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Как бороться с МММ!

07.06.2012 12:46 4 1 209 просмотров
Я бы вообще с МММ просто боролся.
Всех участников признать соучастниками преступления.
И влепить солидарную ответственность по убыткам.
Получил 40-100-400-1000 % на свои сто тысяч? Маладца!
Получай требование о выплате миллиарда убытка.
Тогда хотя бы поколение пра-правнуков поумнеет у ушлепков.

Мавроди на сайте писал что это пирамида и никому никто ничего не обязан.

А бабулькам, которым по ушам проехали и которые зашли на рекламу 40% в месяц, наверно совсем другие песни в уши пели! Типа надежно как в банке, всем все платится, и прочее...

Да и не обязаны люди помниить о старых косяках Мавроди, чего это ради? Он отсидел, значит судимость со временем погашена, перед законом чист. За 90-е да, должен, "отдаст как сможет" smile:D smile:D smile:D .

А за новую пирамидку надо покарать, но боюсь, что правильные пацаны первыми вложились и первыми вышли... Поэтому именно МММавроди ничего и не будет, а десятников поимеют не по-децки, но собственно туда им и дорога.

Комментарии 4

--- ---  (tsj)
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Когда Ваша мать или отец отнесут в МММ похоронные, тогда поймете.
axtrace  (axtrace)
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эффективнее "бороться" (просвещать) с матерью и отцом
Ксения Петрищева  (XeniaP)
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Правильно, а то найдется не МММ,а еще какое-нибудь ППП, и опять бабушек-дедушек разводить начнут.
Но МММ все-таки давно пора остановить, а то совсем он обнаглел, повторил все до единого.
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