Популярные сообщения

Я долго разбирался в этой теме и решил добавить запись в блог. Мнений по данному вопросу масса, сколько людей - столько и мнений. Я рассматриваю только тот момент, в котором кредит уже на руках, то есть не планирование, а реальность. Наиболее популярные мнения:
- если процентная ставка по депозиту превышает ставку по кредиту - лучше положить деньги на депозит;
- первые половину периода вносить ЧДП, а вторую половину категорически не вносить.
Все варианты я буду рассматривать на примере:
Кредит 1 млн рублей под 13% годовых на 10 лет: График платежей 1
Текущие ставки на рынке депозитов: 17% на год с капитализацией процентов.
Свободные средства для погашения кредита и досрочных платежей: 30 000 рублей.
Ежемесячный платеж на текущий момент составляет, как видно из графика 1, 14 992,51 рублей. На депозит или досрочное погашение у нас имеется еще столько же. Переплата по кредиту: 788 388,46 рублей.
Всё - на досрочку!
1. Рассмотрим вариант с досрочными погашениями - каждый месяц на погашение кредита будем отдавать все 30 000 рублей (часть обязательный платеж, часть досрочное погашение).
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