Волшебный Уралсиб, волшебный банк, не держит слово!

Но спасибо Вам, если бы держали слово, мы бы дольше мучились! )))).

Значит, дело было так. Сейчас моя уже жена, в девичестве, будучи девушкой свободной и необременной кредитами и мужем))), вся такая наивная и верящая в Рассею и рассейскую экономику, в 2008 году решила взять ипотеку. Квартира в самом центре чудесного города Ногинска, дом построила Юит-Московия, когда дом сдали, как говорится, были только окна и волшебный вид из окна. Центр города – мостик молодоженов, церквушки, звон колоколов, народ гуляет по тротуарам с колясками и прочие прелести. За домом сад и имение Волконских (Толстой о них писал когда-то ))). Сделали там ремонтик, кризис то-се, квартирку сдали. Кредитик валютный, долляры, курс туда-сюда, в общем нервные клетки не восстанавливаются, решили кредит рефинансировать с долляров в рубли.

И тут началось ))))

Абсолютбанк клиентку терять не хочет, добро на последующую ипотеку не дает, вообще предложили продать квартиру через доверенность на сотрудников банка. Ну тут думаю и по цене сарая уйдет, за мильон, и мильон долга останется.

Стали искать банк поадекватнее. В общем, в октябре 2011 года сдала она все документы на одобрение себя в УралСиб. И тут, ну не словами сказать, ни пером описать. Заявлен срок рассмотрения заявки по кредиту – 5 рабочих дней. Через 5 дней вопрос к ней – а Вы почему в Мск прописаны, а квартира в ПодМск? Она – так я у мужа прописана, его квартира в его собственности, моя в моей собственности, вот я хочу свою оставить себе лично и рефинансировать. Они, а почему паспорт новый – она так я замуж вышла в 2011, паспорт новый в Мск выдали. Они, а как мы узнаем что Вы в ПодМск больше чем полгода живете (надо по условиям кред.договора)? Она – вот могу справку с ФМС взять, что там прописала была. Они – нет, справка ФМС (полицайская) не подойдет, и либо щас берите под 18 годовых, либо ждите 4 мес, до января 2012, чтобы 6 мес было и одобрим. Она – сколько одобрите – они 2 мильона, квартира стоит 3 мильона, кредит/залог = 2/3 = все ок, все дадим. По доходам её ЗП позволяет полностью все оплачивать и без моего участия. Ждите января, чтобы 6 месяцев прописки было в Мск. Она ОК, буду ждать. Прошел январь… идет февраль… Пошла она в УралСиб, спрашивает, ну что? А девочка что документы принимала, сидит, реально плачет и говорит, правила поменяли, теперь максимальный кредит дается на сумму 70% от цена в договоре инвестирования (купли-продажи). Так у неё цена в договоре 2 мильона, но это цена 2008 года, квартиры без отделки в несданной новостройке. Дом сдали в конце 2008 года. Сейчас квартира с отделкой, в доме живут, цена её 2900-3100, за 2700 её прямо сейчас забрать готовы….

То есть банк готов дать 1,4 млн, при цене квартиры по оценке в 2,750, при долге в 2,0 млн, т.е. ей надо срочно 600000 найти, чтобы пройти по условию 1,4/2,0 = 70%. Жена плачет, говорит, чего время тянули, 4 месяца потеряно?

А девочка говорит – вот как мне теперь всем клиентам объяснять, что банк условия поменял ? Мне говорит, все всё высказывают, я то тут причем… Мы ей говорим все ОК, в Сибири принято слово держать, а если УралоСибирский банк слово не держит – так это и не банк вовсе, шашлычница шабельме на вокзале. И нафик надо с ним дело иметь, что потом они еще выкинут? А потом еще и прочитали про их третейский суд по спорам, что они у себя учредили и что они творили там, какие безобразия, ваще рады были что не пошли к ним в ипппотеку…

В общем, по итогу, долг по абсолюту планирую закрыть через 10 дней, вся сумма в долларах полностью есть, лежит на счете в иностранческом банке.

После снятия обременения, квартиру планируем продать за наличку через ипотеку любого банка.

Я же, как клиент Корпорации Уралсиб по ипотечному страхованию, планирую со своей стороны перестать быть их клиентом и другим посоветую. Эту историю «расскажу на площадях».

Так что будьте осторожны с этим банком, есть слово «сибиряк» - но это явно не о них !

Да, если что Корпорация может на меня в суд подать на защиту чести и прочее – прочее… переписочка по электронной почте и все доки у нас на руках… Может и честь то и не защититься-то?

И на последок, есть на руках предварительно одобрение по кредиту, там сумма почти в 2 мильона прописана четко. Зачем время 4 месяца тянули? Клиентскую базу нарабатываем, чтобы потом письма щастья слать? Возьмите кредит, откройте депозит, бла-бла-бла?