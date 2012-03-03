Будьте осторожны с кредитом наличными через Интернет-банк по карте "Банк в кармане", я налетел на 5000 руб. нигде не обозначенной комиссии!!!

Пользовался услугами Банка Русский Стандарт много лет, и был доволен. Несмотря на довольно высокие ставки по кредитам, обычно все было терпимо, все устраивало.

С год назад получил дебетовую карту Банк в Кармане, на неё мне регулярно накидывали деньги за подработку, с неё платил коммуналку и все было ОК.

Месяца два назад оформил потребкредит на 87000 через интернет банк с зачислением на БВК. Срок кредита был года четыре, и через два месяца закрыл кредит полностью досрочно. Когда снимал в банкомате БРС деньги с БВК никакой комиссии не было.

Вчера дал заявку через интернет банк на кредит на 500000 руб. (максимальный лимит по кредиту на БВК), банк сразу кредит одобрил, зачислил 500000 руб с кредитного счета на счет карты БВК. Сегодня стал снимать с БВК деньги, снимал по максимальному лимиту банкомата по 40 купюр по 5000, снял 200 000, еще 200 000, пытяюсь снять 100000 - отказ "недостаточно средств", запрашиваю лимит - лимит 96000, что к чему не понял сразу, снял 90000. Остаток на счете 5000, хотя должен был был 10000=500000-200000-200000-90000.

Зашел в отделение, мне говорят, что у БВК есть комиссия за снятие в день более чем 100000 руб. Причем до 500000 руб.эта комиссия 1%, а с 500000- 10%.

Я говорю - так я не спорю, согласен, комиссия есть и я про неё знал, но сейчас ЗАБЫЛ, и почему тогда нет никакого предупреждения по поводу комиссии не в интернет банке БРС, не был инфо о комиссии за снятие на экране банкомата, нет инфо о комиссии в чеках банкомата ?



По новым правилам, банкомат каждого банка ОБЯЗАН информировать о комиссия банка - владельца банкомата за выдачу наличных. И так как БРС и владелец банкомата и владелец карты, очевидно что на экране и в чеке должна быть инфо о комиссии за снятие. А если бы банк мне одобрил 500100 рублей и я бы их снял, я бы заплатил комиссию в 50010 рублей? По-моему это дикость.

И по сути это скрытая комиссия за выдачу кредита, нигде не обозначенная, ни в расчете ПСК, ни в документах по кредиту, что генерирует банк автоматом.



Мне кажется, что это недоработки БВК, если на счет БВК деньги зачислены за счет кредита - там в выписке отдельный вид транзакции, то лимит снятия наличных на день можно увеличить на сумму кредита, чтобы клиент мог снять эти деньги сразу, а не за 5 и более заходов. Т.к. лично я боюсь хранить на карте большие суммы денег, мне выгоднее хранить их на вкладах без интернет банка.



А так получается, что банк схитрил и втихушку стырил у меня 5000 руб. Для меня этот факт очень неприятен, и теперь своим друзьям и знакомым буду сообщать о такой подставе со стороны банка.



Безналичным путем тоже 500000 долго тратить - на продукты этой суммы лет на 5 точно хватит, автомобиль по карте тоже не оплатишь, а также 500000 в другой банк не переведешь, т.е. есть ограничение на сумму перевода в день в размере кажется 100000 руб.



И самое главное, на экране никакой инфо о комиссии за снятие и её сумме не было, на чеке кроме фраз "выдано 200 000, выдано 90 000", ничего нет, а это уже нарушение нормативов ЦБ РФ и Законов РФ о комиссиях за снятие денежных средств через банкоматы.



Зашел в отделение на м.Комсомольская сразу к начальнице отделения, так она мне сказала что я сам дурак, надо условия БВК внимательно читать, а что это банк туда кредитные деньги зачислил, так банк с меня еще и мало взял, что 1%, а не 4,9%. В общем в полном ахере оттуда вышел, говорю её, знаете, я ваш кредит через два месяца полностью закрою, -1 клиент ваш банк конечно не разориться, но еще -100 клиентов я точно обещаю, причем тех кто пользуется и золотыми картами БВК. Мои знакомые кто с золотыми картами по БВК про такую подставу не знают, значит и кредиты брать через БВК не будут, значит банк реально потеряет больше. Она сказала, что это мои проблемы, в банк обращаться с претензией бесполезно, все равно нафик пошлют, ничего не вернут. Вот так сразу и честно все выдала.