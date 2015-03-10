Популярные сообщения

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Павел Гончаренко 10.03.2015 12:53 trusiwko
Что выгоднее - ЧДП или депозит
Я долго разбирался в этой теме и решил добавить запись в блог. Мнений по данному вопросу масса, сколько людей - столько и мнений. Я рассматриваю только тот момент, в котором кредит уже на руках, то есть не планирование, а реальность. Наиболее популярные мнения: - если процентная ставка по депозиту превышает ставку по кредиту - лучше положить деньги на депозит; - первые половину периода вносить ЧДП, а вторую половину категорически не вносить. Все варианты я буду рассматривать на примере: Кредит 1 млн рублей под 13% годовых на 10 лет: График платежей 1 Текущие ставки на рынке депозитов: 17% на год с капитализацией процентов. Свободные средства для погашения кредита и досрочных платежей: 30 000 рублей. Ежемесячный платеж на текущий момент составляет, как видно из графика 1, 14 992,51 рублей. На депозит или досрочное погашение у нас имеется еще столько же. Переплата по кредиту: 788 388,46 рублей. Всё - на досрочку! 1. Рассмотрим вариант с досрочными погашениями - каждый месяц на погашение кредита будем отдавать все 30 000 рублей (часть обязательный платеж, часть досрочное погашение). Читать далее
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