями можно поставить разные комментарии, но все они будут подходить по смыслу*










Комментарии 4

Пенсионер  (Пенсионер)
#
Первая фотка классная! smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
#
В американских фильмах иногда слышу это слово... По русски что-то типа:"Ой, БЛИН!!!"
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения