Как бороться с МММ!

Я бы вообще с МММ просто боролся.Всех участников признать соучастниками преступления.И влепить солидарную ответственность по убыткам.Получил 40-100-400-1000 % на свои сто тысяч? Маладца!Получай требование о выплате миллиарда убытка.Тогда хотя бы поколение пра-правнуков поумнеет у ушлепков.Мавроди на сайте писал что это пирамида и никому никто ничего не обязан.А бабулькам, которым по ушам проехали и которые зашли на рекламу 40% в месяц, наверно совсем другие песни в уши пели! Типа надежно как в банке, всем все платится, и прочее...Да и не обязаны люди помниить о старых косяках Мавроди, чего это ради? Он отсидел, значит судимость со временем погашена, перед законом чист. За 90-е да, должен, "отдаст как сможет"А за новую пирамидку надо покарать, но боюсь, что правильные пацаны первыми вложились и первыми вышли... Поэтому именно МММавроди ничего и не будет, а десятников поимеют не по-децки, но собственно туда им и дорога.